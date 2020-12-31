6. Sınıf Türkçe Benzetme Cümleleri konu anlatımı

Benzetme cümlelerinde bir ''benzeyen'' bir de ''kendisine benzetilen'' ögesi vardır. Ancak bazı cümlelerde bu ögeden biri olmayabilir. ''Açık istiare'' ve ''Kapalı istiare'' olan cümlelerde ek olarak ''benzetme yönü'' bulunur. Benzetme yönü, olayların ya da kişilerin hangi yönden birbirine benzediklerini belirtir

Benzetme Cümleleri

1- Sanki ile Kurulan Cümleleri:

- Ortalık öyle karardı ki öğle değil de sanki gece.

Benzetilen: Gece

Benzeyen: Öğle

- Başımıza talih kuşu kondu sanki.

Benzetilen: Talih Kuşu

Benzeyen: Şans

Not: 'Bu cümlede ''benzeyen'' ögesi açıkça belirtilmemiştir. Bu nedenle kapalı istiareye örnek gösterilebilir.

- Ortaklık öyle dağınık ki, sanki eve hırsız girmiş! (Mübalağa - Benzetme Cümlesi)

- Baharım kış oldu sanki. (Mecaz - Benzetme Cümlesi)

Not: Sanki edatının kullanıldığı her cümle benzetme cümlesi değildir. Birçok cümlede ''sanki'' kelimesi farklı anlamlarda kullanılır.

Örnekler:

1- Babam buradaydı sanki. (Zannetme)

2- Anlatılanlara hemen inanacağım sanki! (Kinaye)

3- Sanki hiç burada olmamış gibi. (Yakınma)

4- Birkaç şey öğrenince uzman oldu sanki! (Dokundurma)

2- ''Gibi'' Edatıyla Kurulan Cümleler:

1.A. - Babam müfettiş gibi ders çalışıp çalışmadığımızı kontrol ediyor.

Benzeyen: Müfettiş

Kendisine Benzetilen: Baba

Benzetme yönü: Kontrolcülük

Benzetme edatı: Gibi

1.B. Görmeyeli manken gibi olmuşsun.

Benzeyen: Manken.

Kendisine Benzetilen: Cümlenin gizli öznesi.

Benzetme yönü: Güzellik

Benzetme edatı: Gibi

1.C. - Yüzün kireç gibi olmuş!

Benzeyen: Kireç

Kendisine benzetilen: Yüz

Benzetme yönü: Beyazlık

Benzetme edatı: Gibi

1.D. - Şubat ayında olmamıza rağmen hava yaz günü gibi sıcak.

Benzeyen: Şubat ayı

Kendisine benzetilen: Yaz Günü

Benzetme yönü: Sıcaklık

Benzetme edafı: Gibi

3- ''Adeta'' ile Kurulan Cümleler:

1.A. - Ortalık adeta bayram yerine döndü.

Benzeyen: Ortalık

Kendisine benzetilen: Bayram yeri.

Benzetme yönü: Sevinç, Mutluluk, Neşe

Benzetme edatı: Adeta

1.B. Az önce koltuğun üstünde olan çanta adeta kuş olup uçtu.

Benzeyen- Çanta

Kendisine benzetilen: Kuş

Benzetme yönü: Uçmak, Hız, Birden Gözden Kaybolma

Benzetme edatı: Adeta

1.C. Patlamaya hazır bir bombaydı adeta.

Benzeyen: Cümlenin gizli öznesi

Kendisine benzetilen: Bomba

Benzetme yönü: Öfke, sinir, kızgınlık

Benzetme edatı: Adeta

Not: Bir cümle içerisinde iki benzetme edatının kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.

Örnekler:

1- Bir serçe gibi ürkekti adeta.

(Adeta ve gibi edatının aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuş)

2- Sanki yazda değilmişiz gibi hava buz gibi.

(Cümlede ''gibi'' edatının kullanılması yeterli. Sanki ile gibi aynı anlama geldiği için gereksiz sözcük kullanıma örnek gösterilebilir.)

3- Bu fotoğraftaki kişi babamı andırıyor sanki.

(Andırıyor - Benziyor) fiiliyle biten cümlelerde gibi, sanki, adeta gibi kelimelerin kullanımı gereksizdir.

4- ''Kadar'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri:

Daha okunacak dünya kadar kitap var.

Benzeyen: Kitaplar

Kendisine benzetilen: Dünya

Benzetme Yönü - Çokluk - Fazlalık

Benzetme edatı: Kadar

Not: ''Kadar'' kelimesi bazı cümlelerde zaman ve miktar belirtir.

Örnekler:

1- Yarına kadar sizden haber bekliyoruz.

Bu cümlede ''kadar'' yerine ''değin'' kelimesi de kullanılabilir. Çünkü cümlede ''kadar'' edatı zaman bildirmek için kullanılmış.

2- Film umduğum kadar iyi çıkmadı.

Bu cümlede ise ''kadar'' kelimesi miktar belirtir. İzlenilen film, kişinin beklentilerinin ''altında'' kalmış.

Not: Bazı cümlelerde benzetme edatlarla yapılmaz.

Örnekler:

Bu adam bana Hüseyin amcamı hatırlattı.

Adam, babamın gençliğini andırıyor.