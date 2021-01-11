6. Sınıf Matematik Tam Sayıları Karşılaştırma Ve Sıralama konu anlatımı

Sayılar hem eksi olabilir hem de artı olabilir. Aynı zamanda buna göre miktarı açısından farklı büyüklüklere sahiptirler. Şimdi sayıları sıralayıp karşılaştırırken aynı zamanda işaretlerine bağlı olarak büyüklük ve küçüklüklerine bakalım.

Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

Tam sayılar karşılaştırma ve sıralama yapılırken bunun sayı doğrusu üzerinden anlatmak daha doğru olur. Böylece ilk başta eksi ve artı işaretleri ile beraber tam sayılar nasıl sıralanır görebiliriz.

Öncelikle defterimize yatay şekilde bir doğru çizeceğiz. Bu doğrunun tam orta noktasına sıfır yazacağız. Daha sonra sağ tarafa doğru sırasıyla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde giren sayıları yazacağız. Sol tarafa doğru ise -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 şeklinde sayıları yazacağız. Şimdi bunu görsel olarak göstermek gerekirse bu şekilde öne çıkar;

-10 -9 -8 -7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 + 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

Gördüğümüz gibi sayı doğrusu üzerinde eksiden artıya doğru bu şekilde devam eder. Böylece eksi ve artı sayılarını karşılaştırabilir ve sıralama işlemi gerçekleştirebiliriz.

Not: Sayı doğrusuna baktığımız zaman rakamlar sağa doğru giderken büyür. Aynı zamanda rakamlar sola doğru giderken ise küçülür.

- 5 < - 4 < - 3 < - 2 < - 1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5

Gördüğümüz gibi yukarıdaki sıralamaya baktığımız zaman tam sayıların nasıl küçükten büyüğe doğru sıralandığını görebiliriz. Örneğin her ne kadar 5 sayısı 4 sayısından büyük olsa bile, başında eksi işareti olduğu için 4’ten küçük olmaktadır. Buna çok dikkat etmek gerekir.

Not: Negatif sayıların en büyüğü, ‘-1’ sayısıdır. Aynı zamanda pozitif sayıların en küçüğü ise, ‘+1’ sayısıdır.

-1000 < -1

Yukarıdaki örneğe baktığımız zaman -1000 sayısının -1 sayısından daha küçük olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ise 1000 sayısının başında eksi işaretinin bulunmasıdır. Yani -1000 sayısı sayı doğrusu üzerinde sol tarafa doğru gitmektedir.

Not: İki basamaklı negatif en büyük tam sayı -10’dur. Aynı zamanda iki basamaklı en küçük tam sayı ise -99’dur.

Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve tam sayıların sıralaması ile karşılaştırmasını incelemeye çalışalım.

Örnek: (-2), (-4), 3, (-1), 5, 1

Şimdi yukarıdaki sayıları ele alalım ve küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bunu yapmak için öncelikle sayı doğrusunda bakacağız ve en küçük sayı olan sayının sol tarafta olduğunu hatırlayacağız.

-4 < -2 < -1 < 1 < 3 < 5

Gördüğümüz gibi öncelikle eksi işareti alan en büyük rakamlı sayı en küçük oluyor. Yani böylece -4 ile başladığımız küçükten büyüğe doğru sıralama ve karşılaştırma, en sonunda 5 sayısı ile bitmektedir.

Örnek: -4 ile +4 arasında kaç tane tamsayı bulunmaktadır?

Sayı doğrusundaki sayıları hatırladığımız zaman şimdi bu rakamlar arasında kaç tane tam sayı olduğunu yazabiliriz.

-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Gördüğümüz gibi -4 ile +4 arasında toplamda 6 tane tam sayı bulunmaktadır. Bu iki sayı arasındaki tam sayıları istediği için sıralamaya -4 ile +4 sayıları girmez. Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve karşılaştırma ile sıralamayı inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Yukarıdaki örneklere bakmak suretiyle ve tanımları okuyarak, konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.