6. Sınıf Sosyal Bilgiler İklim Özellikleri konu anlatımı

Türkiye değişik hava ve kara olayları ile birçok farklı iklim özelliği göstermektedir. Hem kara iklimi hem de kıyılarda yaşanan iklim ile beraber değişik özellikler ortaya çıkar. Bu konuda çeşitlilik bulunduran ülkemiz bu sayede birçok farklı mevsimi yaşamaktadır.

İklim Özellikleri

İklim özelliklerini etkileyen unsurlar farklılık gösterir. Bu konuda ülkemiz oldukça zengin bir yapıya sahiptir.

- Rüzgarlar

- Denizler

- Dağlar

- Farklı iklim çeşitleri

Kimi yukarıda verdiğimiz bu özellikleri ayrı ayrı inceleyelim ve iklim özelliklerine bakalım.

Rüzgarlar

Türkiye'de etkili olan birçok farklı yerel Rüzgar bulunmaktadır. Bunlar içerisinde karayel, yıldız ve Poyraz ülkemizin kuzeyinde eser ve bu yüzden soğuktur. Lodos, kıble ve samyeli ise ülkemizin güney bölümünden eserler ve sıcak bir karaktere sahiptirler.

Denizlerin Etkisi

Ülkemizde deniz kıyıları nemli olduğu için ılıman bir iklim oluşur. Çünkü nemli bölgelerde sıcaklık değişimi az olur. Ayrıca ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve ılıman bir iklime sahip olması ile bol yağış gerçekleşir.

Not: İklimi etkileyen en önemli değişiklikler arasında yükselti gelir. Bu durum deniz seviyesinden yüksek olan kısımları anlatmaktadır. Çünkü yükselti arttıkça sıcaklık azalır. Bu sebepten dolayı ülkemizin doğu kısımlarını gittikçe sıcaklığın azaldığını fark ederiz. Ancak batıya doğru gittikçe sıcaklık ortalamasının arttığını görürüz.

Dağların Uzanışı

Ülkemizde dağlar kıyıya paralel uzanır ve iklimi etkileyen en önemli unsurlar içerisinde yer alır. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde dağların kıyıya paralel uzanışı çok daha belirgindir. Sonuç olarak ise Akdeniz ve Karadeniz bölgesinden nemli hava iç kısımlara ulaşmaz. Bu yüzden ülkemizin iç kısımları ile kıyı bölümleri arasında önemli iklim farkları oluşur.

Ancak Ege Bölgesi'nde dağlar kıyıya dik olarak uzanır. Bu yüzden nemli hava iç kısımlara daha fazla ulaşır ve etkisini gösterir. Ayrıca dağların denize paralel olması ve iç kesime nemli hava ulaşmadığı için, ülkemizin büyük bir çoğunluğunda karasal iklim görülür.

Ülkemizde Görülen Başlıca İklim Tipleri

Ülkemizde genel olarak görülen 3 farklı iklim tipi bulunmaktadır.

- Akdeniz iklimi

- Karadeniz iklimi

- Karasal iklim

Şimdi sırasıyla bu iklim tiplerini ele alalım ve inceleyelim.

Akdeniz İklimi

Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyi ile beraber Ege Bölgesi'nin Kıyı kesimleri ve Marmara bölgesinin çevresi Akdeniz ikliminde kalır.

- Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.

- Yağış rejimi düzensizdir

- Özellikle Akdeniz ikliminde yazların sıcak geçmesi deniz turizmi için önemlidir. Bu ılımlı hava sayesinde kış aylarında turunçgiller ve benzeri yetiştiricilik ortaya çıkar.

- Bitki örtüsü makidir.

Karadeniz İklimi

Karadeniz Bölgesi'nin kıyıları ile beraber Marmara Bölgesi'nin Kuzey kesimlerinde etkilidir.

- Yazları serin ve yağışlı, kışları ılıman ve yağışlıdır.

- Yıl boyunca yağış rejimi düzenlidir.

- Bitki örtüsü ormandır.

- Özellikle her mevsim yağışlı olması nedeniyle çay ve fındık üretimi oldukça yoğundur.

Karasal İklim

Türkiye'nin iç ve Doğu kısımlarında görülen bir iklimdir. Çünkü bu bölgelere denizin etkileri ulaşmaz.

- Yazları sıcak ve kuraktır, kışları soğuk ve karlı geçer.

- Yağışlar en fazla İlkbahar mevsiminde düşer.

- Sıcaklık farkı fazladır

- Bitki örtüsü ise bozkırdır.

- Karasal iklim özellikle tahıl üretimi noktasında en önemli iklimlerden biridir. Aynı zamanda bu bitki örtüsü küçükbaş hayvancılık için de önemli bir potansiyel teşkil ediyor.