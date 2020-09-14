6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yurdumuzda Ekonomik Faaliyetler konu anlatımı

Ülkemizde özellikle birçok farklı doğal kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar sayesinde sürekli olarak üretim gerçekleşir ve ülkemiz kalkınır. Bunlar içerisinde sebze meyve yetiştiriciliği, balıkçılık ya da yeraltı madenleri ile daha birçok farklı üretim söz konusudur.

Yurdumuzda Ekonomik Faaliyetler

Doğada kendiliğinden oluşmuş ve insanı elinin dışındaki kaynakları doğal kaynak denmektedir. Ülkemiz doğal kaynaklar açısından çok verimli ve zengin bir ülkedir. Bu da ülkemiz için gelecek adına çok önemlidir. Ülkemizin başlıca doğal kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz;

- Toprak

- Su

- Orman

- Madenler

- Hava

- Güneş

Şimdi bu kaynakları sırasıyla inceleyelim ve bizim için önemine bakalım.

Toprak: Taşların ufalanması sayesinde zaman içerisinde toprak oluşmuştur. Özellikle sebze meyve gibi önemli yetiştiricilik konusunda topraklarının verimli olması gerekir. Ülkemiz ise bu konuda oldukça verimli bir toprağa sahiptir. Böylece tarımda, hayvancılıkta ve sanayi sektöründe kullanılır.

Özellikle toprak tarımı etkiler ve temel besin ihtiyacımızı karşılamamızı sağlar. Aynı zamanda sanayi hammaddesi olarak değerlendirilir. Bu hammaddeler sanayide işlenir ve böylece üretim sağlanır. Elde edilen ürünler insanlara sunulur. Böylece ekonomik faaliyetler açısından döngü yakalanır.

Not: Özellikle tütün, çay, zeytin, şeker pancarı gibi kaynaklar ülkemizin ekonomik geliri açısından büyük bir öneme sahiptir.

Su: Temel ihtiyaçların en önemlileri arasında su gelir. Ülkemiz su kaynakları açısından dünya ortalamasının altında kalır. Ancak ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili olduğu için, bol bol yağış olur ve böylece su kaynaklarımız artar.

Limancılık, turizm, balıkçılık ve deniz ulaşımı açısından bizim için büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda su sporları ve hidroelektrik üretimi ile beraber, akarsulardan sulama ve içme gibi çok önemli kullanım alanları bulunmaktadır.

Aynı zamanda toprak altından çıkan suya yeraltı suyu denir. Eğer yer altından çıkan su sıcak ise buna jeotermal denir. Bu sıcak sular şifadır ve kaplıca turizminde yoğun olarak kullanılır. Aynı zamanda konutların ısınması ve seracılık ile elektrik gibi birçok alanda değerlendirilir.

Orman: Ormanlar daha çok yağışın yoğun olduğu yerlerde yani ülkemizin kıyı kesimlerinde yaygındır. Bu yüzden ormanlarımızı bulunduğu yerlerde kağıt fabrikaları ve kereste fabrikaları yoğundur. Ormanlarımızı pek çok amaç için kullanırız. Dinlenme alanları, elektrik direkleri, eşya ve ahşap yapımında reçine, yurt savunması ve yakacak gibi daha birçok değişik amaç bulunmaktadır.

Madenler: Yer altındaki değerli mineraller madenler olarak bilinir. Özellikle ülkemiz maden çeşitliliği konusunda ilk 10'da yer almaktadır. Yaklaşık olarak 29 çeşit maden bulunmaktadır. Bu madenlerden bazılarını mecburen yurtdışından temin ederiz bazıları ise ülkemiz dünya çapında 1. sıradadır.

Özellikle hammadde kaynağı ve enerji kaynağı olarak madenler büyük bir öneme sahiptir. Sermaye eksikliği ile madenleri işleyecek teknolojinin ülkemizde eksik olması, en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle bor, petrol, demir, fosfat, bakır gibi yeraltı madenleri ülkemiz adına çok önemlidir.

Güneş ve hava: Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle bol güneş alan bir ülkedir. Böylece özellikle yaz aylarında turizm oldukça gelişmiştir. Aynı zamanda yenilebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi elektrik üretmek için son yıllarda oldukça fazla artış gösterdi. Ayrıca geniş ormanlık alanları ile beraber temiz hava ile ülkemizin en önemli kaynakları içerisinde yer almaktadır.