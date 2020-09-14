6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kaynaklar Ve İhtiyaçlar konu anlatımı

Doğal kaynaklar hem ülkenin maddi kazanç elde etmesi hem de ihtiyaçların karşılanması açısından büyük öneme sahiptir. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak ile beraber ülkenin kalkınması adına kaynaklar değişik yöntemler üzerinden kullanılmaktadır.

Kaynaklar ve İhtiyaçlar

Ülkemizde bulunan kaynaklar hem hammadde olarak hem de doğrudan kullanım amaçlı değerlendirilmektedir. Özellikle temel ihtiyaçları karşılama noktasında pek çok önemli kaynak yer almaktadır. Ülkemizin kaynaklarını şu şekilde sıralamak mümkün;

- Toprak

- Güneş

- Madenler

- Hava

- Su

- Ormanlar

- İş gücü

İhtiyaçlar Açısından Kullanılan Kaynaklar

Ülkemizdeki kaynaklar öncelikle toplumun ihtiyaçları için kullanılmalıdır. İnsanların ihtiyaçları karşılandıktan sonra ihracat yapılabilir. Özellikle toprak ve su temel ihtiyaçları karşılamak için büyük bir öneme sahiptir. Bildiğimiz gibi su ve hava olmadan yaşayamayız. Havanın dünyada sınırsız olduğunu düşünürsek, önemli olan ülkemize özgü kaynaklar içerisinde bulunan su ve topraklardır.

Topraklarımız: Her türlü sebze ve meyve yetiştiriciliği konusunda topraklarımız oldukça zengin bir verime sahiptir. Özellikle ülkemizin değişik bölgelerinde mevsime uygun olarak farklı sebze ve meyve yetiştiriciliği gerçekleşir.

Topraklarımız sadece sebze ve meyve yetiştirmek için değil, aynı zamanda hayvansal ve sektörel açılan fabrikalar adına da amaca göre kullanmaktadır. Temel ihtiyaçları karşılamak için en önemli kaynaklar içerisinde yer alır.

Su: Su kaynakları dünya çapında kısıtlıdır. Üstelik ve temiz su kaynakları açısından dünya ortalamasının altında kalır. Bu sebepten dolayı temel ihtiyaç olarak suyu çok idareli ve dikkatli kullanmalıyız. Özellikle ülkemizin kıyı kesimleri ve üç tarafı denizlerle çevrili olması, bol yağış almasına sebep olur ve böylece su ihtiyacınızı karşılarız. Onun için barajlarımız değerlendirirken, aynı zamanda hidroelektrik santralleri de büyük bir öneme sahiptir.

Hem İhracat Hem de İhtiyaç İçin Kullanılan Kaynaklar

Bazı kaynaklar ihtiyaç ve aynı zamanda ihracat için kullanılır. Peki, İhracat nedir?

İhracat: Bir malın ya da hammaddenin döviz karşılığında başka ülkelere satılmasına ihracat denir.

Özellikle ülkemizde madenler bu konuda büyük bir öneme sahiptir.

Madenler: Hem sanayide hem de enerji üretimi noktasında madenlerimiz çok önemlidir. Ülkemiz özellikle yeraltı madenleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Bor madeni açısından dünyada 1. sıradayız. Ve geleceğin en önemli yeraltı madenleri arasında görülmektedir. Ayrıca kömür, linyit, petrol ve doğalgaz gibi önemli yeraltı kaynakları enerji bakımından çok önemlidir.

Fakat bazı madenler konusunda dışa bağımlı bir ülkeyiz. O yüzden madenler açısından İthalat yapabilmekteyiz. Peki, İthalat nedir?

İthalat: Yurt dışında üretilmiş olan malların ya da hammaddenin ülkemiz tarafından başka ülkelerden alınmasına ithalat denir.

Özellikle petrol ve doğalgaz başta olmak üzere bazı yeraltı kaynakları için başka ülkeler üzerinde İthalat gerçekleştiririz.

Ormanlarımız: Hem İthalat ve ihracat hem de temel ihtiyaç açısından ormanlarımız büyük bir öneme sahiptir. Özellikle ısınmak amaçlı ormanlarımız üzerinden odunları kullanırız. Aynı zamanda mobilya, ilaç ve gıda ve kozmetik ile kağıt sanayi açısından ormanlarımız büyük bir öneme sahiptir. Daha çok denize kıyısı bulunan bölgelerimizde ormanlarımız yaygındır.

Kaynaklarımız önceki toplum ihtiyacını giderme ile beraber, aynı zamanda daha sonra ihracat gerçekleştirir. Bu ihracat ile beraber ülke ekonomisi kalkınır. Aynı zamanda ülkemizdeki nüfus yüksek olduğu için, iş gücü açısından da önemli bir potansiyel teşkil etmekteyiz.