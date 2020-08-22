6. Sınıf Sosyal Bilgiler Farklı Yönetim Biçimleri konu anlatımı

Yönetim biçimleri, demokratik, oligarşik, monarşik, liberal veya otoriterdir. Her yönetimde farklı yasalar, cezalar ve uygulamalar mevcuttur.

Farklı Yönetim Biçimleri

1- Demokrasi:

Dünya genelindeki büyük çoğunluğu demokrasi ile yönetilmektedir. Ülkemizde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiş ve demokrasiye geçilmiştir. Demokrasi kısaca halkın kendi kendini yönettiği sisteme denir. Her beş yılda bir hem genel hem de yerel seçimler yapılır. 18 yaşını doldurmuş her birey istediği kişilere oy vermekte özgürdür. Oylamalar gizli, sayımlar şeffaf bir şekilde yapılır. Demokratik ülkelerde halka seçme ve seçilme hakkı dışında birçok hak verilir. Demokratik bir ülkede yaşayan insanlar, kişi hakları dışında, siyasi, sosyal ve ekonomik haklara sahiptir.

2- Oligarşi:

Bir ülkenin az sayıdaki bir grup tarafından yönetilmesine oligarşi denir. Bu yönetim biçiminde halkın söz hakkı yoktur. Diğer hakları ise baştaki liderler tarafından sınırlandırılmıştır. Ülkeyi yönetenler siyasi ya da askeri bir grup olabilir

3- Aristokrasi:

Seçkin bir sınıfın ülkenin başında olduğu yönetim biçimine aristokrasi denir. Aristokrasi genellikle soy birliğine dayanır. Ancak bazı filozoflar ve düşünürler, bilgiyi elinde bulunduran kişilerin ülkeyi yönetmesi gerektiğini savunmuştur. Örneğin Yunan filozof Platon, ''Devlet'' adlı kitabında ülkeyi filozofların yönetmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Bir diğer Yunan filozof Aristoteles'e göre de bir ülke için en ideal yönetim biçimi aristokrasidir. Ancak her iki filozof da soy ve mülkiyeti reddeder. Onlara göre yasaları yapması ve devleti idare etmesi gereken kişiler bilgelerdir.

Günümüzde aristokrasi ile yönetilen bir ülke bulunmamaktadır. Ancak İngiltere ve İskoçya gibi ülkelerde aristokrasiye ait soyluluk unvanları sembolik olarak kullanılıyor. .

4- Monarşi:

Monarşide yönetimin babadan oğula geçer. Batı ülkelerinde kral ve prenslerin yönettiği ülkeler monarşik bir yapıda olmuştur. Doğu imparatorluklarında ise padişah ve kağanlar ülkelerini monarşi ile yönetmiştir. Devletin başındaki kişi ölene kadar tahtında kalır. Zaman içerisinde dünya genelinde farklı monarşiler ortaya çıkmıştır. Tarihteki en eski yönetim biçimlerinden biri olan Antik Monarşi, aynı zamanda mutlak monarşi adıyla da bilinir. Bu yönetim biçiminde kralın yetkisi sınırsızdır. Ana geçim kaynağı ise tarım ve hayvancılıktır.

Uygarlığın gelişmesi ile birlikte bazı ülkeler ''Modern Monarşi'' ile yönetilmeye başlamıştır. Ekonomide tarım kadar sanayinin de büyük bir öneme sahip olduğu modern monarşide kralın yetkileri az da olsa sınırlandırılmıştır. 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik akımı dünyaya yayılmıştır. Azınlıkların isyan edip kendi devletlerini kurması sonucu modern monarşi ile yönetilen imparatorluklar da dağılmıştır.

5- Plütokrasi:

Bir ülkedeki hakimiyetin maddi bakımdan üstün olan kişilere ait olduğu yönetim biçimidir. Oligarşiden tek farklı devleti yöneten kişilerin soy birliğine dayanmamasıdır. İktisadi bir yönetim şekli olan Plütokrasi'de iktisat ve zenginlik ön plandadır. Tarihte sadece birkaç ülke, kısa süreliğine plütokrasi ile yönetilmiştir.

6- Teknokrasi:

20. yüzyılın başlarında teorik olarak öne sürülen bir yönetim biçimidir. Devletin başında bilim insanları ve mühendisler bulunur. Bu yönetim biçiminde endüstriyel üretim, teknoloji ve uzmanlık gibi kavramlar önemli bir yer tutar.

7- Meritokrasi:

Meritokrasi liyakat sistemine dayalı bir yönetim şeklidir. Teknokrasi gibi bu yönetim biçiminde de başarı ve yetenek esastır. Meritokrasinin farklı olan kısmı ise sadece tekniğe değil bilim ve ekonomiye de önem vermesidir. Liyakat sistemine göre devlet ve toplumun yaşadığı sorunlar, ancak belli başlı konularda uzmanlaşmış kişiler yönetimde olursa çözülebilir.