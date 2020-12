6. Sınıf Matematik Arazi Ölçme Birimleri (Arazi Ölçüleri) konu anlatımı

Arazi ölçü birimleri alan ölçü birimleri üzerinden ele alınmakta ve uygulanmaktadır. Böylece etrafımızda gördüğümüz farklı arazilerin ölçülerine öğrenebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağız farklı örnekler üzerinden bakalım ve inceleyelim.

Arazi Ölçme Birimleri (Arazi Ölçüleri)

Arazi ölçü birimleri genel olarak alan ölçüsü ile beraber ele alınır. Ancak ölçü birimleri açısından alandan farklılık gösterir. Arazi ölçümü yapılırken şu birimler ele alınır;

- Dekar

- Dönüm

- Hektar

Arazi ölçü birimleri: Bağ, bahçe ve arsa gibi yerleri ölçebilmek için kullanılan birimlere arazi ölçü birimleri denmektedir. Arazi ölçü birimi için kullanılan ölçüm ‘ar’ şeklinde ifade edilmektedir.

Ar ‘a’ ile gösterilir ve 1 ar 100 m2’ye eşittir.

Ar’ın Katları: Arazi ölçümü yapılırken yukarıda verdiğimiz birimler kullanılır ve bu birimlerin ar ölçümü ile arasında oran vardır. Şimdi bu oranları ele alalım ve inceleyelim.

1 Dekar = 10 ar

1 Dönüm = 10 ar

Dekar = Dönüm

1 Hektar = 100 ar

Gördüğümüz gibi bu şekilde arazi ölçüleri yapılmaktadır. Özellikle araziler satılırken ya da arazi üzerine 1 konut yapılmak istendiğinde, yukarıdaki ölçümler ele alınır ve hesaplama gerçekleştirilir.

Not: Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her işlem esnasında 10 ile çarpılır. Tam tersi olarak ise küçük birimler büyük birimlere çevrilirken her defasında 10 ile bölünür. Böylece arazi ölçü birimleri içerisinde geçiş yapabiliriz.

Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve arazi ölçü birimlerinin nasıl kullanıldığını daha iyi şekilde anlamaya çalışalım.

Örnek: Şimdi 50 ar’ı dekar, dönüm ve hektar ile beraber metrekare cinsinden yapmaya çalışalım.

50 ar = 50:10 = 5 dekar

50 ar = 50:10 = 5 dönüm

50 ar = 50:100 = 0,5 hektar

50 ar = 50 x 100 = 5000 m2

Gördüğünüz gibi yukarıda 50 ar oranın farklı arazi ölçü birimleri üzerinden ele aldık ve hesapladık. Yukarıda yazdığımız gibi 1 dekar ya da dönüm 1 ar’ın 10 katıydı. Bu sebepten dolayı çevrim yaparken 10 ile böldük. Ancak hektar 100 katı olduğu için bu sefer 100’e böldük. Metrekare cinsinden çevirirken ise 100 katı olduğu için 100 ile çarptık ve 5000 metrekare bulduk.

Örnek: 0,5 ar kaç cm2’dir?

Şimdi de yukarıda verdiğimiz örneği ele alalım ve işlem yapmaya çalışalım.

1 ar = 100m2 olduğuna göre;

0,5 ar = 0,5 x 100 = 50 m2’dir.

50 m2 = 50 x 100 = 5000 dm2

5000 x 100 = 500 000 cm2

Alan hesaplamalarında bildiğimiz üzere ölçüler arasında geçiş yaparken her birini 100 ile çarparız ya da 100 ile böleriz. O yüzden öncelikle 0,5 ar’ı metrekareye çevirdiğimiz zaman 100 ile çarpmamız gerekiyordu ve bu şekilde 50 m2 bulduk. Daha sonra ise alan hesaplamaları doğrultusunda desimetrekare ve santimetrekareye her defasında 100 ile çarparak ulaştık.

Bu şekilde hem arazi ölçme birimlerini hem de alanları öğrenerek işlem yapabilirsiniz. Mutlaka yukarıdaki arazi ölçü birimleri hakkında sayıları ve çarpma ile bölme işlemlerini iyi bilmeniz gerekmektedir. Böylece değişik bağ ve bahçe ile arsa üzerinden ölçüm yaparken ölçümü çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Mutlaka pratik yaparak defterinize başka örnekler yapın ve yukarıdaki çalışmaları inceleyin.