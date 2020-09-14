6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi konu anlatımı

Sosyal bilimlerin pek çok farklı alanı bulunmaktadır. Bu alanlar insanları incelemekte ve toplum üzerindeki etkileri ne bakmaktadır. Şimdi sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisini inceleyeceğiz ve bu bölümdeki alanların tanımlarına bakacağız.

Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkisi

Öncelikle sosyal bilimler nedir bunu inceleyelim ve tanımını öğrenelim.

Sosyal bilimler: İçinde insan olan ve topluma ait olan tüm unsurların incelendiği bilim dalı sosyal bilimler olarak bilinmektedir. Sosyal bilimler birçok farklı alan üzerinden ele alınmakta ve incelenmektedir.

- Tarih

- Coğrafya

- Felsefe

- Psikoloji

- Antropoloji

- Sosyoloji

- Arkeoloji

- Ekonomi

- Siyaset

Sosyal bilimler insan hayatını ve toplumun her alanında bulunmaktadır. İnsanlar hayatında yaşadığı değişimleri ve gelişimleri doğru biçimde anlatabilmek için, mutlaka sosyal bilgilerinden ve onun dallarından faydalanılır. Şimdi yukarıda verdiğimiz ve sosyal bilimlerin dalları olan konuları tek tek ele alalım ve tanımlamalarını yaparak inceleyelim.

Tarih: Toplumu etkileyen hareketlerden doğmuş olan olayları, tarih ve yer ile zaman belirtmek suretiyle, bağlantı ve ilişki olarak ortaya koyan bilim dalı tarih olarak bilinir. Özellikle geçmişe ait bilgileri öğrenmek ve onlar hakkında değerlendirme yapabilmek için tarih insanlık için çok önemlidir.

Sosyoloji: Bir toplumun örf ve adetini, toplumsal olaylar ile yaşama biçimini ve kurumlarını inceleyen bilim dalı sosyoloji şeklinde geçmektedir. Düşünce ve inanç ile beraber kültürümüzü, törelemizi ve daha birçok unsuru inceler.

Coğrafya: İnsanın içinde bulunduğu çevrenin doğal güzelliklerini ele alan, doğal çevre ile insan arasındaki bağlantı ve etkileşimi inceleyen bilim dalı olarak bilinir. Özellikle coğrafyanın anabilim noktası yeryüzüdür. İnsan ve diğer canlılar ile beraber yeryüzü arasındaki ilişkileri ele alarak, bunlar arasındaki etkileşimi sonuçlarını ortaya çıkarır.

Felsefe: Bilginin ve varlığın kaynağını bilimsel açıdan ele alan ve araştıran bilim dalı olarak felsefe öne çıkar. Çok eski tarihlerden günümüze felsefe ile ilgilenen ve bunu gerçekleştiren pek çok önemli isim bulunmaktadır. Hayatın anlamını ve bazı şeyleri neden yaptığımızı daha iyi anlayabilmek için felsefe çok önemlidir.

Antropoloji: Kazılar neticesinde ortaya çıkarılan insan iskeletleri doğrultusunda, bunları inceleyen ve insan ırklarını sınıflandıran bilim dalıdır.

Arkeoloji: Uzak ya da yakın geçmişte insan ve insanın dostu topluluklar açısından pek çok unsuru inceleyen önemli bilim dalıdır. Onlar içerisinde siyasi ve sosyal yapılar, aynı zamanda bütün maddi ve kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve incelenmesi, bunların insanların yararına sunulması arkeolojinin en önemli amacıdır.

Ekonomi: İnsanların yaşamak adına üretim yapma ve bu üretimleri üzerine inceleme gerçekleştiren bilim dalı olarak ekonomi öne çıkıyor. Özellikle küresel çapta tüm dünyanın sürekli olarak gerçekleştirdiği ekonomi, inceleme noktasında büyük bir öneme sahiptir.

Gördüğümüz gibi sosyal bilimlerin toplum üzerindeki etkileri çok büyüktür. İnsanların gelişimini sağlamak ve daha ileriye gitmesine olanak vermek için, mutlaka sosyal bilimlerin farklı dalları her zaman inceleme yapmalıdır. İnsan ve doğa arasındaki ilişkinin yanı sıra, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişki de çok önemlidir. İnsan psikolojisi ve davranışları üzerinden de sosyal bilimler toplum üzerindeki etkileri ele alarak insanlığın gelişmesine fırsat verir.