6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin Kaynakları Ve Ekonomik Faaliyetler konu anlatımı

Ülkemiz madem yatakları bakımından da oldukça zengindir. Sanayi ve turizm alanında da gelişme gösteren Türkiye en hızlı gelişen ülkeler listesinin zirvesinde yer alıyor. Son on yılda teknolojinin hem tarım hem de sanayi alanında başarıyla uygulanması, ülke ekonomisini çok daha güçlendirmiştir.

Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetler

1- Topraklarımız:

Ülkemizin yüz ölçümü toplam 783.562 kilometrekaredir. Türkiye'nin en büyük şehri Konya ise 38.873 kilometrekarelik bir alanda yer alır. Yüksekliğin doğuya gidildikçe arttığı ülkemizde, tarımsal verim oldukça yüksektir. Bunda üç iklimin görülmesinin de etkisi çok büyük. Karadeniz Bölgesinde en çok yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler, fındık, çay, mısır, tütün, kivi, soya fasulyesi ve elmadır. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen İç Anadolu Bölgesinde ise çeltik, soğan, patates ve sarımsak yetiştiriliyor.

Ülkemizdeki topraklar sadece tarımsal üretim için işlenmiyor. Ham madde de olan toprak seramik, kiremit ve çimento üretiminde de kullanılmaktadır. Özellikle seramik ihracatından elde edilen gelir, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

2- Madenlerimiz:

Türkiye'de madencilik en çok gelişen sektörlerden bir diğeridir. Demirin çıkarıldığı şehirlerin başında Düzce, Malatya, İzmir ve Bingöl geliyor. Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan boksit madeni ise Konya'nın Seydişehir ve Adana'nın Saimbeyli ilçelerinden çıkarılmaktadır. Ülkemiz bor kaynakları bakımından da oldukça zengin. Dünya bor rezervinin %75'inden fazla Türkiye sınırları içerisindedir. Eskişehir'in Seyitgazi ve Balıkesir'in Sultançayır ilçesinde çıkarılan bor, farklı birçok sektörde kullanılıyor.

Ülkemizde çıkarılan diğer madenler, bakır, manganez, gümüş, krom, altın, volfram, civa, kükürt, zımpara taşı ve uranyumdur.

3- Ormanlarımız:

Oksijen kaynağı olan ormanlarımız aynı zamanda turizm, hizmet ve sanayi alanlarında da kullanılıyor. Kereste ve kağıt endüstrisinin ham madde ihtiyacını karşılayan ormanlarımız, dinlenme tesisi ve piknik alanı olarak da kullanılıyor. Türkiye'nin en büyük ormanı Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yer alıyor. Aynı zamanda milli park olan Longoz Ormanları, 31.55 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip. Ülkemizdeki ormanları %25'i ise Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır.

4- Sanayi

Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler, ham maddeye, doğal kaynaklara ve ihracat oranlarına göre değişkenlik göstermektedir. Sanayi bölgesinde birçok atılım gerçekleştiren Türkiye'nin endüstriyel üretimi son 20 yılda büyük bir ivme yakaladı. Endüstriyel üretimin en yoğun olduğu bölgesi ise Marmara Bölgesidir. İstanbul dışında, Tekirdağ, Bursa ve İzmit illeri hem sanayisi hem de tarımı gelişmiş şehirlerin başında geliyor.

Türkiye'de en gelişmiş sanayi kolları ise orman, besin ve toprak sanayidir. Kereste fabrikaları, Rize, Düzce, Ordu, Isparta ve Antalya'dır. Ülkemizin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir ise boya, otomotiv ve ilaç sanayinde oldukça gelişmiştir.

5- Turizm:

Geçen yıl Türkiye'ye 51 milyon 747 bin turist geldi. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan turizm sektörü, ülkemizin temel ekonomik faaliyetlerinden biridir. İç Anadolu Bölgesinde en çok turist çeken şehirlerin başında Ankara, Nevşehir ve Konya yer alıyor. Ege bölgesindeki turist kentlerimiz İzmir ve Muğla'dır. Akdeniz Bölgesinde Antalya ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde de Gaziantep, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

Ülkemizde yaz ve deniz turizmi kadar kültür turizmi de gelişmiştir. Birçok tarihi yapıya ve esere ev sahipliği yapan ülkemizin turizmden elde ettiği yıllık gelir 30 milyar doların üstündedir.

Hayvancılık ve hizmet sektörü Türkiye'nin diğer ekonomik faaliyetleri arasında yer alıyor.