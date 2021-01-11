6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterimleri Yuvarlama konu anlatımı

Farklı basamaklara sahip olan doğal sayılarda yuvarlama yöntemini kullanıyorduk. Bu yöntem aynı zamanda Tahmin olarak da bilinmektedir. Şimdi ondalık gösterimler üzerinden de yuvarlama yöntemini ele alabilir ve tahminler yapabiliriz.

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Bir ondalık kesir içerisinde kendisine yakın olan sayının gösterilmesine ondalık gösterimde yuvarlama denmektedir. Bir ondalık kesir üzerinden yapılan yuvarlama yönteminde virgülün sağ tarafına bakılır. Belli başlı bazı kurallara dikkat etmek suretiyle virgülün sağ tarafından yuvarlama gerçekleşir. Şimdi bu basit kurallar nelerdir beraber inceleyelim.

- Eğer virgülün sağ tarafındaki rakam 5 ya da 5'ten büyük ise o zaman değer bir arttırılır.

- Eğer virgülün sağ tarafındaki rakam 5'ten küçük ise o zaman yuvarlama aynı değer üzerinden yapılır.

Şimdi yukarıda verdiğimiz bu kurallara dikkat ederek bir örnek yapalım ve inceleyelim.

Örnek: 3,46

Yukarıda verilmiş olan ondalık kesir üzerinden virgülün sağ tarafına bakarak yuvarlama yapacağız. Bu bölgedeki onda bir kısmında değişiklik yapacağız. Yani 4 kısmında değişiklik yapacağız. Ancak bunu yaparken virgülün sağ tarafındaki yüzde bir bölümüne bakacağız. Yani 6 rakamına bakarak buna göre işlem yapacağız.

3, 46 = 3,50 (Yuvarlama)

Gördüğümüz gibi yukarıdaki maddeleri hatırlar isek 5 veya 5'ten büyük rakam olduğu zaman bir üst rakama yuvarlıyorduk. Gördüğümüz gibi burada virgülün sağ tarafında 6 sayısı 5’ten büyüktür. O yüzden 46 sayısına 50 sayısına yuvarladık ve 3,50 sayısını bulduk.

Örnek: 6,348 kesrini yuvarlama yapalım.

Yukarıdaki gibi yine aynı şekilde onda birler kısmına bakacağız ve işlem gerçekleştireceğiz.

6,348 = 6,3 (Yuvarlama)

Gördüğümüz gibi onda birler kısmına Baktığı zaman 48 sayısını 50 sayısından küçük olduğunu görürüz. Yani diğer bir deyişle 4 sayısının 5 sayısından küçük olduğunu görüyoruz. Bu sebepten dolayı aynı değer üzerinden 6,3 şeklinde tahmini olarak yuvarlarız.

Not: Ondalık gösterimler üzerinden yuvarlama işlemi yaparken sayı doğrusundan faydalanmak mümkün. Böylece ondalık gösterim üzerinden kolay bir şekilde işlem gerçekleştirebiliriz. Mesela bir ondalık kesir üzerinden yuvarlama yaparken, onda bir kısmına bakılmak istendiğinde sayı doğrusunu ele alabiliriz. Böylece rakamın hangisine yakın olduğunu daha iyi bir şekilde anlamamız mümkün.

Örnek: 4 ,35 ondalık gösterimini ele alarak yuvarlama gerçekleştirelim.

Burada aynı şekilde virgülün sağ tarafında onda birler kısmını bakacağız ve yuvarlama işlemi gerçekleştireceğiz. Dikkatli baktığımız zaman burada 5 sayısı olduğu için o zaman bir üst rakama yuvarlanacak. Çünkü yukarıdaki maddeden de hatırlayacağımız gibi, 5 ya da 5’ten büyük olan rakamlarda bir üst rakamı yuvarlama yaparız.

4 ,35 = 4,4 (Yuvarlama)

Bu şekilde virgülün sağ tarafında bulunan 35 rakamı 40 rakamına dönüştü. Böylece 4,40 şeklinde ondalık gösterim yuvarlama işlemini gerçekleştirdik. Fakat genelde ondalık gösterimlerde virgülün sağ tarafındaki 0 rakamı gösterilmez. Bu sebepten dolayı 40 yazmak yerine 4 rakamını yazıyoruz.

Ondalık gösterim üzerinden yuvarlama işlemi yaparken siz de farklı örnekleri ele alabilirsiniz. Yukarıda yazdığımız basit 2 maddeyi ve kuralı unutmamak şartıyla, kolayca yuvarlama gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan 5 ya da 5’ten yukarı ile beraber 5’ten küçük olmasıdır. Aynı zamanda ondalık gösterimdeki virgülü sağ tarafında bulunan onda bir kısmına bakacağız. Böylece kolay bir şekilde yuvarlama işlemini ondalık gösterim üzerinden yapabiliriz.