6. Sınıf Matematik Kesirlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme konu anlatımı

Doğal sayılar ile tahmin işlemleri yapmıştık. Şimdi de kesirler üzerinden tahmin etme işlemleri yapacağız ve en yakın sonucu bulmaya çalışacağız. Bunu yapabilmek için bazı örnekler üzerinden inceleme gerçekleştirelim ve nasıl yapıldığını öğrenelim.

Kesirlerle Yapılan İşlemleri Tahmin Etme

Kesirlerle yapılan işlemleri tahmin etme pay ve paydası üzerinden bir kesrin en yakın sonucunu elde etmek anlamına gelmektedir. Bunu gerçekleştirmek için ise bilmemiz gereken bazı önemli kurallar bulunuyor.

- Eğer kesir sayı doğrusunda sıfıra yakın ise o zaman 0 olarak tahmin ederiz.

- Eğer kesir sayı doğrusunda yarıma yakın ise o zaman 1/2 olarak tahmin ederiz.

- Eğer kesirler birbirine yakın ise o zaman 1 olarak tahmin ederiz.

Şimdi bu konuda yukarıdaki maddeleri ele alalım ve sırası ile örnekler yapalım.

Örnek: 1/15

1/15 = 0 (tahmin)

Gördüğümüz gibi 1/15 kesrine baktığımız zaman sayı doğrusunda sıfıra daha yakın olduğunu görüyoruz. O zaman bu kesir için 0 tahminini yapabiliriz.

Örnek: 7/15

7/15 = 1/2 (Tahmin)

Bu defa 7/15 sayısını ele aldık ve kesrin yarısına yakın olduğunu gördük. O zaman bunun en yakın tahmini olarak 1/2 şeklinde ifade edebiliriz.

Örnek: 11/13

11/13 = 1 (Tahmin)

Şimdi de 11/13 sayısını ele aldık ve tahmin yürüttük. Baktığımız zaman bu kesrin 1 sayısına yakın olduğunu görüyoruz. O zaman bunun için 1 yakın tahminini yapabiliriz.

Gördüğümüz gibi yukarıdaki örnekleri el almak suretiyle farklı kesirleri üzerinden tahmini bu şekilde gerçekleştirmemiz mümkün. Mutlaka tahmin yaparken kesirlerdeki pay ve paydaya çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikle aralarındaki mesafeye bakmalı ve buna göre tahmini yürütmeliyiz.

Örnek: 3 3/7

Şimdi de bir tam sayılı kesir ele alalım ve bunu en yakın şekilde tahmin etmeye çalışalım. Bunu gerçekleştirirken tam sayı kısmını sabit kalırken kesre bakacağız ve buna göre en yakın tahmini gerçekleştireceğiz.

3 3/7 = 3 1/2 (Tahmin)

Gördüğümüz gibi öncelikle tam sayı kısmını aynı şekilde yazdık. Daha sonra 3/7 kısmı yarısına yakın olduğu için bunu da 1/2 şeklinde tahmin ettik. Bu şekilde farklı tam sayılı kesirleri ele alabilir ve tahmini üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Örnek: 2/9, 1/8, 4/7, 9/10

Şimdi yukarıdaki kesirleri ele alalım ve sırası ile en yakın tahminleri yapalım. Bu tahminleri yaparken sebeplerini de yanına yazalım. Böylece çalışırken konuyu çok daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.

2/9 = 0 (Tahmin) sayı doğrusu üzerinde Sıfıra yakın olduğu için bunu sıfır olarak tahmin ediyoruz.

1/8 = 0 (Tahmin) Aynı şekilde yine sayı doğrusu üzerinde sıfıra yakın bir kesir olduğu için 0 şeklinde tahmin edebiliriz.

4/7 = 1/2 (Tahmin) Baktığımız zaman 4/7 kesri yarısına yakın olduğu için 1/2 olarak yakın tahmin yapabiliriz.

9/10 = 1 (Tahmin) Yine bu işleme baktığımız zaman 9/10 kesrinin 1’e yakın olduğunu görüyoruz. O halde bu kesri 1 şeklinde tahmin edebiliriz.

Şimdi yukarıdaki tanımlamaları ve maddeleri okuyarak, örnekleri incelemek suretiyle kesir tahmin işlemlerine çalışabilirsiniz. Bu konuyu daha iyi bir şekilde anlamak için mutlaka farklı örnekler yapmayı unutmayın. Ayrıca yukarıdaki örnekleri incelemek suretiyle kesir tahmini nasıl yapıldığını daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.