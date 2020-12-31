6. Sınıf Türkçe Duygu Bildiren Cümleler konu anlatımı

Birçok değişik duygu çeşidi vardır. Bu duygular ruh halimize göre ortaya çıkar ve dilimize yansır. Aynı zamanda bu duygular değişik cümleler üzerinden de ele alınır. Şimdi bu cümleler nasıl yapılıyor beraber inceleyelim.

Duygu Bildiren Cümleler

Duygu bildiren cümleler farklı kategoriler eşliğinde ele alınarak hazırlanır. Bu konuda birçok değişik duyguya sahip olduğumuz için, bu duyguları cümlelerde kullanabiliyoruz. Şimdi duygulara göre cümleler nasıl kuruluyor sırasıyla inceleyelim.

Üzülme (Acıma-Hayıflanma) Bildiren Cümleler

Herhangi bir olay ya da durumdan dolayı üzüntüyü bildiren cümlelerdir. Şimdi bu cümleleri hakkında birkaç örnek yapalım.

- Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız proje maalesef iptal oldu.

- Bugün film izlemek için çok heves etmiştim ama elektrikler kesildi.

- O güzelim ağacı hiç acımadan kestiler.

- Okula gitmek için uzun bir yol giden çocukları görünce İçim sızladı.

Pişmanlık Bildiren Cümleler

Bir kişinin yaptığı davranış veya bir iş neticesinde üzüntüsünü bildiren cümlelerdir.

- Bu iş için kendimi yok yere üzdüm.

- Boş işler yüzünden ne kadar çok vaktimi harcamışım.

- Keşke bu kavgaya hiç karışma saydım.

Sevinme Bildiren Cümleler

Herhangi bir durumun olmaması ya da istenen bir olayın gerçekleşmesi ile anlatılan sevinç cümleleridir.

- Yaşasın, kar yağmış ve her yer bembeyaz olmuş.

- Haberi dönünce mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.

- Şu an sevdiklerinle birlikte olmak ne kadar güzel bir şey.

Beğenme Bildiren Cümleler

Herhangi bir olayın ya da durum ile beraber varlığın güzel ve iyi bulunduğunu bildiren cümleler olarak öne çıkıyor.

- Bu meyveler ne kadar da lezzetliymiş!

- Zeki hamleler yaparak satrançta birbirini yenen insanları hayranlık içinde izledim.

- Filmin hem konusuna hem de görselliğine bayıldım.

Özlem Bildiren Cümleler

Bir kişiyi ya da bir şeyi görme isteği veya ona kavuşma isteği olarak kurulan cümlelerdir.

- Memleketime kaç aydır hasret kaldım.

- En yakın arkadaşımı aylardır görmüyorum.

- Ah, şimdi sahilde olmak vardı.

Şaşırma Bildiren Cümleler

Bir varlık ya da olay ve durum karşısında ne yapacağını bilememe cümleleridir.

- Kapıyı açınca birden onu gördüm.

- Evin halini gördüğümde gözlerime inanamadım.

- Seni ne kadardır görmüyorum ne kadar büyümüşsün!

Kararsızlık Bildiren Cümleler

Herhangi bir konu üzerine karar verememe durumudur.

- Tatilde Akdeniz Bölgesine mi gitsem yoksa Ege Bölgesine mi?

- Hangi meyveyi alsam acaba?

- Küçükken ne olacağım konusunda iki meslek karasında gider gelirdim.

Sitem Bildiren Cümleler

Herhangi bir kişiye sinirlenme ya da kırılma durumu yaşandığı zaman onu belli etmeden anlatan cümlelerdir.

- Madem iş arıyorsun bana niye anlatmadın?

- Bazen ağzından çıkanı kulağın duymuyor.

- Sözde varır varmaz beni arayacaktın!

Kaygı Bildiren Cümleler

Olumsuz bir durumun ortaya çıkma olasılığının düşünüldüğü cümlelerdir.

- Kitabımı çok kişi okur mu acaba?

- Bugün bizi izlemeye ya az kişi gelirse?

- Umarım yağmur suları evin içine girmez.

Beklenti Bildiren Cümleler

Bir olay veya durumla ilgili beklenen sonucu dile getiren cümleler olarak öne çıkıyorlar.

- Eğer çok çalışırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum.

- Bu sene derslerimin daha iyi olacağını umuyorum.

- Hazırladım ödevi öğretmenin çok seveceğini umuyorum.

Küçümseme Bildiren Cümleler

Herhangi bir kişi ya da herhangi bir olaya değer vermediğini göstermek ve onu küçük görmek anlamına gelen cümleler.

- Şu adam kendini şair zannediyor.

- Çok güzel futbol oynadığını sanıyor.

- Eminim Daha İlk turda evlenecektir.

Bu şekilde siz de yukarıdaki duygu bildiren cümleleri farklı duygulara bağlı olarak ele alabilir ve kurabilirsiniz.