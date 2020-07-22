Tıpkı kendi ülkemiz gibi dünyanın farklı yerlerinde Türkiye Cumhuriyeti ülkeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda ülke sınırlarımızın etrafında farklı komşularımız bulunur. Bu komşularımızı hem iş hem de sosyal ilişkilerimiz vardır. Şimdi gelin bu ülkelere bakalım.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Cumhuriyetleri ve Komşu Devletler Konu Anlatımı

Ülkemiz ile beraber dünyanın farklı ülkelerinde değişik isimlerle pek çok Türkiye Cumhuriyeti ülkeleri bulunmaktadır.

Azerbaycan: Güney Kafkasya’da Avrupa ile Asya arasında bulunan bir ülkedir. Batısında Hazar Denizi bulunan bir Türkiye Cumhuriyeti ülkesidir. Demiryolları ve doğalgaz boru hatları gibi pek çok iş ilişkimiz bulunmaktadır.

Özbekistan: Özbekistan bir Orta Asya ülkesidir. Başkenti Taşkent olarak bilinmektedir. Ayrıca çevresinde yine birçok farklı komşu Türkiye Cumhuriyeti ülkeleri bulunur. Bunlar içerisinde Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkeler yer almaktadır. Özellikle Özbekistan'da birçok farklı Türk firması yer almakta ve faaliyet göstermektedir.

Kırgızistan: Orta Asya'nın tam ortasında Kırgızistan bulunur. Rusya ve Çin ile Özbekistan komşularıdır. Başkenti Bişkek olarak bilinir. Stratejik açıdan çok önemli bir ortağımızdır. Kültürel ve sosyal olmak ile beraber iş konusunda da sürekli ilişkilerimiz bulunur.

Kazakistan: Yine Orta Asya'da bulunan Türk devletlerinden biridir. Başkenti Astana’dır. Çevresinde birçok farklı Türkiye Cumhuriyeti ülkeleri bulunmaktadır. Özbekistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan ve aynı zamanda Rusya ile Moğolistan yer alır. Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. 1 milyar dolardan fazla ticari hacme sahip iş anlaşmaları bu ülke ile yapılmaktadır.

Türkmenistan: Orta Asya'da yer alan bir diğer ülke Türkmenistan’dır. Başkenti Aşkabat’tır. Özellikle Türk kardeşlerimiz ile ‘kemik kardeşliği’ olarak tarif edilen bir kardeşliğimiz bulunur. Aynı zamanda sosyal ve kültürel olmak ile beraber iş konusunda da önemli anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Bu ülkelerin dışında aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin çevresinde bulunan komşu ülkeler bulunmaktadır. Bu komşu ülkeler ile bazı ticari anlaşmalarımız vardır. Sadece ticari değil ayrıca özellikle turistik ve kültürel açıdan da büyük öneme sahiplerdir.

- Yunanistan

- Bulgaristan

- Gürcistan

- İran

- Irak

- Suriye

- Nahçıvan

Türkiye bu ülkelerin çevresinde olmak ile beraber stratejik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Özellikle kıtalar arası geçiş sağlaması sebebiyle dünyayı birbirine bağlama noktasında önemli bir potansiyele sahiptir. Bu ülkeler ile aramızda çok ciddi ticari anlaşmalar ve turistik ilişkiler bulunmaktadır. Turistik olarak hem deniz açısından hem tarihi açıdan hem de sağlık konusunda önemlidir.

Ülkemizde bu ülkelerden her sene bütün mevsimler boyunca turistler gelir. Böylece ülkemize önemli gelir kaynakları sağlarlar. Komşu ülke olmasa bile bize yakın olduğu için Rusya da bu konuda büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden komşularımızla aramızdaki ilişkiyi her zaman iyi tutmalıyız. Böylece ülkemizin gelişmesine ve ekonomik açıdan daha yüksek noktaya ulaşmasına fırsat tanıyabiliriz.

Bu doğrultuda Yunanistan ve Bulgaristan ile Gürcistan gibi ülkeler Avrupa’da yer alan komşu ülkelerdir. Aynı zamanda Irak, Suriye, İran ve Nahçıvan gibi ülkeler ise doğuda kalan komşu ülkelerimizdir. Havayolu, denizyolu ve demiryolu ile karayolu üzerinden devamlı ithalat ve ihracat gerçekleştiririz. Yani bu ülkelerden bize farklı ürünler gelirken aynı zamanda bu ülkelere bizden değişik ürünler gitmektedir. Ayrıca bu ülkeler ile aramızda bazı anlaşmalar söz konusudur. Sınır anlaşmaları başta olmak üzere hem iş hem de kültürel, sosyal, siyasi ve askeri gibi anlaşmalar bulunur.