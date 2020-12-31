6. Sınıf Matematik Oranda Birim konu anlatımı

Oranda birim iki farklı şekilde ele alınır ve hesaplanır. Bunlardan biri birimsiz oran diğeri ise birimli orandır. Şimdi bunların ne olduğunu anlamak için tanım yapalım ve birlikte öğrenelim. Ayrıca farklı örnekler yaparak nasıl kullanıldığını inceleyelim.

Oranda Birim

Oran matematik içerisinde birimli ve birimsiz şekilde iki farklı kategoriye ayrılır. Aslında birimli oran daha çok fen bilgisi derslerinde karşımıza çıkar. Ancak birimsiz oran ise daha çok matematikte karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bunlar ne olduğunu anlamak için sırasıyla ele alalım ve tanımlamalar üzerinden örnekler yapalım.

Birimsiz Oran

Aynı birimde yani aynı türden çoklukların oranına birimsiz oran denmektedir. Diğer bir deyişle birim açısından aynı kategoride olması gereken oranlar şeklinde ifade edilir. Şimdi buna bir örnek yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: Mesela Mert'in boyu ile beraber Ayşe'nin boyu birimsiz orandır. Yani ikisinin boylarının oranı birimsiz oran olarak geçer. Çünkü her ikisinin de birimi aynı oran içerisinde yer alır. Yani hem Mert'in hem de Ayşe'nin boyu metre ya da santimetre cinsinden ölçülür. Böyle durumlar aynı tür olduğu için birimsiz oran şeklinde ifade edilir.

Mesela yine Mert ve Ayşe'nin kiloları birimsiz oran olarak öne çıkar. Çünkü hem Mert'in hem de Ayşe'nin kiloları kilogram üzerinden hesaplanmaktadır. Böylece bu iki kişinin kilolarını karşılaştırabilir ve oranlama yapabiliriz. Buna da birimsiz oran deriz.

Birimli Oran

Birimli oran ise birimsiz oranın tam tersi olarak ifade edilebilir. Farklı birimden yani farklı türden oranlara birimli oran denmektedir. Yine yukarıdaki gibi bir örnek yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: Bu defa Ali ile Esra isimli iki kişiyi ele alalım. Ali'nin kilosuna oranı Esra'nın boyunun oranına bir olur mu? Yani bunları oranlayabilir miyiz? Hayır oranlayamayız. Çünkü İkisinin de türleri farklıdır. O yüzden bunları birimli oran denir. Her birim kendi içerisinde ölçümü yapılır ve oranlanır.

Şimdi birimli oranı daha iyi anlayabilmek için arka arkaya başka örnekler yapalım ve inceleyelim. Aynı zamanda bunun yanı sıra birimsiz oranları da ele alalım ve örnekler eşliğinde inceleyelim.

- Herhangi bir arabanın oranı ile başka bir arabanın kilosu = Birimli oran

- Herhangi bir kişinin boyu ile başka bir kişinin kilo = Birimli oran

- Mavi kalem sayısının Kırmızı kalem sayısına oranı = Birimsiz oran

- Erkek öğrencinin sayısı ile kız öğrencilerin sayısı = Birimsiz oran

- İki kişinin boy uzunluğu ya da kilo oranları = Birimsiz oran

Gördüğümüz gibi yukarıda da birimli ve birimsiz oranları yazdık. Bu oranları tekrar etmek suretiyle konuyu çok daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi buna rakamlarla bazı örnekler vererek inceleyelim ve anlayalım.

10 cm = Birimsiz Oran

20 cm

5 km = Birimli Oran

15 saat

Bu defa rakamlar üzerinden farklı karşılaştırma yaptık ve hangisinin birimli oran ya da hangisinin birimsiz oran olduğunu anladık. Çünkü ilk işlemde iki tane santimetre türü aynı olduğu için bu birimsiz oran olur. Ancak kilometre ile beraber saat farklı türleri olduğu için bunlar birimli oran olur.

Birimli oran ile birimsiz oranı karıştırmamak için mutlaka başka örnekler yapmanız gerekiyor. Yukarıdaki konuyu dikkatli bir şekilde anladıktan sonra farklı örnekler üzerinden çalışma yapabilirsiniz.