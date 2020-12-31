6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Kültürel Ve Tarihi Bağlar Konu anlatımı
Bir toplumu toplum yapan ana unsurların başında sosyal, kültürel ve tarihi bağlar gelir. Bir ülke, aynı devletin egemenliği altında bulunan ve ortak bir tarihe sahip olan milletlerden oluşur. Örneğin Kurtuluş savaşı, Türk milletinin tarihi bağlarından biridir. 6. sınıflar için sosyal, kültürel ve tarihi bağlar konusunu örneklerle anlattık.
Kültürel bağların arasında sözlü ve yazılı edebiyat, müzik, mimari, sinema ve tiyatro gibi sanat türleri yer alır.Türkü, şiir, destan gibi yazın türlerinin yanı sıra çeşitli edebi akımlar da ortak kültürün bir parçasıdır. Sosyal bağlar ise adet, gelenek ve göreneklerden oluşur.
Sosyal, Kültürel ve Tarihi Bağlar
1- Sosyal Bağlar.
1.A. Gelenek ve Görenekler:
Gelenek ve görenekler uzun yıllardan beri devam etmekte olan sosyal bağların başında gelir. İslam dininin toplumumuzdaki geleneklere etkisi çok fazladır. Bayramlık almak, şeker toplamak, büyükleri ziyaret etmek Ramazan bayramına özgü geleneklerimiz arasında yer alır. Bununla birlikte Kurban bayramında maddi durumu yetersiz olan insanlara yardım edilmesi de sosyal bağlara örnek gösterilebilir.
Toplumumuzdaki diğer gelenek ve görenekler:
- Kız İsteme Töreni
- Kırmızı Kurdele
- Söz
- Nişan
- Hasta Ziyareti
- Köylerdeki imece geleneği
- Sahur davulcuları
- Sünnet töreni
- Mevlüt ve Yasin okutmak.
- Kına gecesi
1.B.- Adetler
Gelenek ve görenek kadar eski ve yaygın olmayan fakat toplumun genelince devam ettirilen toplumsal alışkanlıklara adet denir.
Toplumumuzdaki adetler:
- Yolculuğa çıkan birinin ardından su dökmek
- Asker uğurlama töreni
- Büyüklerden hayır duası almak
- Helallik istemek
- Nazar boncuğu
- Yeni eve taşınmış birine ev hediyesi almak
- Çeyiz hazırlamak
- Geçmiş olsun ziyaretine gitmek
- Taziye
- Bayram tatlısı
- Düğün alışverişi
2- Kültürel Bağlar:
Kültürel bağlar, şiir, roman, masal, anlatı, öykü ve destan gibi edebi eserlerin yanı sıra mimari, müzik ve resim gibi sanat türlerinden oluşur.
1.A. - Türk Edebiyatında Önemli Şairler ve Eserleri
Orhan Veli - Anlatamıyorum / Hoşgör Köftecisi
Turgut Uyar - Göğe Bakma Durağı / Büyük Saat
Mehmet Akif Ersoy / Safahat
Necip Fazıl Kısakürek / Çile
Fazıl Hüsnü Dağlarca / Çocuk ve Allah
1.B. - Türk - İslam Kültüründe Filozoflar ve Eserleri
Farabi - İdeal Devlet - Mutluluğun Kazanılması
İbn-i Arabi - Nefs-i Gazabiye - Özün Özü -
El- Kindi - Üzüntüden Kurtulma Yolları
İbn'i Sina- Ariflerin Makamı - Ruh Üzerine Bir Özet
İbn'i Haldun - Mukaddime
3- Tarihi Bağlar:
Tarihi bağlar, bir toplumun ortak geçmişinden oluşur.Örneğin Kurtuluş Savaşı, milli bayrağımız ve İstiklal Marşı Türk toplumunun tarihi bağları arasında yer alır. Divan şiiri edebiyatı, Milli Edebiyat Dönemi, Selçuklu Mimarisi, Mimar Sinan'ın eserleri tarihi bağlara örnek gösterilebilir.
1.A.- Mimarlar ve En Önemli Eserleri
Mimar Sinan - Ayasofya Cami - Süleymaniye Cami - Selimiye Cami - Mihriman Sultan Cami -
Sedefkar Mehmet Ağa - Sultan III. Mehmet Türbesi - Sultan Ahmet Cami
Mimar Hayrettin - Mostar Köprüsü - Beyazıt Cami
1.B. - Divan Şairleri
Divan şairleri hem kültürel hem de tarihi bağların bir parçasıdır.
Fuzuli (Mehmet Bin Süleyman)
Baki ( Mahmud Abdülbaki)
Nabi - (Yusuf Nabi)
Nef'i - (Ömer)
Şeyh Galip - (Mehmed Esad)
3- Diğer Tarihi Yapılar
Topkapı Sarayı
Dolmabahçe Sarayı
Side Antik Kenti
Efes Antik Tiyatro
Göbeklitepe
İzmit Saat Kulesi
Kayseri Kalesi
Sivrihisar Ulu Cami
Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
Kastabala Antik Kenti
Sultan Hanı
Rize Kalesi
Kibyra Antik Kenti
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