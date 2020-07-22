Geometrik şekillerde hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu cisimler olunur. Bunlar içerisinde kare ve dikdörtgen ya da çember gibi geometrik şekiller yer alır. Ancak aynı zamanda bir doğru üzerinde üç boyutlu geometrik şekillerde bulunmaktadır. Bu şekiller dikdörtgenler prizması, kare prizma ya da küp şeklinde öne çıkıyor. Şimdi biz 3 boyutlu küp şeklini ele alacağız ve işleyeceğiz.

6. Sınıf Matematik Birim Küplerle Hacim Ölçme Konu Anlatımı

Küp 3 tane boyuta sahiptir. Bu boyutlar genel olarak en, boy ve yükseklik şeklinde tanımlanır. Üç boyutlu şekilleri aynı zamanda resim veya madde ismi verilir. Uzunluk ve alan ile beraber aynı zamanda üç boyutlu cisimler ve hacim bulunur. Peki, ama hacim ne demektir?

Hacim: Bir nesne veya maddenin boşlukta (uzayda) kapladığı yer hacim olarak bilinmektedir. Elle tutabileceğimiz her madde veya nesnenin bir hacmi bulunur. Ancak üçgen, dikdörtgen ya da kare gibi doğru parçası veya ışın geometrik şekillerinin herhangi bir hacmi bulunmaz. Çünkü onlar düz bir doğru içerisinde çizilmiş 2 boyutlu yapılardır. Yani bir maddenin hacmi olması için 3 boyutlu olması gerekir.

Bu doğrultuda bir kenarı 1 birim olan küpün hacmi yine bir birimdir. Çünkü bir maddenin hacmini hesaplayabilmek için en, boy ve yükseklik birimleri ele alınarak çarpılır. Bir küpün küpün kenarları aynı uzunluğa sahip olduğu için, kenarı 1 birim olan bu cismin hacmi de bir bilim olur.

Kenarı 1 birim olan küpün hacmi: 1 x 1 x 1 = 1 birim.

Tabii bazı zamanlar küp üzerinden kenar sayısı farklı olabilir. Örneğin bir küp şekeri ele alalım. Küp şeker belli bir hacmi olan cisimdir. Ancak tüm şekerleri yan yana koyduğumuzda ve bir kutuya baktığımızda; en, boy ve uzunlukları farklılık yaratabilir.

Örnek: Bir küp şeker kutusu içerisinde küp şekerler yan yana 2 birim, üst üste 4 birim ve arka arkaya 3 birim olsun. O zaman bu küp şeker kutusunun hacmi ne olur?

Cevap: Yapacağımız hesaplama doğrultusunda en, boy ve yükseklik uzunluklarını ele alarak birbirleri ile çarpmak suretiyle küp şeker kutusunun hacmini bulabiliriz.

Küp şeker kutusunun hacmi = 2 x 4 x 3 = 24 birim

Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde formülü uygulamak suretiyle küp şeker kutusunun hacminin ne olduğunu öğrendik. Siz de evinizde ya da çevrenizde bulunan farklı cisimlerin bu şekilde kenarlarını ölçerek birbiriyle çarpabilir ve hacimlerini bulabilirsiniz.

Tek başına da bir küpün kenar uzunlukları farklılık yaratabilir. Yani örneğin bir küpün kenarı 3 birim olabilir. Peki, o zaman bu küpün hacmi ne olur? Yine aynı şekilde en, boy ve yükseklik küp içerisinde aynı olduğu için, formülü uygulayarak kenarları çarpacağız.

Küpün hacmi = en (3 birim) x yükseklik (3 birim) x boy (3 birim) = 27 birim

Yukarıda verilen tanımlamalar ile beraber gördüğümüz gibi bir küpün hacmini kolayca hesaplayabiliriz. Sadece tek başına bir küpün hacmini hesaplamamıza gerek yok. Aynı zamanda dikdörtgenler prizması gibi farklı geometrik şekillerin de en, boy ve yüksekliklerini öğrenerek, birbirleri ile çarpmak sureti ile hacimlerini kolay şekilde öğrenebilirsiniz.