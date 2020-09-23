6. Sınıf Türkçe Geçiş Ve Bağlantı İfadeleri konu anlatımı

Türkçede cümle içerisinde kullanılan birçok farklı ifade bulunmaktadır. Bu geçiş ve bağlantı ifadeleri cümlenin amacına bağlı olarak kullanılır. Genelde cümlenin ortasında yer alır ve iki cümleyi bağlıyormuş gibi bir etki yaratır. Şimdi bu geçiş ifadelerinin nasıl kullanıldığına bakalım ve örnekler ile inceleyelim.

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Konuşmalarımızda ve yazılarımızda cümle içerisinde birtakım geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanırız. Öncelikle bu ifadelerin neler olduğuna bakalım ve öğrenelim.

- Oysa ki

- Başka bir deyişle

- Özellikle

- Son olarak

- Ama

- İlk olarak

- Böylece

- Kısaca

- Ancak

- Fakat

- Lakin

Türkçe içerisinde kullandığımız geçiş ve bağlantı ifadeleri yukarıda sıralanmıştır. Bu ifadeler kurduğumuz cümleye ve anlatmak istediğimiz duruma göre değerlendirilir. Sadece cümle içerisinde değil özellikle gündelik yaşamda da oldukça sık kullanılan geçiş ve bağlantı ifadeleridir. Şimdi bu ifadeler üzerinden bazı örnekler yapalım ve konuyu anlamaya çalışalım.

Örnek:

Çok yorulduk ama yaptığımız işe değdi.

Çok sıkı tuttum fakat elimden bir anda kaçıverdi.

Size geldim lakin kapıyı kimse açmadı.

Gezmeye gidecektik ancak arabamız bozuldu.

Özellikle gördüğümüz gibi yukarıda, ‘ama, ancak ve fakat ile lakin’ geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandık. Çünkü gündelik yaşamda bu ifadeler en çok kullanılanlar arasında yer almaktadır. Şimdi diğer geçiş ve bağlantı ifadeleri üzerinden de cümleler kurarak nasıl kullanıldıklarına bakalım.

Örnekler:

Bu hatayı yapmayacaktın oysaki sana çok güvenmiştim.

Bu elbiseyi çok sevdim özellikle kırmızı olanı.

Size son olarak şunu söylemek istiyorum.

Cümleme ilk olarak şununla başlamak istiyorum.

Son işlemleri yaptık ve böylece çalışmalarımız sona erdi.

Gördüğümüz gibi yukarıda verdiğiniz bütün farklı bağlantı ve geçiş ifadeleri ile beraber değişik cümleler kurduk. Bu cümleler anlamak istediğimiz durumu daha etkin şekilde ortaya koymakta ve cümle kurmamızı yardım etmektedir.

Geçiş ve bağlantı ifadeleri neden ve sonuç üzerinden ilişki oluşturmaktadır. Yapılan bir durumun neden gerçekleştiğini ve sonucunda ne olduğunu anlatma şansı verir. Bu sayede birden fazla cümle kurmak yerine tek bir cümle içerisinde durumu anlatabiliriz. Özellikle bir durumun neden yaşandığını anlatmak istediğimizde, yukarıdaki geçiş ve bağlantı ifadeleri büyük bir öneme sahiptir.

Örnekler:

Bütün camları silmiştim fakat yeniden kirlendi.

Erkenden uyumuştum ancak gürültüye uyandım.

Eve misafir gelecekti lakin acil bir işimiz çıktı.

Yukarıdaki cümlelerde gördüğümüz gibi herhangi bir durum olacakken yaşanan sorun ile beraber sonuç net olarak anlatılmaktadır. Bu cümleleri kurarken geçiş ve bağlantı ifadelerini nasıl kullanmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Yanlış kullanmadan doğru yerde ve doğru zamanda kullanmamız çok önemlidir.

Not: Bir neden sonuç ilişkisi üzerinden yaşanan durumun net olarak anlatabilmek adına, sadece cümle içerisinde değil sözlü olarak da bu geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanılır. Bu ifadeler cümlenin bozulmasını engeller ve iki farklı cümle kurmadan tek cümle söylememize imkan verir.

Siz de bu konuda bazı örnekler yapabilir ve yukarıdaki geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gündelik yaşamda konuşurken bu ifadeleri dikkat ederek nasıl değerlendirdiğinizi de daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Özellikle yukarıdaki cümleleri inceleyerek ve defterinize yazarak, geçiş ve bağlantı ifadeleri daha iyi anlama şansını elde etmeniz mümkün. Bu konuda aile büyükleriniz ve arkadaşlarınız ile de yapabilirsiniz.