6. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilimsel Ve Teknolojik Gelişmeler konu anlatımı

Bilim pek çok farklı alan üzerinden ele alınır ve incelenir. Aynı zamanda bilim ile başlayan çalışmalar teknoloji üzerinden devam eder ve insan hayatını daha kolay hale getirir. Sadece dünyada değil aynı zamanda bizi ileri taşıması için de teknoloji sürekli olarak gelişim göstermektedir.

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Özellikle çevremize baktığımız zaman hayatımızı kolaylaştıran pek çok farklı teknolojik ürüne rastlamak mümkün. Şimdi bunları tek tek sayalım.

- Bilgisayarlar

- Cep telefonları

- Tabletler

- Beyaz eşyalar

- Ev aletleri

- Fabrikalarda kullanılan makineler

- Sağlık sektöründe kullanılan cihazlar

- Trafikte kullanılan cihazlar

- Uzayı keşfetmek amaçlı kullanılan makineler

Yukarıda saydığımız tüm bu teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırmakta hem de keşfetmemize imkan vermektedir.

Not: Toplum olayları ile beraber insanların sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen ortak bilim dalı sosyal bilimleri olarak bilinmektedir. Yani bütün bilimleri içine kapsayan ortak yapı olarak da söylemek mümkün.

Çevremizde pek çok farklı alan bulunmaktadır ve her alan için bilimsel yaklaşım gerçekleşir. Şimdi bu bilimsel yaklaşımları inceleyelim.

Tarih bilimi: Geçmişte yaşamış olan insanları yer ve tarih belirterek inceleyen bilim dalıdır. Böylece geçmişe ışık tutarız ve eski insanların neler yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını öğreniriz.

Psikoloji bilimi: İnsanların duygu ve düşünce ve davranış biçimlerine inceleyen bilim dalı psikoloji bilimidir. Özellikle toplum davranışları ele alınmak suretiyle sağlıklı bir toplum yaratmak için çok önemlidir.

Arkeoloji bilimi: Eski uygarlıkların geride kalan maddi kalıntılarını inceleyen kazı bilimidir.

Antropoloji bilimi: İnsanların fiziki ve sosyal gelişim süreçlerini inceleyen bilim dalıdır.

Coğrafi bilim: İnsanların sosyal ve kültürel, ekonomik gelişmelerin coğrafi şartlar üzerinde inceleyen bilim dalıdır.

Siyaset bilimi: Toplumu düzenleyen yasaları ele alarak bu konu üzerinde çalışmalar gerçekleştiren bilim dalıdır. Özellikle toplumun sağlıklı bir yapı içerisine girebilmesi için önemli bir bilim dalı olarak öne çıkıyor.

Felsefe bilimi: Doğru düşünmeyi, varlığı ve bilgiyi, evreni ve yaşamı sorgulamak amaçlı öne çıkan bilim dalıdır.

Ekonomi bilimi: İnsanların yaşamak amaçlı üretim yapma biçimini ve üretimini inceleyen bilim dalı ekonomi bilimidir. Hayatımızı sağlıklı ve düzenli devam ettirmek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için ekonomi biliminin doğru işlemesi çok önemlidir.

Sosyal Bilgilerin Hayatımızdaki Yeri

Özellikle yukarıda saydığımız sosyal bilimlerin hayatımızdaki yeri çok önemlidir. İnsanlık için önemli katkılar sağlar ve insandan daha ileri gidebilmesi için çalışmalar gerçekleştirir.

- İnsan ilişkilerinin gelişmesini sağlar.

- Toplumda yer alan bireylere sosyal kültürel ve ekonomik açıdan bakış açısı sunar.

- Eleştirel düşünme yeteneği sağlar.

- Temel hak ve özgürlüklerin tanınmasına imkan verir.

- Bireyin kendi toplumu ve çevresini tanımasına olanak verir.

- İyi bir vatandaş olmamıza imkan tanır.

Bu şekilde pek çok farklı bilim dalı üzerinden sosyal bilimlerin hayatımızdaki yeri oldukça büyüktür.

Teknolojik açıdan ise özellikle her sene gelişim gösteren çok önemli alanlar bulunmaktadır.

- Nanoteknoloji

- Atom Enerjisi

- Otomotiv sektörü

- Sanayi sektörü

- Uzay araçları

- Yapay zeka ile akıllı telefonlar ve gelişmiş makineler

Bu şekilde gelişen teknoloji açısından daha pek çok unsuru anlatmak mümkün. Siz de teknolojik gelişmeler konusunda bildiniz ve duydunuz gelişmeleri bu yazı üzerine ekleyebilirsiniz.