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Hürriyet
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6. SINIF
Haber Giriş: 31.12.2020 - 04:48 | Son Güncelleme:

6. Sınıf Türkçe Amaç - Sonuç Cümleleri konu anlatımı

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6. Sınıf Türkçe Amaç - Sonuç Cümleleri konu anlatımı
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Amaç cümleleri ''Ne İçin?'' - ''Hangi Maksatla?'' ya da ''Ne Diye'' sorularına cevap veren cümlelerdir. Bir ya da birden fazla kişinin belli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği / gerçekleştireceği eylemleri anlatır.6. sınıfta okuyan öğrenciler için Amaç - Sonuç Cümlelerini örneklerle anlattık.

Amaç cümlelerinde ''diye'' - ''üzere'' ''amacıyla'' kelimeleri sıklıkla kullanılır. İki yan cümlecikten oluşan cümleler ise ''çünkü'' bağlacıyla birbirinden ayrılır.

 Amaç - Sonuç Cümleleri

 1- ''Diye'' Edatıyla Kurulan Amaç - Sonuç Cümleleri:

 1.A. - Annem soğuk havalarda üşümeyeyim diye bana eldiven ördü.

 Amaç: Üşümemek

 Sonuç: Eldiven Örmek

 1.B. - Ayça beni affetsin diye ona şiir yazdım.

 Amaç: Affedilmek

 Sonuç: Şiir yazmak

 1.C. - Biz daha rahat konuşalım diye ablam odadan çıktı.

 Amaç: Daha rahat konuşulması.

 Sonuç: Ablanın odadan çıkması.

 1.D. - Daha fazla küs kalmayalım diye ondan özür diledim.

 Amaç: Daha fazla küs kalmamak.

 Sonuç: Özür dilemek.

 Not: ''Diye'' edatının kullanıldığı bazı cümleler neden cümlesidir.

 Örnekler:

 1.A. - Ona bağırdım diye bana küstü.

 Neden: Bağırmak:

 Sonuç: Küsmek

 1.B. - Sözü dinlemiyor diye toplantı salonunu terk etti.

 Neden: Sözünün dinlenmemesi.

 Sonuç: Toplantı salonunu terk etmek.

 1.C. Bana kızarsın diye korktum.

 Neden: Kendisine kızılması.

 Sonuç: Korkmak.

 2- ''İçin'' Edatıyla Kurulan Amaç - Sonuç Cümleleri:

 1.A. - Babam kavga edenleri ayırmak için ayağa kalktı.

 Amaç: Kavga eden insanları ayırmak.

 Sonuç: Ayağa kalkmak.

 1.B. - Kilo vermek için her gün 1 saat yürüyüş yapıyorum.

 Amaç: Kilo vermek

 Sonuç: Günde 1 saat yürüyüş yapmak.

 1.C. - Notlarımı yükseltmek için daha çok ders çalışıyorum.

 Amaç: Notlarını yükseltmek.

 Sonuç: Daha fazla ders çalışmak.

 1.D. - Vali şehri güzelleştirmek içi kolları sıvadı.

 Amaç: Şehri güzelleştirmek.

 Sonuç: Kolları sıvamak / çalışmaya başlamak.

 1.E. - Onu görebilmek için 6 saat yol gittim.

 Amaç: Cümledeki gizli özneyi görmek.

 Sonuç: 6 saat boyunca yol gitmek.

 Not: ''İçin'' edatının yer aldığı her cümle amaç cümlesi değildir. Bazı cümlelerde nedeni belirtmek ya da açıklamak amacıyla da ''için'' edatı kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Babam uyuduğu için müziğin sesini kıstık.

 Neden: Babanın Uyuması.

 Sonuç: Müziğin sesini kısmak.

 1.B. - Ağabeyim kız arkadaşını terk ettiği için pişman oldu.

 Neden: Kız arkadaşından ayrılmak.

 Sonuç: Pişman olmak

 1.C. - Daha yüksek bir not beklediği için hayal kırıklığına uğradı.

 Neden: Daha yüksek bir not beklemek.

 Sonuç: Hayal kırıklığına uğramak.

 1.D. - Havalar birden soğuduğu için grip oldum.

 Neden: Havaların aniden soğuması.

 Sonuç: Grip olmak.

 1.E. - Aslı cüzdanını kaybettiği için ağladı.

 Neden: Cüzdanın kaybedilmesi.

 Sonuç: Ağlamak.

 Not: Sonuç olarak bir cümle eylemin oluş / yapılış sebebini bildiriyorsa neden, hangi maksatla yapıldığını bildiriyorsa amaç cümlesidir.

 3- ''Üzere'' Bağlacıyla Kurulan Amaç Cümleleri:

 1.A. - Basketbol sahasına gitmek üzere evden çıktık.

 Amaç: Basketbol sahasına gitmek.

 Sonuç: Evden çıkmak.

 1.B. - Anneme hediye almak üzere mağazaya girdim.

 Amaç: Hediye almak.

 Sonuç: Mağazaya girmek.

 1.C.- Babam meseleyi çözmek üzere komşularla konuştu.

 Amaç: Meseleyi çözmek

 Sonuç: Komşularla konuşmak.

 Not: ''Üzere'' kelimesinin yerine ''için'' konulabiliyor ise o cümle, amaç cümlesidir.

 Örnek:

 Salih ile yüz yüze görüşmek üzere Kadıköy'e gidiyorum.

 Salih ile yüz yüze görmek için Kadıköy'e gidiyorum.

 Not: ''Üzere'' kelimesi bazı cümlelerde edat olarak kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

 1.B. - Geri getirmek üzere (şartıyla) gitarımı alabilirsin.

 1.C. - İlk ışıklar belirdi, güneş doğmak üzere.

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