6. Sınıf Türkçe Görsel Okuma konu anlatımı

Türkçede hem yazılı hem de görsel okuma vardır. Bu okumalar birbirinden farklıdır ve değişik özellikleri bulunur. Ancak ortak şekilde her ikisi de bir şeyler anlatır. Şimdi görsel okuma üzerinden neler anlatıldığını ve bunların neler olduğunu beraber öğreneceğiz.

Görsel Okuma

Yazılı metinlerin dışında pek çok farklı öğe bulunmaktadır. Bu öğeleri anlamlandırma ve yorumlama işine ise görsel okuma denir. Herhangi bir görsel üzerinde şahit olduğumuz farklı kısımlar bize değişik durumları anlatır. Tabii bu görseller gündelik yaşantımızda göreceğimiz pek çok farklı çeşit olabilir. Şimdi bunlara bir göz atalım ve görsel okumanın hangi çeşitleri kapsadığını inceleyelim;

- Resim

- Fotoğraf

- Afiş

- Grafik

- Harita

- Tablo

- Karikatür

Bu gibi daha birçok farklı örneği anlatmak mümkün. Tabii bu görsel okumaların her biri değişik özelliklere sahiptir. O yüzden okuma yaparken üzerinde yer alanları ele alırız ve ona göre inceleme yaparız. Mesela bir resim üzerinde farklı giyme sahibi insanlar, ulaşım araçları, konutlar, çalışan insanlar ya da daha birçok değişik görsele şahit oluruz. Karikatürü ele aldığımızda ise şaka ile karışık bize bazı durumları ima ettiğini ve anlattığını görürüz. Bu durum hayatın pek çok alanındaki konulardan olabilir. Biz de karikatür üzerindeki çizimlere bakarız ve onları anlayarak yorumlarız.

Görsel Okuma ve Yorumlama Nasıl Yapılır?

Görsel okuma ve yorumlama yapmak oldukça kolaydır. Burada tek yapmamız gereken baktığımız herhangi bir resim ya da fotoğraf ve benzeri gibi unsurlar üzerindeki görselleri incelemektir.

Örnek: Mesela bir resmi ele alalım ve yorumlayalım. Bu fotoğraf çok eski dönemlerde olsun ve siyah beyaz resimli günleri anlatsın. Resim içerisinde at arabaları olsun, deniz üzerinde kayıklar olsun, henüz yollar yapılmamış olsun ve bu gibi görseller olsun.

Resim üzerindeki bu görsellere baktığımız zaman aklımıza ilk olarak bu resmi ne kadar eski olduğu gelir. Aynı zamanda insanların giyimlerine bakarız ve eski dönemlerin kıyafetleri olduğunu görürüz. Ayrıca henüz motorlu araçların olmadığını ve uçakların bulunmadığını anlarız. O şekilde resim üzerinde yorumlama yaparız ve hangi döneme ait olduğunu anlamaya çalışırız.

Tabii görsel okuma resim ve fotoğraf ile beraber birçok farklı durumu kapsamaktadır. Her biri değişik biçimlerde ele alınır ve görsel üzerinden yorumlama yapılır.

- Trafik işaretlerini okuma

- Akıllı işaretleri okuma

- Harita ve kroki okuma

- Tablo ve grafik okuma

- Karikatür okuma

- Fotoğraf veya resim okuma

Bu şekilde yukarıda saydığımız gibi birçok değişik görsel okuma bulunur. Bu okumalar hem eğitim hayatımız için hem de günlük hayatı yaşantımız adına çok önemlidir. Mesela trafik işaretlerini eğer iyi okursak o zaman trafikte rahat bir şekilde hareket edebiliriz. Kurallara uyarız ve kazalardan uzak dururuz.

Aynı zamanda tablo ve grafik okuma gibi görseller sayesinde okul hayatımızda çok daha kolay matematik işlemlerini yapabiliriz. Mesleki açıdan da tablo ve grafik okuma ile beraber harita ve kroki okuma gibi görseller geleceğimiz için önemlidir. O sebepten dolayı görsel okuma ve yorumlama konusunda pratik yapmamız gerekir. Siz de bulduğunuz farklı görselleri inceleyebilir ve ona göre yorumlama yapmaya çalışabilirsiniz.

Ayrıca yukarıdaki örnekleri ve tanımları dikkatli bir şekilde okuyun ve inceleyin. Böylece görsel üzerinden okuma ve yorumlama nasıl yapılır daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.