6. Sınıf Matematik Alan Ölçme Birimleri (Alan Ölçüleri) konu anlatımı

Alan ölçme birimleri aynı zamanda alan ölçüleri olarak bilinmektedir. Bu ölçme birimleri birbirine katları olarak hesaplanır. Şimdi bu hesaplamayı nasıl yapılıyor öğrenelim ve bunları alan ölçü birimleri üzerinden ele alalım.

Alan Ölçme Birimleri (Alan Ölçüleri)

Alan ölçme birimleri üzerinden hesaplama yapılırken Her birim altındaki birimin 0,01 katı olarak hesaplanır. Aynı zamanda alan ölçülerinde Her birim üstündeki birimin 100 katı olarak hesabı alınır. Yani alan ölçüleri üst birime çevirirken 100’e bölünür. Alt birimlere çevrilirken ise 100 ile çarpılır.

Şimdi bu çarpma işlemini yapmadan önce hangi alan ölçü birimleri bulunuyor bunları inceleyelim ve tek tek yazalım.

km2 = Kilometrekare

hm2 Hektometrekare

dam2 = Dekametrekare

m2 = Metrekare

dm2 = Desimetrekare

cm2 = Santimetrekare

mm2 = Milimetrekare

Bu konuda yukarıdaki her bir ölçü birbiriyle bağlantılıdır. Aynı zamanda her bir ölçü bir altına çevrilirken 100 ile çarpılır. Mesela kilometrekare hektometrekare çevirirken 100 ile çarpılır. Aynı zamanda tam tersi de yapılabilir. Mesela metrekare dekametrekareye çevirirken 0,01 ile çarpılır. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve alan ölçü birimleri arasında nasıl bir çevrim gerçekleşiyor beraber bakalım.

Örnek:

850 km2 = ……… m2

500 m2 = ……….. mm2

Şimdi yukarıdaki örnekleri sırasıyla ele alalım ve yapmaya çalışalım.

Öncelikle 850 kilometre kareye ele aldığımız zaman, yukarıda öğrendiğimiz gibi her bir alt ölçeğin birimini 100 ile çarpıyoruz. Yani bu ne demek? Diğer bir deyişle her bir inişte iki sıfır ekliyoruz. Öyleyse kilo metrekareden dekametrekare indiğimizde iki tane sıfır ekleyeceğiz. Bu şekilde sayarsak metrekareye geldiğimizde 6 tane sıfır daha eklememiz gerekiyor.

850 kilometrekare = 850000000 metrekare

Gördüğümüz gibi 850 kilometrekareyi metrekareye çevirme tam olarak bu şekilde bir rakam çıkmaktadır. Siyah ile çizdiğimiz sıfırlar ise metrekareye çevirirken eklediğimiz sıfırlardır.

Şimdi de 500 metrekareye lazım ve bunu milimetrekareye çevirelim. Öncelikle metrekareden santimetrekareye indiğimizde iki tane sıfır ekleriz. Daha sonra santimetrekareden milimetrekare indiğimizde iki tane sıfır daha ekleyeceğiz. O zaman Toplamda 4 tane sıfır eklememiz gerekiyor.

500 metrekare = 5000000 milimetrekare

Bu şekilde metrekareye milimetre kareyi çevirirken toplamda 4 tane 0 ekledik. Yani her bir alt ölçme birimine inerken 100 ile çarptık.

Not: Bütün farklı yüzey şekillerinin belli bir kapladığı alan bulunmaktadır. Mesela futbol sahası, evimizdeki halı, oda zemini ve okul bahçesi gibi yerler söylenebilir. Her birini kendi alanı bulunmaktadır ve belli yüzeyler birim olarak seçilmek suretiyle alanı hesaplanır.

Metrekare

Alan ölçüsü açısından temel birim olarak metrekare kullanılmaktadır. Kenar uzunluğu 1 metre olan karenin uzunluğu metrekare olarak bilinmektedir. Sembol olarak ise, ‘m2’ şeklinde yazılır ve aynı zamanda metrekare olarak okunur.

Bu doğrultuda 1 metre karenin kenar uzunluğu 1 metre olduğuna göre;

1m x 1m = 1m2

Şeklinde metrekareyi ifade etmek mümkün. Bu konuda metrekarenin üzerinde olan alan ölçü birimleri desimetrekare, hektometrekare ve kilometrekaredir. Aynı zamanda metrekarenin alt bölümünde bulunan alan ölçü birimleri arasında desimetrekare, santimetrekare ve milimetrekare yer alır.

Şimdi yukarıdaki alan ölçü birimleri için verilen bilgileri dikkatli şekilde okuyun ve defterinize yazın. Mutlaka 100 ile çarpmak ya da 100'e bölmek şeklinde ifade edildiği unutulmamalıdır.