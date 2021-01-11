6. Sınıf Matematik Kesirlerle Çarpma İşlemi konu anlatımı

Kesirler ile çarpma işlemi yaparken bilmemiz gereken bazı kurallar mevcuttur. Bu kuralları dikkat ederek en az 2 kesri birbiriyle çarpabiliriz. Aynı zamanda tam sayı ile beraber bir kesir üzerinden de çarpma işlemi yapabiliriz.

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Çarpma işlemi yaparken tam sayı ve kesirler üzerinden ele alınan işlemler, farklı kurallar üzerinden ele alınmaktadır. Bu kurallara çok dikkat etmek suretiyle kesirler arası çarpma işlemini kolayca yapabiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve nasıl yapıldığını inceleyelim.

Örnek: 4/7 x 5/8 = 20/56

Yukarıdaki kesirler arası çarpma işlemini incelediğimiz zaman pay ve paydaya dikkat etmeliyiz. Bu kısımlara baktığımız zaman payların birbiriyle çarpıldığını görüyoruz. Aynı şekilde paydalar da birbiri ile çarpılır. Böylece 4 ve 5 rakamı çarparak 20 olurken pay ortaya çıkar. Daha sonra 7 ve 8 rakamları çarpılarak 56 ile payda ortaya çıkar.

Not: En az 2 tane kesir birbiriyle çarpılırken paylar birbiri arasında çarpılır. Aynı zamanda paydalar birbiri arasında çarpma işlemi yapılır ve sonuç bulunur

Kesirler çarpma işlemi konusunda bilinmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

- Bir kesrin 0 ile çarpımı yine sıfır değerini verir.

- Bir kesrin 1 ile çarpımı yine kendisini verir.

- Herhangi bir doğal sayı 1'den küçük olan kesir ile çarpılır ise, bu sayı doğal sayıdan daha küçük olur.

- Aynı şekilde herhangi bir doğal sayı 1'den büyük bir kesir ile çarpılırsa, bu kesir doğal sayıdan büyük olur.

Yukarıda verdiğimiz bütün bu kuralları kesirler konusunda unutmamamız gerekiyor. Böylece çarpma işlemi yaparken kesirler arası işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Şimdi bu bilgileri göre bazı örnekler yapalım ve inceleyelim.

Örnekler:

0 x 5/8 = 0/1 x 5/8 = 0 x 5 = 0 Bu şekilde sonuç her zaman 0 çıkar.

1 x 8

1 x 5/7 = 1/1 x 5/7 = 1 x 5 = 1/7 Aynı şekilde yine kesir 1 ile çarpıldığı zaman kendisini verir. 1 x 7

Kesirlerde çarpma işlemi konusunda mutlaka 0 ile 1 işlemlerini unutmamalı ve bunları iyi aklımızda tutmalıyız.

Not: Bir doğal sayının kesir kadarını bulmak için kesir ile o doğal sayı çarpılır. Böylece Elimizde bulunan doğal sayının o kesrin kadar ettiğini öğreniriz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım.

Örnek: 60 sayısının 3/5 i kaçtır?

Burada 60 sayısının 3/5 inin ne kadar ettiği soruluyor. Yukarıdaki not kısmına baktığımız zaman 3/5 sayısını 60 ile çarpmamız gerektiğini anlayabiliriz.

60 x 3/5 = 60 /1 x 3/5 = 60 x 3 = 180/5 = 36

1 x 5

Gördüğümüz gibi 60 sayısının 3/5 i 36 olarak öne çıkıyor.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve kesirler arasında çarpma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda tam sayı ile beraber kesirleri çarpabilir ve sonuçlarını bulabilirsiniz. Burada unutmamanız gereken 0 ile herhangi bir kesir çarpıldığında yine sıfır çıkmasıdır. Ayrıca bir kesir 1 ile çarpıldığı zaman yine kendisini verir.

Herhangi bir sayının verdiği kesir değerini bulmak için yine o sayı kesir ile çarpmamız gerekmektedir. Bunu da kesinlikle unutmamalıyız. Şimdi yukarıdaki sayıları inceleyerek tanımlamaları öğrenmek suretiyle, farklı örnekler üzerinden konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.