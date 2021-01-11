6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterimlerle Problemler konu anlatımı

Hem matematik problemleri hem de geometrik problemler söz konusu olduğu zaman ondalık gösterimler kullanılabilmektedir. Farklı basamaklara sahip olan ondalık gösterimler üzerinden, pratik yapabilmek için şimdi değişik problemleri ele alalım.

Ondalık Gösterimlerle Problemler

Ondalık gösterimlerde problemler üzerinden işlem yaparak toplamaya da çıkarma ve bölme ile çarpma seçeneklerini değerlendirebiliriz. Şimdi ondalık gösterimler üzerinden tam sayıları ya da kesirli sayıları ele alalım ve değişik problemler çözelim.

Örnek: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 13,26 santimetredir. Aynı zamanda bu dikdörtgenin çevresi ise 40 santimetredir. Peki, o zaman dikdörtgenin kısa kenarı kaç santimetredir?

Öncelikle burada dikdörtgenin çevresi 40 cm olduğu için, bu sayıyı 2'ye bölersek bir uzun kenar ile bir kısa kenarı toplamını bulmuş oluruz.

40/2 = 20 cm Bir uzun kenar ile bir kısa kenarının toplamı

Elimize dikdörtgenin uzun kenarı olduğu için, bu sayede 20 cm üzerinden 13,26 çıkarmak sureti ile hemen kısa kenarı bulabiliriz.

20,00

13,26

16,74

Bildiğimiz üzere ondalık gösterimlerde çıkarma işlemi yaparken normal bir sayı gibi virgülü görmeden işlem yaparız. O yüzden burada da virgülü görmeden çıkarma işlemi yaptık ve önce 1674 sayısını bulduk. Daha sonra iki tane virgül kaydırarak 16,74 sayısını elde etmiş olduk.

Örnek: Ali kırtasiyeye giderek 8,65 TL değerinde bir kalem aldı. Aynı zamanda 4,35 TL değerinde defter aldı. Bir de 2,75 TL değerinde bir silgi aldı. Ali kırtasiyeye toplamda kaç para ödemiştir?

Şimdi Ali'nin kırtasiyeye ödediği para için her birini tek tek toplayacağız ve sonucu bulacağız. Bunu yaparken öncelikle virgülü görmeden işlem yapacağız.

8,65

4,35

2,75

15,75

Öncelikle 3 tane ondalık gösterimin normal bir doğal sayı gibi topladık. Daha sonra elde ettiğimiz 1575 sayısıdır. Ardından virgülden sonra iki tane rakam olduğu için sağ taraftan başlayarak 2 tane rakam saydık ve virgül koyduk. Böylece 15,75 sayısını elde ettik. Yani Ali'nin kırtasiyeye harcadığı para 15,75 TL'dir.

Örnek: Bir çıkarma işlemi içerisinde çıkan sayı 27,572 sayısıdır. Fark ise 7,02 sayısıdır. Peki bu işlem içerisinde eksilen sayı kaçtır?

a = Eksilen

b = çıkan

c = fark

a - b = c

Gördüğümüz gibi yukarıdaki işleme baktığımız zaman çıkan sayı ile farkın topladığımızda eksilen sayıyı elde ederiz.

a - 27,572 = 7,02

a = 27,572 + 7,02

27,572

7,020

34,592

Gördüğümüz gibi 7,02 sayısının yanına 0 rakamını ekleyerek 7,020 sayısını bulduk. Böylece çıkan sayı ile fark üzerinden işlem yapabilmek için bir rakam elde ettik. Hemen arkasında 27,572 ile 7,020 sayısını topladık ve sonucu bulduk. Sağ taraftan sonra 3 tane rakam olduğu için, sonuca bakıyoruz ve sağdan sayarak 3’e kadar saymak suretiyle virgül koyuyoruz. Böylece eksilen sayının 34,592 olduğunu görüyoruz.

Not: Ondalık gösterimler ile hem toplama hem de çıkarma işlemleri gerçekleştirirken, normal bir işlem yapıyormuş gibi sonucu bulmalıyız. Sonucu bulduktan sonra ise sağ taraftan başlayarak ondalık gösterimlere göre virgül koymalıyız. Bu sayede hatasız bir işlem yapmış oluruz.

Şimdi yukarıdaki örnekleri inceleyerek siz de kendiniz bazı örnekler yapmaya çalışın. Özellikle konuyu daha iyi anlayabilmek için yukarıdaki problemleri defterinize yazın ve başka örnekler de yapın. Bu örnekleri inceleyin ve pratik yaparak böylece hatalarınızı giderin.