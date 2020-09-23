6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ülkemizin İklimi Ve Bitki Örtüsü konu anlatımı

Türkiye'de dört mevsim eşit oranda yaşanmaktadır. Orta kuşakta yer aldığı için bu mevsimlerin her biri değişik bölgelerde farklı şiddetlerde ortaya çıkar. Örneğin ülkemizin Kuzey bölgelerinde soğuk rüzgarlar eserken sıcak bölgelerinde ise güney rüzgarları eser. Bu da doğal olarak iklim ve bitki örtüsünü etkileyen en önemli faktörler arasında yer alır.

Ülkemizin İklimi ve Bitki Örtüsü

Ülkemizde iklim ve bitki örtüsü çeşitlilik gösterirken onu etkileyen değişik faktörler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde rüzgarlar ön plana çıkar. Ülkemizde karayel ve poyraz ile beraber yıldız gibi rüzgarlar eser. Bu rüzgarlar ülkemizin kuzeyinde eser ve bu yüzden soğuk bir hava yaşanır. Güneyde ise Lodos, kıble ve Samyeli gibi rüzgarlar estiği için sıcak ve ılıman bir mevsim yaşanır.

Ülkemizde ayrıca denizlerin etkisi iklim ve bitki örtüsü üzerinde oldukça önemli bir etki yaratmaktadır. Bu konuda ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili bir bölgede yer almaktadır. Böylece denizlerin etkisi ile beraber daha ılıman bir iklim yaşanır. Kıyılar nemli ve aynı zamanda sıcaktır. Ayrıca yağışlıdır. Ancak özellikle Kuzey ve Güney kısımlarında dağlar denize paralel olduğu için, iç kısımlara sıcak hava geçiş yapmaz. Bu da İç bölgelerde hem iklim ve bitki örtüsünü değiştirir hem de havaların soğuk olmasına sebep yaratır.

İklimi etkileyen en önemli faktörler arasında ülkemizde yükselti gelir. Yükselti ise deniz seviyesinden yüksek olan kısımları ifade etmektedir. Yükseklik özellikle sıcaklığı azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Bu sebepten dolayı ülkemizde doğu tarafına gidildikçe soğuk daha fazla artış gösterir. Batı kısmında ise sıcaklık ortalama bir seviyede yer alır.

Ülkemizde Görülen İklim Tipleri

Ülkemizde genel olarak üç farklı iklim tipi görülmektedir. Bunlardan biri Karadeniz iklimi biri Akdeniz iklimi ve diğeri ise karasal iklimdir. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim ve özelliklerine kısaca bakalım.

Akdeniz İklimi

Akdeniz ekleme Güney bölgesi ile beraber Ege Bölgesinin kıyı kesimlerini ve Marmara Bölgesini etkilemektedir. Yazları sıcak ve kurak geçen kışları ise ılık ve yağışlıdır. Özellikle sıcak bölgeleri olduğu için yaz turizmi oldukça yoğun şekilde gerçekleşir. Ayrıca kış ayları ılıman olduğu için turunçgillerin yetişmesinde tarım önemli bir zenginlik sunar. Bitki örtüsü ise makidir ve makiler kısa boylu çalı grubunda yer alır.

Karadeniz İklimi

Karadeniz iklimi Karadeniz bölgesi ile beraber Marmara Bölgesi'nin Kuzey kısımlarını etkiler. Yaz ayları serin ve yağışlı geçerken, kış ayları ise ılıman ve yağışlı geçmektedir. Düzenli yağış alması ile beraber yıl boyunca sürekli yağış gerçekleşir. Bu yağış özellikle sonbahar aylarında çok daha fazladır. Özellikle her mevsim yağışlı olması sayesinde çay ve fındık tarımı Karadeniz Bölgesinde oldukça artış göstermiştir.

Karasal İklim

Türkiye'nin iç ve Doğu bölgelerinde karasal iklim görülür. Çünkü bu bölgelere dağların denize paralel olması sebebiyle sıcak hava girmez. O yüzden yaz ayları sıcak ve kurak olurken, kış ayları ise oldukça soğuk ve sert geçer. Yağışlar en fazla İlkbahar aylarında yaşanır. Bitki örtüsü bozkır olan karasal iklim içerisinde, sıcaklık farkı mevsimlere göre oldukça fazladır.

Bölgelere bağlı olarak iklim ve bitki örtüsü üzerinden tarım ve hayvancılık ile turizm, ülkemizde oldukça önemli yer tutmaktadır.