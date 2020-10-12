6. Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri konu anlatımı

Matematikte farklı problemlerde dört işlemi de kullanabiliriz. Bu işlemleri problemde ne zaman ihtiyacımız olursa değerlendiririz. Şimdi farklı problemler üzerinden bunlar nasıl yapılıyor beraber inceleyelim ve öğrenelim.

Dört İşlem Problemleri

Bir problemi yapabilmek için öncelikle o problemi anlamamız gerekir. Daha sonra verilenler yazılır ve planlı şekilde problem üzerinden işlem gerçekleştirilir. Eğer doğru bir strateji seçilir ise problem çok daha kolay bir şekilde yapılabilir.

Ardından çözümün doğruluğu kontrol edilir. Eğer problem yanlış ise o zaman başka bir strateji belirlenir ve buna göre problem çözülür. Bu problemler hem günlük hayatımızda hem de eğitim hayatımızda bizim için çok önemlidir. Böylece hata yapmadan okuldaki işlemleri yaparken aynı zamanda paramızı doğru şekilde hesaplayabiliriz.

Örnek: 5 kaleme ödenmiş olan para miktarı ile 3 deftere ödenmiş olan para miktarı aynıdır. Peki 8 kaleme 24 TL ödeyen biri 6 deftere kaç para öder?

5 kalem fiyatı = 3 defter fiyatı

8 kalem fiyatı = 24 TL

Strateji: Önce 1 kalem fiyatını bulmak suretiyle daha sonra 5 kalemin fiyatına buluruz. Böylece buradan 3 defter için kaç para ödendiği hesaplanır. Onun üzerinden de 6 defter fiyatı 3 defter fiyatının 2 katı olacağı için miktar anlaşılır.

Bir kalem fiyatı: 24 : 8 = 3

5 kalemin fiyatı = 5 x 3 = 15

5 kalem fiyatı = 3 defter fiyatı

3 defter fiyatı = 15 TL

6 defter fiyatı = 15 x 2 = 30 TL

Gördüğümüz gibi bu şekilde farklı stratejiler uygulayarak sırası ile planlı biçimde işlerimizi tamamlayabiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken husus sıralı şekilde işleme ele almalı ve yapmalıyız. Bunu sağlarken sıralama çok önemlidir.

- Öncelikle verilen problemi dikkatli bir şekilde okumalı, problem içerisindeki verilenleri sırası ile yazmalıyız.

- Daha sonra planlama yapmalı ve uygulaması gerekenleri sırası ile defterimize yazmalıyız.

- Seçmiş olduğunuz stratejiye bağlı olarak sıralı bir biçimde işlemleri tamamlamamız gerekiyor.

- Daha sonra çözümü değerlendirmek için sonucun doğru olup olmadığını incelemeliyiz.

Sırası ile bunları tamamladıktan sonra elimizde bulunan problemi kolay bir şekilde çözebiliriz. Eğer yaptığımız işlem neticesinde sonuç yanlış çıkarsa, o zaman başka yöntemler ele almalı ve yine plalıa biçimde işlemleri gerçekleştirmeliyiz.

Örnek: 50 TL değerindeki bir pastanın 3/5’i yendi. Pastanın geriye kalan kısmı kaç TL değerindedir.

Şimdi öncelikle yukarıdaki gibi verilenleri yazalım.

Pastanın fiyatı = 50 TL

Pastanın yendiği kısım = 3/5

Şimdi buradan yola çıkarak pastanın geriye ne kadarının kaç para olduğunu öğreneceğiz.

Pastanın tamamı 5/5 olduğuna göre o zaman 3/5 sayısını çıkarırız.

5/5 - 3/5 = 2/5

Şimdi de 2/5 değerinin sonucuna öğreneceğiz.

50 x 2/5 = 100/5 = 20 TL

Gördüğümüz gibi pastanın geriye kalan kısmı 20 TL değerindedir.

Bu işlemi yaptıktan sonra incelemesini yaparız ve doğru olup olmadığını anlamaya çalışırız. Eğer işlem bir yanlış ise o zaman başka bir yöntem ele alır ve çözmeye çalışırız.

Şimdi Yukarıdaki bütün örnekleri inceleyin ve tanımlamalara bakın. Daha sonra başka problemleri çözmeye çalışın ve bunu yaparken planlı bir biçimde sıralı olarak defterinize yazın. Böylece problem içerisinde verilenleri unutmadan düzgün bir şekilde işlemi yapabilirsiniz.