6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Kültürel Ve Tarihi Bağlar Konu anlatımı

Kültürel bağların arasında sözlü ve yazılı edebiyat, müzik, mimari, sinema ve tiyatro gibi sanat türleri yer alır.Türkü, şiir, destan gibi yazın türlerinin yanı sıra çeşitli edebi akımlar da ortak kültürün bir parçasıdır. Sosyal bağlar ise adet, gelenek ve göreneklerden oluşur.

Sosyal, Kültürel ve Tarihi Bağlar

1- Sosyal Bağlar.

1.A. Gelenek ve Görenekler:

Gelenek ve görenekler uzun yıllardan beri devam etmekte olan sosyal bağların başında gelir. İslam dininin toplumumuzdaki geleneklere etkisi çok fazladır. Bayramlık almak, şeker toplamak, büyükleri ziyaret etmek Ramazan bayramına özgü geleneklerimiz arasında yer alır. Bununla birlikte Kurban bayramında maddi durumu yetersiz olan insanlara yardım edilmesi de sosyal bağlara örnek gösterilebilir.

Toplumumuzdaki diğer gelenek ve görenekler:

- Kız İsteme Töreni

- Kırmızı Kurdele

- Söz

- Nişan

- Hasta Ziyareti

- Köylerdeki imece geleneği

- Sahur davulcuları

- Sünnet töreni

- Mevlüt ve Yasin okutmak.

- Kına gecesi

1.B.- Adetler

Gelenek ve görenek kadar eski ve yaygın olmayan fakat toplumun genelince devam ettirilen toplumsal alışkanlıklara adet denir.

Toplumumuzdaki adetler:

- Yolculuğa çıkan birinin ardından su dökmek

- Asker uğurlama töreni

- Büyüklerden hayır duası almak

- Helallik istemek

- Nazar boncuğu

- Yeni eve taşınmış birine ev hediyesi almak

- Çeyiz hazırlamak

- Geçmiş olsun ziyaretine gitmek

- Taziye

- Bayram tatlısı

- Düğün alışverişi

2- Kültürel Bağlar:

Kültürel bağlar, şiir, roman, masal, anlatı, öykü ve destan gibi edebi eserlerin yanı sıra mimari, müzik ve resim gibi sanat türlerinden oluşur.

1.A. - Türk Edebiyatında Önemli Şairler ve Eserleri

Orhan Veli - Anlatamıyorum / Hoşgör Köftecisi

Turgut Uyar - Göğe Bakma Durağı / Büyük Saat

Mehmet Akif Ersoy / Safahat

Necip Fazıl Kısakürek / Çile

Fazıl Hüsnü Dağlarca / Çocuk ve Allah

1.B. - Türk - İslam Kültüründe Filozoflar ve Eserleri

Farabi - İdeal Devlet - Mutluluğun Kazanılması

İbn-i Arabi - Nefs-i Gazabiye - Özün Özü -

El- Kindi - Üzüntüden Kurtulma Yolları

İbn'i Sina- Ariflerin Makamı - Ruh Üzerine Bir Özet

İbn'i Haldun - Mukaddime

3- Tarihi Bağlar:

Tarihi bağlar, bir toplumun ortak geçmişinden oluşur.Örneğin Kurtuluş Savaşı, milli bayrağımız ve İstiklal Marşı Türk toplumunun tarihi bağları arasında yer alır. Divan şiiri edebiyatı, Milli Edebiyat Dönemi, Selçuklu Mimarisi, Mimar Sinan'ın eserleri tarihi bağlara örnek gösterilebilir.

1.A.- Mimarlar ve En Önemli Eserleri

Mimar Sinan - Ayasofya Cami - Süleymaniye Cami - Selimiye Cami - Mihriman Sultan Cami -

Sedefkar Mehmet Ağa - Sultan III. Mehmet Türbesi - Sultan Ahmet Cami

Mimar Hayrettin - Mostar Köprüsü - Beyazıt Cami

1.B. - Divan Şairleri

Divan şairleri hem kültürel hem de tarihi bağların bir parçasıdır.

Fuzuli (Mehmet Bin Süleyman)

Baki ( Mahmud Abdülbaki)

Nabi - (Yusuf Nabi)

Nef'i - (Ömer)

Şeyh Galip - (Mehmed Esad)

3- Diğer Tarihi Yapılar

Topkapı Sarayı

Dolmabahçe Sarayı

Side Antik Kenti

Efes Antik Tiyatro

Göbeklitepe

İzmit Saat Kulesi

Kayseri Kalesi

Sivrihisar Ulu Cami

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı

Kastabala Antik Kenti

Sultan Hanı

Rize Kalesi

Kibyra Antik Kenti