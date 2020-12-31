6. Sınıf Matematik Açılar konu anlatımı

Matematik içerisinde birçok değişik açı bulunmaktadır. Bu açıdan farklı ölçüler üzerinden ele alınır ve hesaplanır. Üstelik açı hem doğrular üzerinden yapılabilir hem de farklı geometrik şekiller içerisinde yer alabilir. Şimdi bu konuda tanımlamalar yapalım ve açıları öğrenelim.

Açılar

İki ışının kesişmesi ile açı oluşur. Aynı zamanda iki doğrunun kesişmesi üzerinden de oluştuğunu söylemek mümkün. Bu kesişmenin olduğu kısım açı olarak bilinmektedir. Açılar aynı zamanda bir sembol ile gösterilir. Bu sembolü, ‘^’ olarak öne çıkıyor. Mesela bir A açısı olsun diyelim. O zaman bu A harfinin üst kısmında, ‘^’ sembolü yer alır. Böylece bunun bir açı olduğunu anlarız.

Not: Açılar düzlemi iç ve dış bölge olarak iki farklı şekilde ayırır. İki doğru arasındaki açının oldu kısım iç bölge olarak bilinmektedir. Bunun dışında kalan kısım ise dış bölge olarak ifade edilir. Böylece bir açı oluşturulduğu zaman iç bölgede ya da dış bölgede bir harflerinden nokta varsa bunun içeride mi dışarıda mı olduğunu söyleyebiliriz.

Açılar ölçülerine göre farklı şekillerde ele alınır ve tanımlanır. Şimdi bu tanımlamaları ele alalım ve sırasıyla inceleyelim.

Dar Açı

Ölçüde 0 ila 90 derece arasında olan açılara dar açı denmektedir. Bu açılar 90 dereceden büyük olamaz. Şimdi buna birkaç örnek verirsek;

85 derece

32 derece

45 derece

88 derece

5 derece

Gördüğümüz gibi yukarıda 0 ila 90 derece arasında açılar oluşturduk ve bunlarda araç olarak geçmektedir.

Dik Açı

Ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı denir. Aynı zamanda 2 tane ışın dik açı ile birbirini dik olarak keser. Yani ilk açılarda sadece 90 derece vardır. Başka herhangi bir derece olmaz. Çünkü dik açılar her zaman ve sadece 90 derece ile gösterilir.

Geniş Açı

Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında bulunan açılara geniş açı denmektedir. Yani bu açılar 90 dereceden büyük olacak ancak sayısı 180 dereceden de küçük olacak. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım.

110 derece

150 derece

95 derece

178 derece

100 derece

Gördüğünüz gibi bu şekilde 90 derece ile 180 derece arasında birçok farklı açı yazabiliriz. Bu açılara ise geniş açı deriz.

Doğru Açı

Ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı denmektedir. Tıpkı dik açıda olduğu gibi doğru açı da sadece 180 derece üzerinden gösterilir. Bu konuda doğru açı diğer açılardan farklılık gösterir. Çünkü doğru açı tek bir ışın ya da bir doğru üzerinden gösterilir.

Not: Bir açı çizerken cetvel ya da kare defterlerinizden faydalanmanız önemlidir. Böylece herhangi bir hata ve yanlış yapmadan, tam şekilde bir açı oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda pergel kullanabilir ve bu yöntemi öğrenerek açıları oluşturabilirsiniz.

Açılar iki tane doğru ya da bir doğru ve aynı zamanda farklı geometrik şekiller üzerinde de yer almaktadır. Açılar sayesinde farklı geometrik şekilleri oluşturabiliriz. Mesela 90 derece olan açıları bir araya getirebilir ve kare ile beraber dikdörtgen gibi şekiller elde edebiliriz.

Siz de yukarıdaki açı çeşitlerini dikkatli bir şekilde okuyun ve anlamaya çalışın. Hangi rakamlar üzerinden açıların isimleri olduğunu öğrenin. Böylece defterinize de başka örnekler yapın ve bu örneklerin hangi açılar olduğunu üzerine yazın.