6. Sınıf Matematik Veri Toplama Ve Değerlendirme konu anlatımı

Veriler yorumlanmak için vardır ve biz bu yorumlamayı yapabilmek adına, değişik yöntemleri kullanırız. Bu yöntemler içerisinde grafik oluşturma ya da tablo ve çetele gibi unsurlar yer alır. Şimdi bunlar hakkında tanımlamalar yapalım ve neler olduklarını öğrenelim.

Veri Toplama ve Değerlendirme

Matematik içerisinde birçok farklı konu veri olabilir. Mesela sınıfımızda arkadaşlarımızın beğendiği spor dalları ya da dersler gibi unsurlar veri olarak alınır. Böylece bu verileri kullanarak hangi arkadaşlarımız hangi spor dallarını beğeniyor ya da ne tür dersleri seviyor bunları yazabiliriz. Daha sonra veri toplama ve değerlendirme ile yorumlama yaparak bunları daha iyi bir şekilde gözlemleyebiliriz.

Not: Veri toplamak için genel olarak anket ya da görüşme gibi veri toplama araçları değerlendirilir. Bu değerlendirme ile beraber elde edilen veriler farklı şekillerde hazırlanır.

Veriler İçin Tablo

Veriler için tablolar hazırlanabilir. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve nasıl yapıldığını inceleyelim.

Örnek: 20 kişilik bir sınıfta 4 kişi tiyatroyu seviyor. 5 kişi sinemayı seviyor. 8 kişi spor seviyor. Geriye kalan 3 kişi ise ders çalışmayı seviyor. Şimdi bu kişiler ve sevdikleri üzerinden bir tablo hazırlayalım.

Tiyatroyu sevenler = 3 kişi

Sinemayı sevenler = 5 kişi

Spor sevenler = 8 kişi

Ders çalışmayı sevenler = 4 kişi

Gördüğümüz gibi bu şekilde tablo hazırlayabilir ve sınıfımızda arkadaşlarımızın sevdiği alanları daha iyi görebiliriz.

Veriler İçin Grafik

Veri toplama ve değerlendirme konusunda aynı zamanda grafik kullanılmaktadır. Yine yukarıdaki örneğe ele alarak bir grafik oluşturabiliriz.

Örnek: Burada grafik için bir yatay bir de dikey doğru ya ihtiyacımız vardır. Bu doğrular birbirini kesmelidir. Daha sonra dikey kısımda rakamlar yazılır ve öğrenci sayısı alttan yukarı doğru eklenir. Yatay bölümde ise öğrencilerin neleri sevdiği yan yana yazılır. Daha sonra bu kısımlar dik bir çizgi ile birbiri üzerinde grafik içerisinde kesiştirilir. Bu şekilde grafik üzerinden 20 kişilik sınıf içerisindeki öğrencilerin neleri sevdiğini görebiliriz.

Veriler İçin Çetele

Grafik ya da tablo oluşturma ile beraber aynı zamanda çetele üzerinden veri toplama ve değerlendirme yapabiliriz. Yine yukarıdaki 20 kişilik Sınıfı ve öğrencilerin sevdiklerini ele alalım.

Tiyatro = / / /

Sinema = / / / /

Spor = / / / / / / /

Ders çalışma = / / / /

Bu şekilde çetele oluşturabiliriz. Gördüğümüz her bir çubuk bir kişiyi temsil etmektedir. Daha sonra 4 çubuk yazarak üstünü çizmek süreci ile 5’inci çubuğu ekleriz. Siz de bu şekilde farklı veriler üzerinden değişik toplama ve değerlendirme imkanını gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun için okulunuzdan veriler kullanabilir ya da evinizde ailenizin sevdiklerini ele alarak bir veri oluşturabilirsiniz.

Not: Veri toplama ve değerlendirme konusunda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, mutlaka doğru verileri göstermelidir. Mesela sinema seven öğrenciler 5 kişi ise mutlaka 5 kişi yazmalıyız. Daha fazla ya da daha az yazarsak o zaman elde ettiğimiz veri bozulur.

Verileri toplama ve değerlendirme ile beraber yorumlama çok önemlidir. Yaptığımız yukarıdaki yöntemler sayesinde verileri daha etkin şekilde yorumlayabiliriz. Böylece yukarıdaki gibi hangi öğrencinin nelerden hoşlandığını karıştırmadan daha iyi bir şekilde ayırabiliriz.

Yukarıdaki verileri ve yöntemleri dikkatli bir şekilde inceleyerek defterinize yazabilirsiniz. Mutlaka veri toplama ve değerlendirme ile yorumlamayı iyi anlamanız gerekir.