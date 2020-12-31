6. Sınıf Matematik Veri Analizi konu anlatımı

İki farklı grup altında veri analizi işlemleri ele alınmaktadır. Bunlardan biri veri toplama ve sütun grafiği olarak öne çıkıyor. Bir diğeri ise aritmetik ortalama ve açıklık şeklinde değerlendirilmektedir. Şimdi bu her iki konunun neler olduğunu ayrı ayrı ele alacağız ve örnekler çözerek anlamaya çalışacağız.

Veri Analizi

Veri analizi daha çok elde bulunan işlemler kullanarak daha etkin şekilde sonuç ortaya çıkarılmasıdır. Bunu iki farklı başlık altında ele alalım ve nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Birden fazla sayının ya da çokluğun toplanmak suretiyle o sayı adedine bölünmesi aritmetik ortalama olarak bilinmektedir. Böylece elimizde birçok farklı sayı varken bunları toplamak suretiyle toplam adet sayısına bölerek ortalamayı bulabiliriz. Böylece veri analizinin çok daha etkin şekilde ortaya çıkarma şansını elde etmemiz mümkün. Şimdi aritmetik ortalama açısından bir örnek yapalım ve nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.

Örnek: Ali Pazartesi 25 sayfa kitap okumuştur. Salı günü ise 35 sayfa kitap okur. En son çarşamba günü 15 sayfa kitap okur. Peki Ali ortalama kaç sayfa kitap okumuştur?

Gördüğümüz gibi yukarıda Ali'nin her gün okuduğu sayfa sayısı yer almaktadır. Şimdi bu sayfa sayılarını toplayacağız ve daha sonra sayı adedine böleceğiz.

Ali'nin okuduğu sayfa sayısının toplam = 25 + 35 + 15 = 75

Ali'nin toplam okuduğu gün sayısı = 3

75/3 = 25

Çıkardığımız sonuçlarda yazdığı gibi Ali 3 gün içerisinde ortalama 25 sayfa kitap okumuştur.

Örnek: Yaşları 7, 10, 12, 15 ve 16 olan 5 kişinin yaşlarının ortalaması kaçtır?

Burada 5 kişinin yaşları verilmiştir. Şimdi bu kişilerin yaşlarını toplayacağız ve çıkan sayı kişi adedine böleceğiz. Yani 5'e böleceğiz. Böylece ortalama yaşı ortaya çıkarmış olacağız.

5 kişinin yaşlarının toplamı = 7 + 10 + 12 + 15 + 16 = 60

Toplam kişi sayısı = 5

5 kişinin toplam yaşlarının aritmetik ortalaması = 60/5 = 12

Toplamdaki 5 kişinin yaşlarının ortalamasının 12 olduğunu bulduk.

Veri Toplama ve Sütun Grafiği

Veri analizi içerisinde aynı zamanda veri toplama ve sütun grafiği bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere elimizdeki verileri toplamak suretiyle bunları grafik halinde gösteririz. Bu konuda istatistik önemlidir.

İstatistik: Bir sonuç çıkarmak ile beraber gözlem yapmak ve araştırma yolu eşliğinde elde edilen bilgilerin sayılarla ifade edilmesine istatistik denmektedir.

Örneklem: Belli bir konu adına bir grubun görüşünün ne olduğunu anlayabilmek ve belirlemek için, üzerinde deney veya araştırma yapılacak olan gruba örneklem denir. Mesela bu konuda anket bir örneklem olarak öne çıkabilmektedir.

Veri toplama ve sütun grafiği konusunda yukarıdaki bu iki ifadeyi bilmemiz gerekmektedir. Şimdi bu konu hakkında bazı örnekler yapalım ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: 20 kişilik bir satranç kulübü içerisinde kaçıncı sınıftan kaç tane öğrenci olduğunu grafik üzerinde yazalım.

Sınıflar Öğrenci sayısı

sınıf 3 sınıf 5 sınıf 4 sınıf 7 sınıf 6

Görmüş olduğunuz gibi veri toplama ve sütun grafiği ile beraber hangi sınıftan kaç kişinin satranç sınıfında olduğunu anlamış olduk. Böylece bu sayıları toplamak suretiyle 5'e bölerek aritmetik ortalamasını da çıkarabiliriz. Bu sayede etkin bir şekilde veri analizi oluşturma şansını farklı işlemler üzerinden yakalarız.