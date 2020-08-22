6. Sınıf Türkçe Büyük Harflerin Yazımı konu anlatımı

Büyük harflerin kullanımı bilmemiz gereken en önemli Türkçe konuları arasında yer almaktadır. Özel isimler, unvanlar ya da pek çok yer gibi daha birçok değişik alanda büyük harf kullanımı gerçekleştiririz.

Büyük Harflerin Yazımı

Büyük harflerin yazımı Türkçede oldukça fazla yerde kullanılmaktadır. Şimdi gelin bunların büyük bir çoğunluğunu ayrı ayrı bakalım ve örnekler verelim.

- Cümle büyük harfle başlar.

‘‘Damlaya damlaya göl olur.’’

- Cümle içerisinde tırnak içinde veya ayraç içinde bulunan cümleler ya da kelimeler büyük harfle başlar.

Atatürk, ‘Köylü milletin efendisidir,’ demiştir.

- İki noktanın ardından gelen cümle büyük harfle başlar.

‘’Arkadaşlarımız bizim için çok önemlidir; Onların her zaman yanında oluruz ve oyunlar oynar, ayrıca onları destekleriz.’’

- Özel isimler büyük harfle başlar.

‘’Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet’’

- Kişi isimlerinden önce ya da sonra gelen unvanlar, rütbeler ya da saygı sözleri ile lakaplar büyük harfle başlar.

‘’Prof., Sayın, Efendi, Hanım, Öğretmen, Doktor’’

- Cümle içerisinde özel ismin yerine kullanılan unvanlar büyük harfle yazılır.

‘’Açıklama Vali tarafından yapıldı.’’

‘’Gelen tüm misafirleri Kaymakam karşıladı.’’

- Hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar.

‘’Karabaş, Boncuk, Minnoş, Pamuk’’

- Millet, boy, oymak isimleri yine büyük harfle başlar.

‘’Türk, Alman, Kore, Özbek, Kırgız, Rus, Kazak’’

- Devlet isimleri her zaman büyük harfle başlar.

‘’Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’’

- Dinde mezhep isimleri ile beraber bunları mensuplarına anlatan sözler büyük harfle başlar.

‘’İslamiyet, Müslümanlık, Hristiyanlık, Katolik’’

- Dini ya da mitolojik isimler büyük harfle başlar.

‘’Allah, Tanrı, Kur'an, İslam, Zeus, Osiris’’

- Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar.

‘’Dünya, Mars, Güneş’’

- Diğer isimleri her zaman büyük harfle başlar. (Kıta, bölge, İl, ilçe, köy ve kasaba gibi)

‘’Ege Bölgesi, Avrupa, Balıkesir’’

- Yer adları söz konusu olduğu zaman ilk isimden sonra gelen deniz, göl, ırmak boğaz ve dağ gibi daha birçok ikinci isimlerin büyük harfle başlaması gerekir.

‘’Ağrı Dağı, Tuz Gölü, Zigana Geçidi’’

- Mahalle, meydan, cadde ve bulvar ile beraber sokak gibi daha birçok farklı yer büyük harfle yazılır.

‘’İstiklal Caddesi, Vatan Sokağı, Hürriyet Meydanı’’

- Köşk ya da saray ve han ile beraber köprü ile ilgili kule gibi birçok farklı yer büyük isimler yazılır.

‘’Topkapı Sarayı, Çankaya Köşkü, Kız Kulesi, Galata Köprüsü.’’

- Kurum ve kuruluş ile beraber birçok farklı kurulu ismi büyük harfle başlar ve bu şekilde yazılır.

‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu’’

- Gazete ve dergi ile beraber kitap ve sanat eseri gibi birçok farklı unsur büyük harfle yazılır.

‘’Milliyet, Cumhuriyet, Bağlantı, Ateşten Gömlek,’’

- Ulusal ve resmi ile dini bayramlar söz konusu olduğu zaman, anma ve kutlama günleri mutlaka büyük harfle yazılır.

‘’Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı’’

- Tarihi olaylar ve çağ ile beraber dönemler büyük harfle başlar ve bu şekilde yazılır.

‘’Birinci Dünya Savaşı, Buz Devri Yontma Taş Devri’’

- Belirli bir tarih bildirmiş gün ve ay ile beraber yıllar büyük harfler üzerinden yazılır.

‘’23 Nisan 1920'de Cuma, 30 Ağustos 1922’’