6. Sınıf Türkçe Hikâye Unsurları Ve Anlatıcı konu anlatımı

Yaşanan ya da yaşanması muhtemel olayların kurgulanarak el edilen eserlere hikaye ya da öykü ismi verilmektedir. Hikayelerde ise toplamda dört adet unsur bulunmaktadır. Bu unsurları yazımızda bulabilirsiniz.

Hikaye Unsurları ve Anlatıcı

Olay:

Hikayede bulunması en önemli unsurlardan bir tanesi olaydır. Olay hikayedeki kahramanların başlarından geçen ve oldukça ilgi çeken hadiselerdir. Bazı hikayeler tamamen olay kurgusu üzerine örüldüğü için olaylar oldukça fazladır ve iç içe geçmiş durumdadır. Bazı hikayelerde ise kahramanın iç dünyası ön planda olduğu için olaylar oldukça azdır.

2.Kahramanlar:

Hikayede oluşan olayları yaşayan kişilere kahraman denir. Hikayede meydana gelen olaylar içerisinde kahramanların olay içerisinde olup olmamasına bağlı olarak kahramanlar farklı şekillerde isimlendirilmektedir. Olay içinde bulunan kahramanlar ana karakter ismi ile adlandırılır. Ana karakterin çevresinde bulunan ve ana karakterin iletişim içinde olduğu kahramanlara ise yan karakter ismi verilmektedir.

3.Yer

Hikayede olayın geçtiği mekanlara yer ismi verilmektedir. Hikayeler romanlara göre kısadır. Bu sebeple hikaye içerisindeki yerler daha az olabilmektedir.

4.Zaman

Hikayede meydana gelen olayın geçtiği zaman dilimi zaman olarak isimlendirilmektedir. Hikayede geçen zaman takvim zamanı ile karıştırılabilmektedir. Ancak yalnızca ay, yıl, gün gibi takvimsel zamanların olması şart değildir. Ilık bir bahar günü, Sabahın erken saatleri tarzı ifadelerde zaman belirtmektedir.

Düz yazı türlerini olay, düşünce ve bildirme olmak üzere 3'e ayırmak mümkündür.

Olay Yazıları

Bir hikayenin bir olay çevresinde yer ve zaman bildirerek kahraman çevresinde işlenmesine olay yazıları ismi verilmektedir. Olay yazılarında çoğunlukla öyküleyici anlatım tarzı kullanılmaktadır.

Olay yazıları arasında hikaye diğer bir adı ile öykü de bulunmaktadır. Bu hikayeler belli bir olay çevresinde yer ile zaman bildirilerek yazılmaktadır. Hikaye özellikleri şu şekildedir;

Hikayelerde yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olaylar işlenmektedir.

Bu olaylar dar bir zaman aralığını kapsamaktadır.

Olayların gerçekleştiği yer ve zamanlar bellidir.

Romana göre oldukça kısa eserler olduğu söylenebilir.

Yine romanlara göre karakter sayıları da oldukça azdır.

Olaylar serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde oluşmaktadır.

Hikayeler kısa eserlerdir.

Olay baştan sonra doğru giden bir olayın anlık bir parçası olarak anlatılmaktadır.

Anlatıcı Türleri

Birinci Kişi Ağzı İle Anlatım

Birinci kişi ağzı ile anlatımlarda yazar başından geçen olayları anlatmaktadır. Birinci kişi ağzı ile anlatımlarda birinci tekil şahıs ile birinci çoğul şahıs ekleri kullanılmaktadır. Örneğin;

Evden çıktım. Bir kulübe gördüm. Kulübenin yanı başında oturan kedi ile göz göze geldim.

2. Üçüncü Kişi Ağzı İle Anlatım

Bu tarz anlatımda yazar duyduğu ya da gördüğü şeyleri anlatmaktadır. Böyle anlatımlarda üçüncü tekil şahıs ile üçüncü çoğul şahıs ekleri kullanılır. Örneğin;

Yazdan kalma bir gündü. Ali sahilde uzanmış yaşamını düşünüyordu. Her şey ne kadar da çabuk bir şekilde gerçekleşmişti. Hızlı bir şekilde ayağa kalktı. Belki bunu değiştirmenin bir yolu vardı.

Hikayeler bazı anlatım biçimleri ile anlatılmaktadır. Bunlar Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma olmak üzere 4 grupta incelenmektedir.

Betimlemede, varlıkların ve canlıların insanların zihninde canlandırılacak şekilde anlatılması şeklidir. Betimlemelerde genellikle gözlemler ön planda olmaktadır.

Öykülemede, tasarlanan ya da yaşanan bir olayın anlatılma şekline öyküleme denmektedir. Öyküleme anlatım şekli olarak betimlemeye çok benzer.

Açıklama, bilgi vermek amacıyla yazılan bir anlatım tekniğidir. Burada amaç okuyucuların bilgilenmesini sağlamaktır.

Tartışma, yazarın kendi doğrularını okuyucularına aktarması tekniğine denmektedir.