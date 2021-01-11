6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterimlerle Kısa Yoldan Çarpma Ve Bölme konu anlatımı

Ondalık gösterimler üzerinden nasıl çarpma ve bölme işlemleri yapacağımızı öğrenmiştik. Ancak şimdi bunun pratik bir yoluna öğreneceğiz. Böylece ondalık gösterimleri çarpma bölme üzerinden kullanırken, işlemleri çok daha hızlı ve kolay şekilde yapabileceğiz.

Ondalık Gösterimlerle Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme

Ondalık gösterimlerle kısa yoldan çarpma ve bölme işlemleri farklı kurallara göre kolayca yapılabilir. Bu kuralları öğrendikten sonra özellikle kaydırma yöntemi üzerinde çarpma ve bölme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Şimdi sırasıyla bunları ele alalım ve örnekler üzerinden inceleyelim.

Ondalık Gösterimlerle Kısa Yoldan Çarpma

Farklı basamaklara sahip olan ondalık gösterimler ile kısa yoldan çarpma işlemi 10,100 ve 1000 rakamları üzerinden gerçekleşir. Yani kısa yoldan çarpma işlemi yapabilmek için mutlaka bu rakamların bulunması gerekir.

Örnek: 0,42 x 10 işlemini ele alalım ve sonucunu bulalım.

Şimdi bu işlemin sonucunu kısa yoldan yapabilmek için 10 rakamına bakmamız gerekiyor. 10 rakamında bir tane sıfır olduğu için, bir tane sağ tarafa doğru kayar.

0,42 x 10 = 4,2

Yukarıda ne yaptık? 10 rakamının sıfırını yok ettik ve daha sonra ondalık gösterimdeki virgülü sağa doğru bir tane kaydırdık. Böylece 4,2 sonucunu bulmuş olduk.

Örnek: 13,456 x 100 işlemini ele alalım ve kısa yoldan sonucu bulalım.

Yine aynı şekilde bu defa 100 rakamına bakacağız. Bu rakama baktığımız zaman 2 tane 0 bulunuyor. O sıfırlar kadar virgülü sağ tarafa doğru iki tane kaydıracağız.

13,456 x 100 = 1345,6

Gördüğümüz gibi virgülü iki tane sağ tarafa doğru kaydırdığımız zaman sonuç olarak 1345,6 sayısını buluyoruz. Siz de bu şekilde farklı örnekler yaparak değişik ondalık gösterim sayıları ile 10,100 ve 1000 sayılarına çarpabilirsiniz.

Not: Ondalık gösterimler ile kısa yoldan çarpma işlemi yaparken, 10,100 ve 1000 sayılarının yanındaki sıfır kadar saat tarafa virgül kaydırmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Ondalık Gösterimlerle Kısa Yoldan Bölme İşlemi

Aslına bakılırsa ondalık gösterimlerle kısa yoldan hem çarpma hem de bölme işlemi birbirine benzer. Buradaki fark ise çarpma işleminde virgülü sağa doğru kaydırıyorduk; ancak bölme işleminde bu defa virgülü sol tarafa doğru kaydıracağız. Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve işlemi daha iyi bir şekilde anlamaya çalışalım.

Örnek: 0,12 : 10 işlemini ele alalım ve kısa yoldan bölme gerçekleştirelim.

Gördüğümüz gibi burada 10 rakamı bulunuyor. 10 rakamına atarak bu defa virgülü sol tarafına bir 0 eklemek suretiyle kaydırma yapıyoruz.

0,12 : 10 = 0,012

Burada işlemi yaparken 12'nin başına bir 0 getiriyoruz. Bunun nedeni ise bölme işleminde 10 rakamının olmasıdır. Yani 0,12 sayısını 10'a bölünmesi nedeniyle 12'nin başına 10 getiriyoruz.

Örnek: 14,35 : 100 işlemini ele alalım ve kısa yoldan bölelim.

Bu defa bölen kısmında 100 sayısı bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı 100 sayısındaki 2 tane sıfırı atacağız ve ondalık gösterimde sola doğru iki tane bir rakam kaydıracağız.

14,35 : 100 = 0,1435

Gördüğümüz gibi virgülü 2 basamak sola doğru kaydırdığımız zaman, mecburen bir 0 rakamı ekledik. Böylece sonuç olarak 0,1435 sayısını bulduk.

Siz de bu şekilde farklı örnekler yaparak kısa yoldan hem çarpma hem de bölme gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca hem 10 ve 100 sayılarını hem de 1000 sayısını kullanmak sureti ile işlem yapabilirsiniz.