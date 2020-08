6. Sınıf Sosyal Bilgiler Demokrasinin Önemi konu anlatımı

Demokrasi ile yönetilen ülkeler, diğer ülkelere göre daha eşitlikçi ve özgürlükçüdür. Demokrasinin önemini kavradığımız takdirde onu korumak için daha fazla sorumluluk alabiliriz.

Demokrasinin Önemi

Halkın beş yılda bir sandığa giderek oy kullandığı demokraside 18 yaşını doldurmuş herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır. Bu nedenle demokrasi, ''halkın kendi kendini yönetmesi'' olarak tanımlanır. Monarşi ve oligarşide olduğu gibi yönetimin başında bir kişi ya da bir grup yer almaz. Halkın söz hakkı başta olmak üzere birçok anayasal hakkı vardır.

Bu hakların başında kişi dokunulmazlığı gelir. Biri, bir başkasının ruh ve vücut bütünlüğüne dokunamaz. Bu hakkın bir diğer adı yaşama hakkıdır. Özel hayatın gizliliği de devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Kişilerin izni ve haberi olmadan, özel yaşamıyla ilgili detaylar başka bir insanla ya da medya kuruluşuyla paylaşılamaz.

Demokratik ülkelerdeki insanların her biri yargı önünde eşittir. Kanunlar belirli bir kişi ya da zümre için değiştirilemez, farklı bir şekilde uygulanamaz. Din, dil, ırk, mezhep ayırt edilmeksizin herkesin eşit yargılanması demokrasinin en önemli yapı taşlarından biridir. Herkes avukat tutup kendini savunabilir, bir kişi ya da kurum hakkında dava açabilir. Başta Türkiye olmak üzere birçok demokratik ülke, maddi gücü yeterli olmayan kişilere ücretsiz avukat tayin etmektedir.

Ülkemize demokrasi gelmeden önce kadınların seçme ve seçilme hakkı yoktu. Sadece erkekler oy kullanabilir ve seçimlerde aday olabilirdi. 1934 yılında yapılan yasa değişikliği ile birlikte kadınlara bu hak tanındı. Ek olarak Türkiye, kadınlara seçme ve seçilme hakkını en erken veren ülkelerin başında gelmektedir. Bu da demokrasinin ne kadar güçlü ve önemli olduğunu gösterir.

Monarşi ve benzeri yönetim biçimleriyle idare edilen ülkelerde basın ve haberleşme özgürlüğü çok kısıtlıdır. İnternet kullanmanın suç olduğu bazı ülkeler bile vardır. Bazı ülkelerde ise sadece devletin izin verdiği haberler yayınlanabilir. Kitap, gazete ve dergi gibi süresiz yayınlara çok ağır sansür uygulanır. Demokratik ülkelerde ise herkes kendi düşüncesini ifade etmekte özgürdür. Yasak olan tek şey zıt düşüncedeki insanlara hakaret etmektir. İnanç özgürlüğü de demokrasinin en önemli kavramlarından biridir. Bireyler istediği dine inanıp istediği mezhebe katılabilir.

Demokratik ülkeler aynı zamanda ''sosyal devlet'' adıyla da bilinir. Sosyal devletler sık sık istihdam alanı açarak işsizlikle mücadele eder. Fonlar oluşturup işsizlere ve bakıma muhtaç kişilere yardım eder. Demokrasi, çalışma hayatında da kadın erkek eşitliği sağlamıştır. Kadınlar, çalışarak ekonomik özgürlüklerini kazanmıştır.

Türkiye'de yaşayan her birey Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı cumhuriyeti ve demokrasiyi korumalıdır. Birbirimizin görüş ve düşüncelerine her zaman hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Farklı kültürlere ve zıt düşüncelere saygı duyan toplumlar her zaman gelişime açıktır. Bugün bu kadar özgürce yaşamamızı, demokrasinin bize kazandırdığı haklara borçluyuz. Bu özgürlükleri gelecek nesillere aktarmak için birlik ve dayanışma içinde olmalıyız.

Demokrasi yaşatmak için önceliğimiz eğitim olmalı. Aynı zamanda bilim ve sanata gereken önemi vermeliyiz. Teknolojiyi verimli kullanarak nitelikli insan gücümüzü arttırmalıyız. Monarşi ve benzeri yönetim biçimleriyle idare edilen ülkeleri inceleyerek birçok ders çıkarabiliriz. Çıkardığımız dersler demokrasinin sadece bizim için değil dünyadaki tüm insanlar için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterecektir.