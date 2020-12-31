6. Sınıf Matematik Oran konu anlatımı

6. sınıf matematik derslerinde oran konusu tek başına bir soru niteliğinde olduğu gibi problem çözümlerinde de etkilidir. Özellikle farklı kurallara dayanarak çözülen problemlerde oran konusunu ve kurallarını bilmek çok önemlidir.

Oran

6. sınıf ve daha sonraki sınıflarda matematiğin vazgeçilmez konularından birisi oran ve orantı dersleridir. Bu derse giriş yapmadan önce mutlaka oran kavramını öğrenmek gerekir.

Oran: Eşit ya da birbirinden farklı olan çoklukların birbirine oranlanarak yani bölünerek karşılaştırma yapılmasına oran denir. Konuyla alakalı örnek vermek gerekirse;

1- 3 ve 7 sayısını birbirine karşı oranlayalım.

Çözüm: 3/7 şeklinde olacaktır.

2- Bir sınıfta 15 kız 13 erkek bulunmaktadır. Kızların erkeklere oranı nedir?

Çözüm: Kızların erkeklere oranı 15/13 şeklinde olacaktır.

Oran sorularında ve problemlerde iki sayıyı birbirine oranlayarak yani bölerek sonuca ulaşılır. Oran konularında birimli ve birimsiz oran şeklinde iki farklı oranlama seçeneği söz konusu olur.

Birimli Oran: Birimli oran, farklı birimlerden olan oranları birbirine bölerek elde edilir. Konuyla alakalı örnek vermek gerekirse;

3- Bir araba 100 km’lik yolu 2 saatte gidiyorsa gidilen yolun zamana oranı nedir?

Çözüm: Sorunun çözümü için yol/zaman kavramını uygulamak gerekir. Yol 100 km, zaman ise 2 saattir. O halde 100/2 = 50 olarak sonucu buluruz. Yani soruya göre yolun zamana oranı 50 km/sa olur.

Oran sorularında özellikle birimli oran sorularında bazı kelimelere dikkat ederek soruların cevaplarını aramalıyız. Bazı yol sorularında ortalama hız sorulabilir. Bu soru aslında yolun zamana oranı demektir. Konuyla alakalı örnek vermek gerekirse;

4- Bir minibüs 2 saatte 140 km yol gitmektedir. Bu otobüsün ortalama hızını bulunuz.

Bu soruda aslında yolun zamana oranı sorulmaktadır. Yol 140 km, saat ise 2'dir.

Hızı bulmak için yol/zaman seçeneği uygulanır. 140/2 = 70 km/sa sorunun cevabıdır.

Oran sorularında birimsiz oran soruları da oldukça fazla gelmektedir. Bu tür sorularda genellikle aynı birimlerden olan sayıların birbirine oranlanması ve sonucun bulunması sağlanır. Eşit birimlere sahip olan sayıların karşılaştırılması ile yapılan oranlamaya da birimsiz oran denir. Konuyla alakalı örnek vermek gerekirse;

5- Bir sınıfta 20 kız ve 18 erkek vardır. Sınıftaki erkeklerin toplam sayısının kızların toplam sayısına oranı nedir?

Çözüm: Sınıfta bulunan erkek sayısı 18'dir. Sınıfta bulunan kız sayısı ise 20'dir.

Erkek sayısının kız sayısına oranı ise; 18/20 şeklinde olacaktır. Sorudan da anlaşıldığı gibi aynı birimlere sahip olan sayılar birbirine karşı oranlanmıştır.

Oran problemlerinde sadece oranlama yaparak diğer bir çokluğu da bulabilirsiniz. Bu tür sorularda genellikle size sorunun oranlanmış hali verilir. Diğer bir çokluğun sizin tarafınızdan bulunması istenir. Konuyla alakalı örnek vermek gerekirse;

6- Bir sınıfta erkeklerin sayısı kızların sayısına oranı 4/5'tir. Sınıfta bulunan erkeklerin sayısı 20 ise kızların toplam sayısı kaçtır?

Çözüm: Soruda zaten bir oranlama yapılmıştır. Sınıftaki erkeklerin sayısı 20'dir. Yapılan oranlamada 4/5 şeklindedir. 20/4 şeklinde sadece erkeklerin toplamı için bir oranlama yapılırsa sonuç 5 olacaktır. O halde kızların toplamı için de verilen oranlamayı 5 ile çarpmak gerekir. Oranlamada kızların oranlama sonucu 5'tir. 5 x 5 = 25 sınıfta bulunan kızların toplam sayısı ise 25 olacaktır.

Oranlama sorularında kavramları ve verilen birimleri doğru şekilde eşleştirmek önemlidir. Genellikle verilen oranlamalarda hangi oranın hangi sayı ile yapıldığının önemi büyüktür. Bu nedenle soru çözümlerinde doğru oranlama yapmak doğru sonuca ulaşmanıza yardımcı olur.