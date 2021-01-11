6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi konu anlatımı

Ondalık gösterimler üzerinden çarpma işlemini gerçekleştirirken bazı kuralları bilmemiz gerekmektedir. Bu kurallara uymak suretiyle işlemi tamamlayabilir ve hata yapmadan çözümleyebiliriz. Şimdi bu konuda hem tanımlamaları yapalım hem de örnekler üzerinden nasıl çarpma işlemi yapıldığını inceleyelim.

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi

Ondalık gösterimleri kullanarak çarpma işlemini yaparken ele alacağımız kurallar sayesinde hatasız işlem yapabiliriz. Şimdi bu kurallara bakalım ve neler olduklarını beraber öğrenelim.

- Çarpılan sayılarda virgül yokmuş gibi düşünülerek işlem yapılır.

- Doğal sayılar ile işlem yapılır gibi düşünülerek işlem gerçekleşir.

- Çarpma işlemi tamamlandıktan sonra virgülden sonraki rakamlar kadar sayı sonuca yazılır.

- Eğer basamak sayısı eksik olursa, ‘0’ yazılarak işlem tamamlanır.

Gördüğümüz gibi yukarıdaki maddeleri inceleyiniz ondalık gösterimlerle çarpma işleminin kolay şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve nasıl yapıldığını beraber inceleyelim.

Örnek: 4,8 x 5,3 işlemini çarpalım ve ondalık gösterim üzerinden sonucu bulalım.

Yukarıda söylediğimiz gibi bu işlemi yaparken öncelikle virgül yapmış gibi çarpma işlemi gerçekleştireceğiz.

48 x 53 = 2544

Sonucu bulduktan sonra çarpılan 2 tane ondalık gösterimin virgülden sonraki rakamlarına bakıyoruz. Gördüğümüz gibi 4,8 ile 5,3 üzerinden 8 ile 3 sayıları bulunmaktadır. O zaman bu sayılar kadar sağ taraftan iki tane basamak bırakacağız ve virgül koyacağız.

4,8 x 5,3 = 25,44

Gördüğümüz gibi işte bu işlemi hemen böyle kolay şekilde yapılabilir. Burada unutmamamız gereken virgülü yokmuş gibi sayarak çarpma işlemi yapmaktır. Aynı zamanda virgülden sonraki rakam sayısı kadar, alt tarafa sağ taraftan başlamak suretiyle sayarak virgülü koymaktır.

Örnek: 7,6 x 8,15 ondalık gösterimlerle ele alınmış sayıları çarpalım ve sonucu bulalım.

Şimdi aynı şekilde yine virgülü yokmuş gibi sayacağız ve çarpma işleminde öncelikle yapacağız.

76 x 815 = 61940

Bu sonucu bulduktan sonra virgülden sonraki rakamlara bakıyoruz. Gördüğümüz gibi virgülden sonra 7,6 ile 8,15 sayıların da 3 tane rakam görüyoruz. Burada siyahla yazmış olduğumuz 6 rakamı ve 15 rakamı ele alırız ve 3 tane sayı olduğunu anlarız. Daha sonra sonuca bakarak sağ taraftan başlamak suretiyle 3 rakam saydıktan sonra virgül koyarız.

7,6 x 8,15 = 61,940

Böylece sonuç olarak 61,940 sayısını bulmuş olduk. Siz de böyle farklı ondalık gösterimleri ele alabilir ve değişik işlemler yapabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken virgüle dikkat ettiğiniz zaman kolayca sonucu bulabilirsiniz.

Not: Ondalık gösterimler üzerinden çarpma işlemi ile sonucu bulduktan sonra, mutlaka virgülden sonraki sayıları sayarak sonuca buna göre virgül koymalısınız. Bu durum unutmamanız gereken en önemli kuraldır.

Örnek: 0,4 x 0,35 ondalık gösterim üzerinden işlem yapalım ve inceleyelim.

Bu defa gördüğümüz gibi tam sayı kısmında 0 rakamı bulunmaktadır. Yine aynı şekilde bir gülü görmeden öncelikle çarpma işlemini yapıyoruz.

4 x 35 = 140

Şimdi de ondalık gösterimin tarafındaki sayılara bakıyoruz ve toplamda 3 tane sayı olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde yine 3 tane sayı sayarak virgülü yerleştiriyoruz. Aynı zamanda baş tarafta sıfır olduğu için de tam sayı kısmına sıfır ekliyoruz.

0,4 x 0,35 = 0,140

Buradaki fark tam kısmına sıfır yazısını ekliyoruz ve daha sonra virgülü yerleştirerek sonucu tamamlıyoruz. Siz de böyle değişik örnekler yaparak çalışabilir ve pratik yapabilirsiniz.