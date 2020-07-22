6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Uluslararası Alanda Üstlendiği Roller konu anlatımı

Ülkemiz başta NATO ve Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası birçok kuruma üyedir. Bu kurumlar vasıtasıyla küresel çapta birçok rolü başarıyla üstlenmeye devam etmektedir.

Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Uluslararası Alanda Üstlendiği Roller - Konu Anlatımı

1- Türkiye'nin Üye Olduğu Uluslararası Kurumlar

A. NATO:

NATO 1949 yılında ABD'nin merkez eyaleti Washington'da kuruldu. Türkiye başta olmak üzere 28 Avrupa ülkesi Nato’ya üyedir. 2 Kuzey Amerika ülkesi ile birlikte toplam 30 üyesi bulunmaktadır. Türkiye, Nato aracılığıyla uluslararası alanda birçok misyonu yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Bunların başında Orta Doğu ülkeleri arasında iletişim sağlamak yer alır.

NATO ile işbirliği yapan ülkemiz bölgesindeki bölücü örgütleri temizlemiştir. Son olarak Suriye'ye çıkarma yaparak bölgeyi terörist oluşumlardan arındırmıştır. Orta Doğu'nun çok daha huzurlu bir ortama kavuşması için gerek askeri gerek diplomatik müdahalelerde bulunan Türkiye, ABD ve Rusya gibi ülkelerle belirli zamanlarda bir araya geliyor. Şu an ülkemiz bölgenin tek hakimi olup Orta Doğu'nun barışçıl ve güvenli bir yer olmasını sağlamaktadır.

B. Birleşmiş Milletler:

Birleşmiş Milletler 1945 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kuruldu. Türkiye'de Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden biridir. Türkiye dışında Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeler arasında Mısır, İsveç, ABD, Gana yer alır. Bu kurumun temel amaçları ekonomik ve sosyal olarak ikiye ayrılır. Uluslararası bir kurum olan Birleşmiş Milletler vasıtasıyla Türkiye, stratejik bir rol üstlenmektedir.

C. İslam Konferansı Örgütü:

İslam İşbirliği Örgütü adıyla da bilinen bu kurum 25 Eylül 1969 tarihinde Fas'ın Rabat şehrinde kuruldu. Genel merkezi ise Suudi Arabistan'ın Cidde şehridir. Küresel çapta faaliyet gösteren bu kurumun bünyesinde ülkemiz de uluslararası alanda farklı görevler üstlenmiştir. İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini sağlayan bu kurumda Türkiye, etkin bir yaptırım gücüne sahiptir. Ekonomik açıdan yardıma muhtaç olan ülkelerin tespiti ve yardım paketlerinin hazırlanması uluslararası alanda üstlendiğimiz görevler arasında yer almaktadır.

2- Türkiye'nin Uluslararası Alanda Üstlendiği Roller

A. Türkiye'nin Uluslararası Alanda Üstlendiği Ekonomik Roller:

Hem Asya hem de Avrupa'da topraklarımız bulunduğu için bu iki kıta arasındaki ticaret faaliyetlerinin birçoğu ülkemiz üzerinden yapılmaktadır. Farklı ülkelere ait ticaret gemileri bizden izin alarak Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Asya'ya geçmektedir. Bu da ülkeler arasındaki ticaret ağının çok daha hızlı olmasını sağlar. Normalde maliyeti yüksek olan nakliye ve taşımacılık, Türkiye'nin üstlendiği bu ekonomik rol ile birlikte çok daha maliyetsiz olmaktadır.

Türkiye'nin uluslararası alanda üstlendiği roller bununla sınırlı değildir. Başta Yemen olmak üzere birçok ülkeye ekonomik yardımlarda bulunmuştur. Türkiye, salgının en etkili olduğu zamanlarda sağlık krizi yaşayan ülkelere tıbbi malzeme gönderdi. Maske, eldiven ve diğer tıbbi malzemeler Birleşik Krallık, Amerika, İspanya, İtalya ve Sırbistan gibi ülkelere hava yolu ile ulaştırıldı. Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı bu yardımlar da üstlendiği ekonomik rollerden biridir ve en önemlisidir.

B Türkiye'nin Uluslararası Alanda Üstlendiği Sosyal Roller:

Dünya'da yaşanan mülteci krizi sonrası Türkiye devreye girmiş ve hem sosyal hem de siyasi alanda kritik görevler üstlenmiştir. Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecileri geri çevirmeyen ülkemiz uluslararası alanda takdirle karşılanmıştır. Şu an ülkemizde 3 milyon 500 binden fazla Suriyeli mülteci bulunmaktadır. 300 binden fazla Afgan mülteciye de kucak açan ülkemiz, bu yönüyle tüm dünyaya örnek olmuştur.