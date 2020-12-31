6. Sınıf Türkçe Amaç - Sonuç Cümleleri konu anlatımı

Amaç cümlelerinde ''diye'' - ''üzere'' ''amacıyla'' kelimeleri sıklıkla kullanılır. İki yan cümlecikten oluşan cümleler ise ''çünkü'' bağlacıyla birbirinden ayrılır.

Amaç - Sonuç Cümleleri

1- ''Diye'' Edatıyla Kurulan Amaç - Sonuç Cümleleri:

1.A. - Annem soğuk havalarda üşümeyeyim diye bana eldiven ördü.

Amaç: Üşümemek

Sonuç: Eldiven Örmek

1.B. - Ayça beni affetsin diye ona şiir yazdım.

Amaç: Affedilmek

Sonuç: Şiir yazmak

1.C. - Biz daha rahat konuşalım diye ablam odadan çıktı.

Amaç: Daha rahat konuşulması.

Sonuç: Ablanın odadan çıkması.

1.D. - Daha fazla küs kalmayalım diye ondan özür diledim.

Amaç: Daha fazla küs kalmamak.

Sonuç: Özür dilemek.

Not: ''Diye'' edatının kullanıldığı bazı cümleler neden cümlesidir.

Örnekler:

1.A. - Ona bağırdım diye bana küstü.

Neden: Bağırmak:

Sonuç: Küsmek

1.B. - Sözü dinlemiyor diye toplantı salonunu terk etti.

Neden: Sözünün dinlenmemesi.

Sonuç: Toplantı salonunu terk etmek.

1.C. Bana kızarsın diye korktum.

Neden: Kendisine kızılması.

Sonuç: Korkmak.

2- ''İçin'' Edatıyla Kurulan Amaç - Sonuç Cümleleri:

1.A. - Babam kavga edenleri ayırmak için ayağa kalktı.

Amaç: Kavga eden insanları ayırmak.

Sonuç: Ayağa kalkmak.

1.B. - Kilo vermek için her gün 1 saat yürüyüş yapıyorum.

Amaç: Kilo vermek

Sonuç: Günde 1 saat yürüyüş yapmak.

1.C. - Notlarımı yükseltmek için daha çok ders çalışıyorum.

Amaç: Notlarını yükseltmek.

Sonuç: Daha fazla ders çalışmak.

1.D. - Vali şehri güzelleştirmek içi kolları sıvadı.

Amaç: Şehri güzelleştirmek.

Sonuç: Kolları sıvamak / çalışmaya başlamak.

1.E. - Onu görebilmek için 6 saat yol gittim.

Amaç: Cümledeki gizli özneyi görmek.

Sonuç: 6 saat boyunca yol gitmek.

Not: ''İçin'' edatının yer aldığı her cümle amaç cümlesi değildir. Bazı cümlelerde nedeni belirtmek ya da açıklamak amacıyla da ''için'' edatı kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A. - Babam uyuduğu için müziğin sesini kıstık.

Neden: Babanın Uyuması.

Sonuç: Müziğin sesini kısmak.

1.B. - Ağabeyim kız arkadaşını terk ettiği için pişman oldu.

Neden: Kız arkadaşından ayrılmak.

Sonuç: Pişman olmak

1.C. - Daha yüksek bir not beklediği için hayal kırıklığına uğradı.

Neden: Daha yüksek bir not beklemek.

Sonuç: Hayal kırıklığına uğramak.

1.D. - Havalar birden soğuduğu için grip oldum.

Neden: Havaların aniden soğuması.

Sonuç: Grip olmak.

1.E. - Aslı cüzdanını kaybettiği için ağladı.

Neden: Cüzdanın kaybedilmesi.

Sonuç: Ağlamak.

Not: Sonuç olarak bir cümle eylemin oluş / yapılış sebebini bildiriyorsa neden, hangi maksatla yapıldığını bildiriyorsa amaç cümlesidir.

3- ''Üzere'' Bağlacıyla Kurulan Amaç Cümleleri:

1.A. - Basketbol sahasına gitmek üzere evden çıktık.

Amaç: Basketbol sahasına gitmek.

Sonuç: Evden çıkmak.

1.B. - Anneme hediye almak üzere mağazaya girdim.

Amaç: Hediye almak.

Sonuç: Mağazaya girmek.

1.C.- Babam meseleyi çözmek üzere komşularla konuştu.

Amaç: Meseleyi çözmek

Sonuç: Komşularla konuşmak.

Not: ''Üzere'' kelimesinin yerine ''için'' konulabiliyor ise o cümle, amaç cümlesidir.

Örnek:

Salih ile yüz yüze görüşmek üzere Kadıköy'e gidiyorum.

Salih ile yüz yüze görmek için Kadıköy'e gidiyorum.

Not: ''Üzere'' kelimesi bazı cümlelerde edat olarak kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A. - Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

1.B. - Geri getirmek üzere (şartıyla) gitarımı alabilirsin.

1.C. - İlk ışıklar belirdi, güneş doğmak üzere.