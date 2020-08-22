6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meslekler konu anlatımı

Teknoloji ve internetin hayatımıza girmesi birçok yeni mesleğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Meslek sahibi olabilmek için eğitim görmek ve staj yaparak iş tecrübesi kazanmak gerekir.

Meslekler

1- Öğretmen:

Öğretmenler ilköğretim, lise ve üniversitede öğrencilere eğitim verir. Her birinin branşı farklıdır. Sayısal derslerin öğretmenleri, biyoloji, fizik, kimya, geometri ve matematik alanlarında eğitim verir. Sözel dersler ise Türkçe, edebiyat, coğrafya ve tarih öğretmenleri tarafından verilir.

2- Avukat:

Avukatlar mahkemede kişi veya kurumların haklarını savunur. Avukat olmak için hukuk okunmalıdır. Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin başında gelir.

3- Doktor:

Doktor olmak için 7 yıllık tıp eğitimi alınmalıdır. Birçok bölümü vardır. Bunlardan bazıları, Kulak-Burun-Boğaz, Dahiliye, Beyin Cerrahisi, Kadın Doğum Hastalıklarıdır. Doktorların görevleri uzmanlıklarına göre değişir. Doktorlar, hastaları muayene edip en uygun tedavi yöntemini belirler. Ameliyat yapan doktora ise operatör hekim denir.

4- Marangoz:

Ham maddesi ahşap olan malzemelerden kitaplık, masa, sandalye gibi eşyalar yapan kişilere marangoz denir.

5- Berber / Kuaför:

İnsanların saç ve sakallarını kesip düzelten kişilere berber ya da kuaför denir. Erkek ve kadın kuaförü olmak için kursa katılmak ve ustalık belgesi almak gerekir.

6- Polis:

Polislerin görevi toplum güvenliğini ve kamu düzenini sağlamaktır. Şüpheli şahısları yakalayıp adli birimlere teslim eder. Trafik polisleri trafikteki araçların kurallara uygun olup olmadığını denetler. Turizm polisleri turistlerin can ve mal güvenliğini sağlar. Hava polisi, olay yeri inceleme ve çevik kuvvet, bu mesleğin diğer çeşitleridir.

7- Kaptan ve Zabit:

Bir geminin yönetiminden sorumlu kişilere kaptan denir. Gemideki en yetkili olan kişi kaptanın yardımcısına ise zabit denir. Her iki meslek için de Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliğinden mezun olmak gerekir.

8- Aşçı:

Restoran, lokanta ve kafe gibi kurumlarda yemek yapan kişilere aşçı denir. Aşçılar ek olarak okul, hastane, otel, fabrika gibi kurumların yemekhanelerinde de çalışabilir.

9- Ziraat Mühendisi:

Ziraat mühendisleri, tarımsal ürünlerin daha iyi koşullarda yetişmesi için araştırmalar yapar. Tarım ilaçlarını denetler. Yeni makineler icat ederek daha kısa sürede daha fazla tarımsal ürünün toplanmasını sağlar.

10- Makine Mühendisi:

Endüstri alanında kullanılan makinelerin kontrolünü ve denetimini yaparlar. Yeni makineler geliştirerek üretim maliyetinin düşmesi için çalışırlar.

11- Veteriner:

Veterinerlerin görevi yaralanan ve hastalanan hayvanları iyileştirip tedavi etmektir. Görevleri arasında hayvan barınaklarını denetlemek, yeni tedavi yöntemleri geliştirmek ve aşı yapmak da vardır.

12- Eczacı:

Doktorların yazdığı ilaçları hastalara sunan kişilere eczacı denir. Hastaları, ilaçların nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirirler.

13- Çevre Mühendisi:

Çevremizdeki yapıların insan sağlığına ve güvenliğine uygun olup olmadığını denetlerler. Fabrika ve üretim tesislerinde kalite kontrol yapmak da çevre mühendislerinin sorumlulukları arasında yer alır.

14- İnsan Kaynakları:

İnsan kaynakları çalıştıkları kurumların en az maliyetle en yüksek verimi elde etmesini sağlar. Bağlı bulundukları şirkete gelen öz geçmişleri inceler. İş başvurusu yapan adayların referanslarını araştırır.

15- Muhasebeci:

Muhasebeciler çalıştıkları kurumun finansal raporlarını düzenler ve makbuzlarını arşivler. Vergi ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlar.

16- Satış Danışmanı:

Belli bir ürün ya da hizmet hakkında müşterilerin sorularını yanıtlayan kişilere danışman denir. Satış danışmanları mağaza ve marketlerde çalışır. Satışa çıkarılan yeni ürünlerin listesini hazırlayan satış danışmanları, gelen müşterilere fiyatlar hakkında bilgi verir.