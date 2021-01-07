6. Sınıf Türkçe Başlık Belirleme konu anlatımı

Hem paragraf içerisinde hem de okuduğumuz bir metne ait başlık bulunur. Başlık metin içerisinde bulunan kahramanlar ile beraber hikayeyi ve olayları içerir. Şimdi metin içerisinde paragraf başlığını ele alalım ve inceleyelim.

Başlık Belirleme

Parçada anlam konusunda yer alan paragrafta başlık, bir metin için büyük bir öneme sahiptir. Peki paragrafta başlık nedir? Şimdi bunun tanımını yapalım ve anlamaya çalışalım

Paragrafta başlık: Herhangi bir paragrafta anlatılanları en iyi şekilde özetleyen sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Aynı zamanda bu durum şiir için de söz konusudur. Mutlaka şiir içerisinde anlatılanları en iyi biçimde özetleyecek sözcük ve sözcük grupları başlık olarak belirlenir.

Bir metin ve paragrafta bulunan başlığın belli başlı bazı özellikleri bulunmaktadır. Şimdi bu özelliklere bakalım ve beraber inceleyelim.

- Paragrafın bütününü kapsar.

- Paragrafın konusu ve ana fikri ile bağlantılı şekilde bulunur.

- Düşündürücü ve ilgi çekici bir yapıya sahiptir.

- Paragraf içerisinde yer alan kahramanları, olayları ve önemli noktaları yansıtır.

Tüm bu özellikleri ile beraber paragrafta başlık atılır. Özellikle herhangi bir metni ve metin içerisindeki paragrafı en iyi şekilde yansıtabilmesi konusunda, mutlaka paragrafta başlık bulunmalı ve kullanılmalıdır.

Bir metin veya paragraf ile beraber şiir konusunda başlık bulunurken bazı soru kalıpları ele alınır.

- Bu şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Bu soru kalıpları üzerinden paragraf başlığı bulunur ve yazılır. Tabii bunun için bir metin veya paragraf içerisindeki olay, durum ve düşünce ele alınır. Bunlar detaylı şekilde incelenir ve ayrıca metin ya da şiir dikkatli bir şekilde okunur. Daha sonra metnin bütününün okunması ile beraber başlık belirlenir.

Not: Herhangi bir metin ya da şiir içerisindeki başlığı bulabilmek için, mutlaka o metin ve şiir baştan sona okunmalıdır. Böylece en doğru başlık bulunabilir veya bir soru içerisinde verilmiş olan şıkların içerisinden doğru başlık metin adına bulunabilir.

Metin veya Şiir İçin Başlık Bulma

Bir metin ya da şiir için başlık bulmak adına bunları sırasıyla ele almak gerekir. Çünkü metin ya da şiirin kendi özellikleri bulunmaktadır ve bu özelliklere göre başlık ele alınır.

Metin için başlık: Metin için başlık bulurken en önemli husus metnin tamamını okumaktır. Aynı zamanda metin içerisinde hangi kahramanlar var, hangi olayı anlatılıyor ve neyin üstünde duruluyor incelenmelidir. Daha sonra kahramanlar ve olaylar ele alınmak suretiyle başlık bulunur.

Şiir için başlık: Şiir içerisinde ana duygu bulunmaktadır ve bu duygu okuyucuya aktarılır. O yüzden şiirde anlatılmak istenen duygunun ne olduğu bilinmelidir. Eğer duygu bilinir ise o zaman buna göre başlık belirlenir. Bir şiir içerisinde duygu bir cümlede ya da bir kelimede dahi anlatılabilir.

Hem metin hem de paragraf ile beraber şiir konusunda başlık mutlaka alakalı olmalıdır. Alakasız ve konu dışında bir başlık bulunur ise hata yapılır. O yüzden mutlaka yukarıdaki örnekler ele alınmalı ve incelenmek suretiyle başlıklar belirlenmelidir. Aynı zamanda örnek hikayeler ve şiirler okunarak başlıkları incelenebilir. Bu sayede başlıkların nasıl konu olduğunu daha iyi bir şekilde anlama şansı elde edebilirsiniz.

Başlık için metin veya paragraflarda ana fikir cümlede ya da son cümlede olduğu için buraya bakarak doğru bir başlık elde edilebilir. Ancak şiir için bütün bölümleri okumak önemlidir.