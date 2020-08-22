6. Sınıf Sosyal Bilgiler Vergi Vermenin Önemi konu anlatımı

Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre her vatandaş vergi ödemek zorundadır. Bu konuda kamu giderlerini karşılamak için mali gücüne göre vatandaşlar vergileri öder. Burada en önemli ve temel unsur alınan hizmet ve ürünün miktarıdır. Ne kadar ürün ve hizmet desteği alırsanız vergi sayısı değişkenlik gösterebilir. Bu konuda farklı yerlerden alınan birçok değişik vergi bulunmaktadır.

Vergi Vermenin Önemi

Gündelik hayatımızda ihtiyacımız olan ürün ve hizmete ulaşabilmek için düzenli olarak vergimizi ödememiz gerekir. Özellikle bu ihtiyaçlarımız kamu üzerinden gerçekleştiği için kamu giderlerinin sağlanması konusunda vergiler alınır. Böylece pek çok farklı kurum ve kuruluş üzerinden hizmet alırız.

- Hastaneler

- Güvenlik

- Temizlik hizmetleri

- Ulaşım hizmetleri

- İletişim hizmetleri

Bu gibi daha pek çok farklı hizmetin düzenli ve sağlıklı devam edebilmesi için vergi ödemeniz gerekmektedir. Böylece ödemiş olduğunuz vergiler sayesinde devlet Kurum ve kuruluşlarında çalışan görevlilerin maaşları ödenir. Bu da aldığımız ürün ve hizmetin sağlıklı ve düzenli şekilde devam etmesine imkan tanır. Peki, genel olarak vergi ne demek?

Vergi: Devlet tarafından kişi ya da kurumlardan, dolaylı veya doğrudan alınan paraya vergi denir. Yani dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki farklı vergi türü bulunmaktadır. Şimdi bu vergi türlerini ayrı ayrı inceleyelim.

Dolaylı Vergi

Belli başlı ürünler üzerinden alınmış olan vergiye dolaylı vergi denir. Mesela herhangi bir yerden alışveriş yaptığımız zaman aldığımız fiş üzerinde ürünün fiyatı ile beraber devlete ödememiz gereken vergi yer alır. Fiş aracılığı ile aynı zamanda KDV (Katma Değer Vergisi) ödemesi de gerçekleştiririz. Aldığımız ürün karşısında vergimizi devlete gidebilmesi için mutlaka fiş almamız gerekmektedir. Aynı zamanda dolaylı vergiler içerisinde cep telefonu fatura ödemelerimiz de yer almaktadır. Bu verginin adı ise özel iletişim vergisi olarak bilinir.

Dolaysız Vergi

Bu vergi ticaret ile uğraşan kişilerin kazançlarından alınan vergidir. Aynı zamanda bir iş yerinde bu ülkede çalışan kişiler ile beraber memurlardan alınan vergi olarak da bilinmektedir. Vergiler maaşlardan kesilir ve devletin kasasına gider. Bu konuda birçok farklı dolaysız yoldan alınan vergiler bulunmaktadır. Ödediğimiz vergi türleri arasında bu gibi dolaysız vergiler yer alıyor.

- Gelir vergisi

- Kurumlar vergisi

- Damga vergisi

- Emlak vergisi

- Özel iletişim vergisi

- Özel tüketim vergisi

- Çevre temizlik vergisi

- Motorlu taşıtlar vergisi

Vergi Neden Toplanır?

Toplanmış olan vergileri devlet yeniden vatandaşların refahı ve huzuru için kullanmaktadır. Bu sebepten dolayı özellikle ürün ve hizmetin aksamadan eksiksiz şekilde devam edebilmesi için vergilerin alınması büyük bir öneme sahiptir. Özellikle eğitim, sağlık, güvenlik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin devam edebilmesi için mutlaka düzenli olarak vergilerin toplanması gerekir. Bu vergiler böylesi kurum ve kuruluşların yaptığı harcamalar için gider olarak kullanılır.

Örnek: Şimdi bir örnek vermek gerekirse toplanan vergiler sayesinde okul, hastane, yol, park alanları ve kütüphane gibi hizmetler yerine getirildiği söylenebilir. Bu sebepten dolayı her vatandaş kazancı üzerinden ve aldığı hizmet miktarı doğrultusunda vergi ödemesi gerçekleştirir.

Vergi Haftası

1990 yılından bu yana her sene mart ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır. Böylece vergilerin önemi anlatılmak istenmekte ve neden alındığına dair vatandaşları bilgi verilmektedir. Bu yönüyle her sene mart ayının son haftası geldiği zaman Vergi Haftası değişik organizasyonlar ışığı altında kutlanır.