6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yurdumuzun Coğrafi Konumu Konu anlatımı

Ülkemiz Avrupa kıtasında yer almaktadır ve ekonomik ya da siyasi ve kültürel açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda 3 tarafı denizlerle çevrili olan bölgemiz yaz ve kış turizmi konusunda da önemli bir potansiyel teşkil eder. Şimdi konumu açısından ülkemizin coğrafi özelliklerine bakalım.

Yurdumuzun Coğrafi Konumu

Bir ülkenin coğrafi konumu dendiği zaman akla bazı kısımlar gelir. Şimdi bu kısımlarda özelliklerin ne olduğuna öncelikle bakalım.

- Yerküre üzerinde bulunduğu noktadır.

- Hangi kıta üzerinde bulunduğu ve hangi kıtalar ile bağlantılı olduğu anlatılır.

- Denize ve okyanuslarla ilgili ilişkisi ele alınır.

- Ticaret yolları

- Yükselti

- Hem ekonomik hem de kültürel açıdan farklı özellikleri

Coğrafi konum: Herhangi bir yerin eylemine ve boylamına bağlı olarak, yerküredeki birçok farklı bölge ile ilişkisini anlatan koşullar coğrafi konum olarak bilinmektedir.

Coğrafi konum iki farklı şekilde ele alınır. Onlardan biri matematiksel konum diğeri ise özel konumudur. Şimdi ülkemizin hem matematiksel hem de özel konumuna bakalım ve inceleyelim.

Ülkemizin Matematik Konumu

Ülkemizin dünya üzerindeki enlem ve boylamını anlatan bölüm matematik konumu olarak bilinir. Bu açıdan ülkemizde matematik konumu ile beraber belli başlı bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

- Türkiye 36 derece ve 42 derece kuzey paraleli ile beraber, 26 derece ve 45 derece doğu meridyeninde bulunmaktadır.

- Doğu batı istikametine bakıldığı zaman 45 - 26 = 19 meridyen farkını ortaya çıkarır. Bu doğrultuda 76 dakikalık bir süre farkı ortaya çıkmaktadır.

- Ülkemizde güneş yatay düzleme hiçbir zaman dikey açıdan gelmez.

- Ülkemiz Ekvator'un Kuzey kısmında bulunur ve başlangıç meridyeninin doğu kısmında yer alır.

- Özellikle orta kuşakta bulunduğu için mevsimler belirgin biçimde yaşanmaktadır.

- Kuzeye doğru gidildikçe gece ve gündüz arasındaki fark artarken, bu doğrultuda gölge boyu da uzar.

- Ülkemizdeki dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcaktır.

Ülkemizin Özel Konumu

Aynı zamanda bir de ülkemizin özel konumu bulunmaktadır. Dünya üzerinde bir ülkenin komşularına bağlı olarak belli başlı bazı özellikleri özel konumunu göstermektedir. Aynı şekilde ülkemizin de bulunduğu konum açısından önemli özellikleri yer alır.

- Boğazlar

- Su yolları

- Önemli komşular

- Ticaret merkezleri

- Fiziki ve beşeri özellikler

- Denize göre durumu

- Diğer kıtalara göre durumu

Türkiye'nin özel konumu ile beraber şu sonuçlar ortaya çıkmıştır;

- Ülkemiz Avrupa ve Asya ile beraber Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu bölgede bulunur.

- Özellikle 3 kıta arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu yüzden zamanında İpek ve baharat yolları açısından da oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

- Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrilidir. Aynı zamanda yeryüzü şekilleri bakımından çeşitlilik gösterir. Böylece turizm, ticaret tarım ve daha pek çok farklı husus açısından büyük bir öneme sahiptir.

- Yeryüzü şekilleri açısından ülkemizin yükseltisi fazladır. Bu yükselti şu an 1132 metredir.

- Yeraltı kaynakları bakımından ülkemiz oldukça zengindir.

Coğrafi konum açısından yurdumuz bu şekilde oldukça büyük özelliklere sahiptir. Aynı zamanda ülke içerisinde Doğu kısımlarda yükseltiler daha çok fazladır. Dağlar kuzey ve Güney kısmında denize paralel olarak giderken, Batı bölgesinde denize dik olarak devam eder.

Yurdumuzun coğrafi konumunun daha iyi anlayabilmek için yukarıdaki yazıyı dikkatli şekilde okuyup defterinize yazabilirsiniz.