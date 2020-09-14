6. Sınıf Sosyal Bilgiler Bilimsel Araştırma Basamakları konu anlatımı

Bilimsel araştırma basamakları aşamalı olarak gerçekleşir. Bu konuda bazı tanımları bilmemiz ve nasıl uygulanması gerektiğini iyi anlamamız gerekir. Böylece amaca uygun şekilde birçok farklı sebepten dolayı, güvenli biçimde araştırmalarımızı gerçekleştirebiliriz.

Bilimsel Araştırma Basamakları

Çevremize baktığımız zaman birçok bulaşıcı hastalık ile beraber çevre kirliliğini görüyoruz. Bunların çözümü için yapılacak işlemler ise bilimsel araştırma basamakları olarak bilinmektedir. Mesela günümüzde kullanılan ilaçlar, uygulanan değişik tedavi yöntemleri ve birbirinden değişik teknolojik cihazlar gibi daha birçok etmen öne çıkıyor. Dönem için bu sorunlarına çözüm bulabilmek adına ise, sürekli olarak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda doğamızdaki canlıları keşfetmek ve onların yaşam koşullarını incelemek için de bilimsel araştırmalar gerçekleşir. Bilimsel araştırmalar basamakları üzerinden aynı zamanda uzayı keşfetmek ve incelemek üzerinden de ele alınmaktadır. O yüzden bilimsel araştırma yapılırken basamakların ne olduğunu iyi bilmek ve tanımları öğrenmek çok önemlidir. Şimdi bu tanımları sırasıyla öğrenelim ve araştırma yaparken ne yapmamız gerektiğine bakalım.

Herhangi bir sorun ya da konu ile ilgili araştırma gerçekleştirirken bazı bilimsel araştırma basamakları bulunmaktadır.

Sorunu belirleme: İyi bir araştırmanın temelinde öncelikle konuyu belirlemek yatar. İlk olarak araştırma konusu belirlenmeli ve çalışmalar bunun üzerine başlamalıdır.

Varsayım oluşturma: Sorunu belirledikten sonra çözüme yönelik olan bazı fikirler öne atılır. Bu fikirler daha çok (hipotez) olarak da bilinmektedir.

Veri toplama: Varsayımların oluşturulmasının ardından birçok farklı kaynak kullanılarak sorun hakkında bilgiler toplanır. Bunun için kitap, dergi ve internet gibi önemli mecralar değerlendirilir. Aynı zamanda gözlem yapılabilir ya da konu hakkında bilgi sahibi olan insanlarla röportaj gerçekleştirilebilir.

Varsayımı test etme: Bilgiler toplandıktan sonra önceden sunulmuş olan varsayımlar üzerinden test yapılmalıdır. Böylece elde edilmiş bilgiler ile varsayımların birbirine ne kadar uyumlu oldukları anlaşılabilir.

Sonuçları yazma: Test yapıldıktan sonra yani kontrollerin gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar uygun bir şekilde rapor haline getirilir. Böylece raporlama doğrultusunda bilimsel araştırma basamakları tamamlanır ve farklı amaçlarda kullanılabilir.

Not 1: Bilimsel araştırma gerçekleştirilirken ele alınacak olan kaynakların doğruluğuna özen göstermeniz gerekiyor. Yanlış kaynaklardan bilgi alırsanız araştırma sonucunuz istediğiniz şekilde sonuçlanmaz. Özellikle elde ettiğiniz bilgiler ile varsayımlarınız tutmayabilir.

Not 2: Bilimsel araştırma esnasında notları kontrol etmek ve bu konuda metin oluşturmak çok önemlidir. Ayrıca metin oluştururken kaynaklar dipnot olarak değerlendirilir. Bu açıdan konularına göre sınıflandırma yapılarak tarihler de yazılmak suretiyle dipnot tamamlanır.

Özellikle bilimsel araştırma basamakları üzerinden yapılacak olan çalışmalar için, birçok değişik alan bulunmaktadır. Yani söz konusu bilimsel araştırma olduğu zaman basamaklar ortaktır; fakat araştırma konuları değişkenlik gösterebilir. Şimdi bu araştırmaların bazların neler olabileceğini bir bakalım.

- Günümüzde uygulanan farklı tedavi çeşitleri ve yöntemleri

- Değişik amaçlar doğrultusunda kullanılan ilaçlar

- Yine farklı amaçlar eşliğinde kullanılan teknolojik cihazlar

- Bazı hastalıklara karşı ele alınan araştırmalar

- Uzay araştırmaları

- Tarihi araştırmalar

- Arkeolojik araştırmalar

Tüm bu maddeler aynı şekilde bilimsel araştırmalar içerisine girmektedir. Bu araştırmaları aynı şekilde basamaklar halinde ele alınır ve sırası ile gerçekleşir. Eğer bilimsel araştırma basamakları ele alınmaz ise, o zaman istenilen sonucun elde edilmesi zordur. Çünkü eğer bir bilimsel konu araştırılıyor ise, yapılacak olan araştırma da bilimsel olmalıdır.