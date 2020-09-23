6. Sınıf Sosyal Bilgiler Tarihi Ticaret Yolları konu anlatımı

Dünyanın farklı ülkelerindeki toplumların bir araya gelmesini sağlayan ticari yollar, yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Birçok değişik amaç altında kullanılan bu ticari yolların özellikle ekonomik kısmı oldukça önemlidir. Şimdi bu konudaki terimleri bakacağız ve ticari yolları öğrenerek özelliklerini inceleyeceğiz.

Tarihi Ticaret Yolları

Tarihi ticaret yolları dünya çapında eski dönemlerde oldukça fazla kullanılmıştır. Şimdi bu ticaret yollarını öğrenmeden önce öncelikle belli başlı bazı kavramları bilmek gerekmektedir.

Kervan: At ve eşek ile deve gibi hayvanlarla eski zamanlarda yapılan kara taşımacılığıdır.

Seyyah: Gezgin ya da turist anlamına gelmektedir.

Soylular: Avrupa’daki zengin kişilere verilen unvandır.

Güzergah: Takip edilecek ya da izlenecek yol anlamına gelir. Doğudan Avrupa'ya kadar uzanan önemli ticaret yolları bu konuda en güçlü güzergahlar içerisinde yer alır.

Eski zamanlarda dünyada iki tane çok önemli ve tarihi ticaret yolu bulunmaktaydı. Bunlardan biri İpekyolu diğeri ise baharat yoludur. Bu ticari yolların temel amacı doğudan Avrupa'ya ürünlerin ulaştırılmasıdır. Bu arada farklı zamanlarda pek çok savaş yapılmış ve ticaret yollarını ele geçirmek için mücadele verilmiştir. Her ne kadar İpek yolu ile baharat yolunun güzergahları farklı olsa bile, ulaşacakları nokta ve amaç aynıdır.

İpek Yolu

Çin'in Sian kentinden başlamak üzere Avrupa'ya kadar uzanan en önemli ticaret yollarından biridir. Özellikle bu ticaret yolu üzerinde ipek ticareti çok fazla yapıldığından dolayı, İpek yolu olarak bilinmektedir.

Bu ticaret yolu yüzyıllar boyunca sadece farklı ürünle malları taşımamıştır. Aynı zamanda birçok farklı savaşa sahne olurken, değişik toplumların kültürlerini ve dinleri ile fikirlerini de taşımıştır. Böylece İpek yolu sayesinde başta ekonomi olmak üzere siyasi ve kültürel açıdan çok önemli gelişmeler ve değişimler yaşanmıştır.

Baharat Yolu

Hindistan'da başlamak suretiyle iki kola ayrılarak Avrupa'ya kadar uzanan en önemli ticaret yolları içerisinde yer almaktadır.

kol: Hindistan üzerinden Bafra'ya ulaşıp oradan da Anadolu'dan geçmek suretiyle İstanbul'a gelen koldur. kol: Yemen üzerinden Kızıldeniz'e geçmek suretiyle İskenderiye’yi geçerek Avrupa'ya ulaşır.

Özellikle Yüzyıllar boyunca baharat yolunu Hindistan ve Çin oldukça fazla kullandı. Avrupa'da soyluların baharat kullanımı daha fazla artış göstermesiyle beraber, bunun ticareti Hindistan üzerinden daha yoğun gerçekleşti. Özellikle baharat o dönem çok pahalı bir ürün olduğundan dolayı, sadece soylular kullanabiliyordu ve bu da önemli bir ticaret haline geliyordu.

Özellikle birbirinden farklı baharat türlerinin Avrupa'da çok fazla talep görmesi sebebiyle, Baharat Yolu yüzyıllar boyunca oldukça fazla kullanıldı. O yüzden Tıpkı İpek Yolu'nda olduğu gibi Baharat Yolu içinde çok ciddi savaşlar gerçekleşti ve önemli mücadeleler yaşandı. Bu mücadeleler ayrıca fikirler ve dinler ile beraber kültürlerinde aktarılmasına imkan verdi.

Günümüzün gelişen teknoloji sayesinde artık İpek yolu ile beraber Baharat Yolu önemini kaybetmiş durumda. Çünkü artık gemilerle uçaklar ile beraber karayolları üzerinden araçlar vasıtasıyla farklı güzergahlar bulunmaktadır. Ancak dünyanın değişmesi ve gelişmesi açısından İpek yolu ile Baharat Yolu büyük öneme sahiptir. Böylece farklı ürünler değil aynı zamanda pek çok teknoloji ve yeni gelişmeler, eski dönemlerde başka ülkelere ulaştı.

Hem baharat yolunu hem de İpek Yolunu dikkatli şekilde okuyarak defterinize yazabilirsiniz. Böylece bu iki ticaret yolunun önemini daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.