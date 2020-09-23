6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye'nin Nüfus Dağılışı konu anlatımı

Türkiye'nin nüfusu geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 1 milyon 155 bin arttı. Nüfus artış hızı %1.5 olan Türkiye'de bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 108'dir. Ülkemizin demografisi incelendiğinde kadın - erkek nüfusunun neredeyse eşit olduğu görülüyor. Erkek nüfus 41 milyon 41 milyon 722 bin iken kadın nüfusu 41 milyon 433 bindir.

Türkiye'nin Nüfus Dağılışı

1- Marmara Bölgesi:

Türkiye'nin en kalabalık bölgesi 67.000 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan bölgesidir. Bunun en büyük nedeni ülkemizin ticaret ve sanayi merkezi olarak tanımlanan İstanbul'un bu bölgede yer almasıdır. Ek olarak Marmara Bölgesi, Türkiye'nin en genç nüfusa sahip bölgesidir. Bölgede nüfus yoğunluğunun en az olduğu il Bilecik'tir. 2020 yılında nü

1.A. İstanbul'un Nüfus Özellikleri

Resmi olmayan verilere göre İstanbul'un nüfusu 15.713.256'dır. İş yoğunluğunun daha fazla olduğu Avrupa yakasının nüfusu yaklaşık 9 milyon 728 binken, Anadolu yakasının nüfusu 5 milyon 520 bindir. İstanbul, aynı zamanda dünyanın en kalabalık 14. şehridir.

Avrupa yakasının en kalabalık ilçeleri: Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Esenler, Kağıthane, Avcılar, Fatih

Anadolu yakasının en kalabalık ilçeleri: Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Kadıköy

1.B. Marmara Bölgesinin Nüfus Dağılışı

Bursa, Marmara Bölgesinin en kalabalık 2. şehridir. Aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık 4. kenti olan Bursa'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 995 bindir.

Marmara Bölgesinde yer alan büyük şehirlerin nüfusu:

Kocaeli (İzmit) - 1 Milyon 953 Bin

Balıkesir - 1 Milyon 228 Bin

Tekirdağ - 1 Milyon 55 Bin

Sakarya (Adapazarı) - 1 Milyon 28 Bin

2- İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi, Marmara'dan sonra Türkiye'nin en kalabalık ikinci bölgesidir. Bölgenin nüfusu yaklaşık 12 milyon 705 bindir. Nüfusu 5.milyon 640 bin olan Ankara, İç Anadolu Bölgesinin en kalabalık ilidir.

İç Anadolu Bölgesinde yer alan büyük şehirlerin nüfusu:

Konya - 2 Milyon 232 Bin

Kayseri - 1 Milyon 407 Bin

Eskişehir - 887 Bin 475

3- Akdeniz Bölgesi:

Türkiye'nin en kalabalık 3. Bölgesi olan Akdeniz Bölgesinin nüfusu yaklaşık 10 milyon 552 bindir.

Akdeniz Bölgesinde yer alan büyük şehirlerin nüfusu:

Antalya - 2 Milyon 511 Bin

Adana - 2 Milyon 237 Bin

Mersin - 1 Milyon 840 Bin

Hatay (Antakya) - 1 Milyon 628 Bin

Kahramanmaraş - 1 Milyon 154 Bin

4- Ege Bölgesi:

Ege Bölgesi, Türkiye'nin en kalabalık 4. bölgesidir. Nüfusu yaklaşık 4 milyon 370 bin olan İzmir, Ege bölgesinin en kalabalık ilidir.

Ege Bölgesinde yer alan büyük şehirlerin nüfusu:

Manisa - 1 Milyon 440 Bin

Aydın - 1 Milyon 110 Bin

Denizli - 1 Milyon 37 Bin

Muğla - 983 Bin

5- Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin toplan nüfusu yaklaşık 8 milyon 875 bindir. Bölgenin en kalabalık şehri Şanlıurfa’dır. Urfa'da yaklaşık olarak 2 milyon 73 bin kişi yaşıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan büyük şehirlerin nüfusu

Gaziantep - 2 Milyon 69 Bin

Mardin - 838 Bin

6- Karadeniz Bölgesi

Nüfusu yaklaşık 1 milyon 349 bin olan Samsun, Karadeniz Bölgesinin en kalabalık şehridir.

Karadeniz Bölgesinde yer alan büyük şehirlerin nüfusu:

Trabzon - 808 Bin

Ordu - 754 Bin

7- Doğu Karadeniz Bölgesi:

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin en az nüfusa sahip bölgesidir.

Diyarbakır - 1 Milyon 756 Bin

Van - 1 Milyon 136 Bin

Malatya - 800 Bin