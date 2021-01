6. Sınıf İngilizce Words About Daily Activities konu anlatımı

''Everyday Activities'' ve ''Daily Routine'' sözcükleri de günlük aktiviteleri tanımlamak için kullanılır. Bu eylemlerin birçoğu genelde Present Continous Tense (şimdiki zaman) ve Simple Present Tense (geniş zaman) kullanılarak anlatılır. Geçmişte yapılmış bir aktiviteyi anlatmak içinse Simple Past Tense kullanılmalıdır.

Words about Daily activities (Günlük aktivitelerle ilgili kelimeler)

1- Günlük Aktivitelerle İlgili Kelimeler:

1- Sinemaya gitmek - Go to the cinema

2- Kitap okumak - Read a book

3- Kamp yapmak - Camping

4- Arkadaşlarla buluşmak - Meet to friends

5- Televizyon izlemek - Watch the TV

6- Müzik dinlemek - Listen to music

7- İşe gitmek - Go to work ya da Commute to work

8- Ders çalışmak - Study

9- Uyumak - Sleep

10- Dinlenmek - Take a rest ya da Sit back

11- Odayı toplamak - Tidy the room

12- Yemek pişirmek - Cook

13- Dışarı çıkmak - Go outside

14- Alışveriş yapmak - Go shopiing

15- Spor yapmak - Do exercise ya da Play sports

16- Yemek yemek - Eat

17- Bisiklete binmek - Ride a bisycle

18- E-postaları kontrol etmek - Check e-mails

19- İnternette dolaşmak - Sorf the web

20- Bilgisayar oyunu oynamak - Play the computer games

21- Fotoğraf çekmek - Take a photo

22- Şehir turu yapmak - Do some sightseeing

23- Duş Almak - Take a shower

24- Akşam yemeği yemek - Eat dinner

25- Araba sürmek - Take a car

26- Çöp atmak - Throw out

27- Çamaşır yıkamak - Wash the clothes

28- Futbol oynamak - Play football

2- Günlük Aktivitelerin Geçmiş Zaman Cümlelerinde Kullanımı

Örnek Cümleler:

1- I didn't sleep last night.

Dün gece hiç uyumadım.

2- We went to the park with Ali and Hakan on Friday.

Cuma günü Ali ve Hakan ile parka gittik

3- I took many photos in the city center last week.

Geçen hafta şehir merkezinde birçok fotoğraf çektim.

4- He went to the gym for the first time yesterday.

O dün ilk defa spor salonuna gitti.

3- Günlük Aktivitelerin Geniş Zaman Cümlelerinde Kullanımı

Örnek Cümleler:

1- We go to the city center twice a week with my mother.

Haftada iki kez annemle şehir merkezine gideriz.

2- My older sister reads a book every day.

Ablam her gün kitap okur.

3- I usually play computer games for an hour a day.

Genelde günde bir saat bilgisayar oyunu oynarım.

4-I brush my teeth 3 times a day.

Dişlerimi günde 3 defa fırçalarım.

4- Günlük Aktivitelerin Şimdiki Zaman Cümlelerinde Kullanımı:

Örnek Cümleler:

1- I'm watching a movie right now.

Şu anda film izliyorum.

2- We study with my classmates.

Sınıf arkadaşlarımla ders çalışıyoruz.

3- My mother making a cake in kitchen.

Annem mutfakta kek yapıyor.

5- Günlük Aktivitelerin Gelecek Zaman Cümlelerinde Kullanımı:

Örnek Cümleler:

1- We will go camping this Saturday.

Bu cumartesi kamp yapmaya gideceğiz.

2- I will learn to drive this summer.

Bu yaz araba sürmeyi öğreneceğim.