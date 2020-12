6. Sınıf Matematik Paralelkenarın Alan Bağıntısı konu anlatımı

Paralel kenarların dörtkenarı olmasına rağmen kare ya da dikdörtgen gibi birbirine dik kenarları bulunmaz. Bu sebepten dolayı alanı bulurken başka yollar kullanmak gerekmektedir. Bir paralelkenar içerisinde verilmiş olan kenar uzunlukları doğrultusunda, uygulayacağımız yöntem ile kolayca alanı bulabiliriz.

Paralelkenarın Alan Bağıntısı

Paralelkenarın alan bağlantısı yüksekliği ile ilişkilidir. Yani bir paralelkenarın alanını bulurken yükseklikten faydalanırız. Şimdi paralelkenarın alanı nasıl bulunuyor bunun tam tanımını yapalım.

Paralelkenar alanı: Paralelkenarın yüksekliği ile yüksekliğin indiği taban kenar uzunluğunun çarpımı ile alan bulunur. Hem uzun kenar hem de kısa kenarı bir köşegeni üzerinden dik indirebilir. Böylece kolay bir şekilde paralelkenarın alanını bulabiliriz.

Şimdi bunu formül ile gösterelim ve nasıl yapıldığını anlamaya çalışalım. Mesela bir paralelkenarın yüksekliğine, ‘ha’ diyelim. Paralelkenarın bir kenarına ise ‘d’ diyelim.

Paralelkenarın formülü: ha x d

Gördüğümüz gibi yukarıdaki formülü uygulamak suretiyle yükseklik ile tabanı çarparak kolayca alanı bulabiliriz. Özellikle bir paralelkenar üzerinden farklı yükseklikler çizilebilir. Bu durum hem uzun kenara doğru hem de kısa kenara doğru yapılabilir. Yani farklı yöntemleri kullanarak paralelkenarın alanını bulabiliriz.

Örnek: Bir ABCD paralelkenarın CD uzunluğu 10 birimdir. Aynı zamanda CD uzunluğuna inen yüksekliği uzunluğu ise 5 birimdir. Peki, ABCD paralelkenarın alanı nedir?

Gördüğümüz gibi bize hem paralelkenarın bir kenar uzunluğu hem de yüksekliği verilmiş. O zaman bu ikisini çarparak kolayca sonucu bulabiliriz

Alan (ABCD) = ha (yükseklik) x CD (kenar uzunluğu)

Alan (ABCD) = 5 X 10 = 50 birim.

Gördüğümüz gibi ABCD paralelkenarın alanını 50 birim olarak bulduk. Diyelim ki bu paralelkenarın CD uzun kenarı olsun. Peki, eğer kısa kenar olarak BC kısmı 7 birim olarak verilseydi o zaman alanı nasıl bulurduk? Bu defa yapmamız gereken yükseklik ile beraber BC kısa kenarını çarpmak olurdu. Fakat burada unutmamanız gereken, mutlaka yüksekliğin BC kenarına dik olması gerektiğidir.

Not: Paralelkenarın bir uzun kenarından diğer uzun kenarına yükseklik çizersek, bu yükseklik her yerde aynı olur. Çünkü paralelkenarın uzun kenarı adından da anlaşılacağı üzere birbirine paraleldir. Bu yüzden iki paralel kenarın neresinden yükseklik çizersek çizelim uzunluk her zaman aynıdır. Bu durum kısa kenarı için de geçerlidir. Yani bir paralelkenarın yine paralel iki kısa kenarından bir yükseklik çizdiğimiz zaman, bunu nereden yaparsak yapalım uzunluk aynıdır.

Paralelkenarın uzun ve kısa kenarlarının uzunluğu değişkenlik gösterebilir. Bu durum yüksekliği etkileyebilir. Yani uzun veya kısa kenar ne kadar uzun olursa yükseklik o kadar büyük olur. Aynı şekilde paralel kenarın uzun ve kısa kenarı ne kadar kısa olursa, yükseklik miktarı da o kadar az olur. Bu da doğal olarak paralelkenarın alanını büyütebilir ya da küçültebilir.

Paralel kenarın uzunlukları aynı zamanda birbirine eşit olabilir. Yani dörtkenarı da birbirine eşit olabilir. Bu olduğunda yüksekliği nereden çizersek çizelim her yerden aynı ölçüyü elde ederiz. Böylece elde ettiğimiz dik yükseklik ile beraber, bir paralelkenarın alanını kolayca bulabiliriz.

Bu şekilde siz de yukarıdaki örnekleri incelemek suretiyle, paralelkenar alan formülü üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Kendiniz de başka örnekler çizebilir ve çalışma yaparak konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.