6. Sınıf Matematik Alan Problemleri konu anlatımı

Üçgen ya da dikdörtgen ile beraber kare geometrik şekillerin alanları farklı biçimlerde hesaplanır. Bu hesaplamalar kenar uzunlukları üzerinden ele alınır. Her alan hesaplaması için farklı formüller vardır ve bu formülleri uygularız.

Alan Problemleri

Alan problemleri üçgen ve kare ile beraber dikdörtgen geometrik şekiller üzerinden ele alınır. Şimdi her bir geometrik şekli tek tek ele alalım ve alan hesaplamaları nasıl yapılıyor beraber öğrenirim.

Üçgenin Alanı

Adından da anlaşılacağı üzere üç doğrunun bir araya gelmesi ile üçgen oluşmaktadır. Üçgenin iç açıları 180 derecedir ve ayrıca birçok farklı çeşidi bulunur. Bu çeşitleri değişik alanlar formüller üzerinden alan hesaplaması imkanı verir. Ancak genel olarak üçgenin bir alan formülü bulunmaktadır.

Üçgenin alan formülü: Taban uzunluğu ve yüksekliğin çarpımının yarısı üçgenin alan formülü vermektedir. Yani bir üçgenin köşegeninden bir yükseklik çizilerek dikme inildiği zaman, bu kenarlar ele alınır ve alan bulunur.

Örnek: Örneğin bir üçgenin taban kenarına ‘a’ diyelim. Aynı zamanda bu üçgenin yüksekliği ne ise, ‘h’ diyelim. Bu doğrultuda üçgenin alan formülü şöyle olur;

Üçgenin alanı = a x h =

2

Gördüğümüz gibi bu şekilde üçgenin alanını kolayca bulabiliriz. Yani yükseklik ile taban çarpılarak 2’ye bölündüğünde üçgenin alanı ortaya çıkar.

Karenin Alanı

Dört kenarı birbirine eşit olan çokgenlere kare denmektedir. Karenin iç açıları aynı zamanda her daim 90 derecedir. İç açıları toplamı ise 360 derecedir. En kolay alan formülleri içerisinde kare gelmektedir.

Karenin alan formülü: Karenin alanı bir kenarının uzunluğunu karesine eşittir. Yani bir karenin bir kenar uzunluğunu birbiri ile çarparsak karenin alanını buluruz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve bunun üzerinden formüle yazalım.

Örnek: Örneğin bir karenin bir kenarına, ‘a’ diyelim. O zaman bu kare geometrik şeklin alanını şu şekilde yazabiliriz;

Karenin alanı = a2

Gördüğümüz gibi karenin kenar uzunluğunun kalesini ele aldık ve bir karenin alanını hesapladık.

Örnek: Mesela bir karenin bir kenarı 6 cm ise o zaman bu karenin alanı kaç cm’dir?

Yukarıda öğrendiğimiz gibi bir karenin kenar uzunluğunun karesini ele alırsak karenin uzun alanına hesaplarız.

Karenin alanı = 6 x 6 = 36 cm’dir.

Bu şekilde karenin kenar uzunluğunun karesini ele alarak alanın 36 cm olduğunu öğrendik.

Dikdörtgenin Alanı

Dikdörtgen iki uzun kenarı ve iki kısa kenarı olan bir geometrik şekildir. Aynı zamanda uzun kenarları ile kısa kenarları karşılıklı birbirine eşittir. Bu bir özel dörtgendir. İç açıları daima 90 derecedir. Aynı zamanda iç açıları toplamı 360 derecedir.

Dikdörtgen alan formülü: Bir dikdörtgenin uzun kenarı ile kısa kenarı çarpıldığında alan hesaplanır. Bu kadar kolay ve basit bir şekilde dikdörtgenin alanını bulabiliriz.

Örnek: Mesela dikdörtgen ele alalım ve bu dikdörtgenin uzun kenarına, ‘a’ diyelim. Kısa kenarına ise, ‘b’ diyelim. O zaman dikdörtgenin alanını şu şekilde hesaplayabiliriz;

Dikdörtgenin alanı = a x b =

Gördüğümüz gibi bu kadar basittir. Sadece kısa kenar ile uzun kenarı çarparak sonucu bulduk.

Şimdi yukarıdaki geometrik şekillerin alanlarını tekrar inceleyerek anlamaya çalışın. Daha sonra farklı sorular üzerinden çözüm yapın. Böylece konuyu çok daha iyi bir şekilde anlayabilir ve dörtgenlerin alanlarını hiç zorlanmadan hesaplayabilirsiniz.