6. Sınıf Türkçe Benzetme Cümleleri konu anlatımı
Kişi ve olayların birbirine yakın özellikleri benzetme cümleleriyle ifade edilir. Genellikle benzetme edatı olarak ''gibi'' ve ''kadar'' kullanılır. ''Sanki'' - ''Tıpkı'' - ''Benziyor'' ''Andırıyor'' kelimeleri de bu tür cümlelerde yer alır.
Benzetme cümlelerinde bir ''benzeyen'' bir de ''kendisine benzetilen'' ögesi vardır. Ancak bazı cümlelerde bu ögeden biri olmayabilir. ''Açık istiare'' ve ''Kapalı istiare'' olan cümlelerde ek olarak ''benzetme yönü'' bulunur. Benzetme yönü, olayların ya da kişilerin hangi yönden birbirine benzediklerini belirtir
Benzetme Cümleleri
1- Sanki ile Kurulan Cümleleri:
- Ortalık öyle karardı ki öğle değil de sanki gece.
Benzetilen: Gece
Benzeyen: Öğle
- Başımıza talih kuşu kondu sanki.
Benzetilen: Talih Kuşu
Benzeyen: Şans
Not: 'Bu cümlede ''benzeyen'' ögesi açıkça belirtilmemiştir. Bu nedenle kapalı istiareye örnek gösterilebilir.
- Ortaklık öyle dağınık ki, sanki eve hırsız girmiş! (Mübalağa - Benzetme Cümlesi)
- Baharım kış oldu sanki. (Mecaz - Benzetme Cümlesi)
Not: Sanki edatının kullanıldığı her cümle benzetme cümlesi değildir. Birçok cümlede ''sanki'' kelimesi farklı anlamlarda kullanılır.
Örnekler:
1- Babam buradaydı sanki. (Zannetme)
2- Anlatılanlara hemen inanacağım sanki! (Kinaye)
3- Sanki hiç burada olmamış gibi. (Yakınma)
4- Birkaç şey öğrenince uzman oldu sanki! (Dokundurma)
2- ''Gibi'' Edatıyla Kurulan Cümleler:
1.A. - Babam müfettiş gibi ders çalışıp çalışmadığımızı kontrol ediyor.
Benzeyen: Müfettiş
Kendisine Benzetilen: Baba
Benzetme yönü: Kontrolcülük
Benzetme edatı: Gibi
1.B. Görmeyeli manken gibi olmuşsun.
Benzeyen: Manken.
Kendisine Benzetilen: Cümlenin gizli öznesi.
Benzetme yönü: Güzellik
Benzetme edatı: Gibi
1.C. - Yüzün kireç gibi olmuş!
Benzeyen: Kireç
Kendisine benzetilen: Yüz
Benzetme yönü: Beyazlık
Benzetme edatı: Gibi
1.D. - Şubat ayında olmamıza rağmen hava yaz günü gibi sıcak.
Benzeyen: Şubat ayı
Kendisine benzetilen: Yaz Günü
Benzetme yönü: Sıcaklık
Benzetme edafı: Gibi
3- ''Adeta'' ile Kurulan Cümleler:
1.A. - Ortalık adeta bayram yerine döndü.
Benzeyen: Ortalık
Kendisine benzetilen: Bayram yeri.
Benzetme yönü: Sevinç, Mutluluk, Neşe
Benzetme edatı: Adeta
1.B. Az önce koltuğun üstünde olan çanta adeta kuş olup uçtu.
Benzeyen- Çanta
Kendisine benzetilen: Kuş
Benzetme yönü: Uçmak, Hız, Birden Gözden Kaybolma
Benzetme edatı: Adeta
1.C. Patlamaya hazır bir bombaydı adeta.
Benzeyen: Cümlenin gizli öznesi
Kendisine benzetilen: Bomba
Benzetme yönü: Öfke, sinir, kızgınlık
Benzetme edatı: Adeta
Not: Bir cümle içerisinde iki benzetme edatının kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Örnekler:
1- Bir serçe gibi ürkekti adeta.
(Adeta ve gibi edatının aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna neden olmuş)
2- Sanki yazda değilmişiz gibi hava buz gibi.
(Cümlede ''gibi'' edatının kullanılması yeterli. Sanki ile gibi aynı anlama geldiği için gereksiz sözcük kullanıma örnek gösterilebilir.)
3- Bu fotoğraftaki kişi babamı andırıyor sanki.
(Andırıyor - Benziyor) fiiliyle biten cümlelerde gibi, sanki, adeta gibi kelimelerin kullanımı gereksizdir.
4- ''Kadar'' Edatı ile Kurulan Benzetme Cümleleri:
Daha okunacak dünya kadar kitap var.
Benzeyen: Kitaplar
Kendisine benzetilen: Dünya
Benzetme Yönü - Çokluk - Fazlalık
Benzetme edatı: Kadar
Not: ''Kadar'' kelimesi bazı cümlelerde zaman ve miktar belirtir.
Örnekler:
1- Yarına kadar sizden haber bekliyoruz.
Bu cümlede ''kadar'' yerine ''değin'' kelimesi de kullanılabilir. Çünkü cümlede ''kadar'' edatı zaman bildirmek için kullanılmış.
2- Film umduğum kadar iyi çıkmadı.
Bu cümlede ise ''kadar'' kelimesi miktar belirtir. İzlenilen film, kişinin beklentilerinin ''altında'' kalmış.
Not: Bazı cümlelerde benzetme edatlarla yapılmaz.
Örnekler:
Bu adam bana Hüseyin amcamı hatırlattı.
Adam, babamın gençliğini andırıyor.
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