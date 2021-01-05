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6. SINIF
Haber Giriş: 05.01.2021 - 05:15 | Son Güncelleme:

6. Sınıf İngilizce Weather (Hava Durumu) konu anlatımı

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6. Sınıf İngilizce Weather (Hava Durumu) konu anlatımı
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Weather kelimesi hem ''hava'' hem de ''hava durumu'' anlamına gelir. Hava durumu anlamına gelen diğer kelimeler ise ''Weather Forecast'' ve ''Weather Condition''dır. 6. sınıflar için İngilizce Weather (Hava Durumu) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

İngilizcede hava durumunu sormak için iki kalıp kullanılır. Bunlardan ilki ''How is the weather'', ikincisi ise ''What is the weather like in today''dir. Geçmiş zaman cümlelerinde ''is'' yerine ''was'' getirilir. ''Yarın hava nasıl olacak'' sorusu ise ''How will is the weather in tomorrow?'' şeklinde sorulur.

 Weather (Hava Durumu)

 1- Hava Durumu ile İlgili Kelimeler ve Örnek Cümleler:

 Hava - Weather

 Yağmur - Rain ya da Rain Fall

 Yağmurlu - Rainy

 Güneş - Sunny / Güneşli - Sunlit

 Günlük Güneşlik - Bathed in sunlight

 Kar - Snow

 Buz - Ice

 Karlı - Snowy

 Bulut - Cloud ya da Nebule

 Bulutlu - Cloudy ya da Heavy

 Nem - Damp - Moisture ya da Dew

 Nemli - Humid ya da Moist

 Sıcak - Hot

 Soğuk - Cold

 Fırtına - Storm ya da Hurricane

 Fırtınalı - Stormy ya da Nasty

 Sis - Fog ya da Mist / Sisli - Misty ya da Fogy

 Dolu - Hail

 Yaz - Summer

 Kış - Winter

 Sonbahar - Autumn

 İlkbahar - Spring

 Serin - Fresh ya da Cool

 Ilık - Warm ya da Mild

 Not: İngilizcede havanın açık olduğunu belirtmek için ''fresh weather'' kelimesi kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - The weather is bathed in sunlight.

 Bugün hava günlük güneşlik.

 1.B. - Tomorrow the weather will be warmer

 Yarın hava daha sıcak olacak.

 1.C. - The weather was cloudy yesterday.

 Not: İngilizcede havanın bulutlu olduğunu belirtmek için ''heavy'' kelimesi de kullanılır. Havanın ağır olduğunu bildirmek için bu sözcük kullanılır.

 1.D. - There is a lot of moisture in the air.

 Havada çok fazla nem var.

 1.E - The weather is very hot in Antalya.

 Antalya'da hava çok sıcak.

 1.F. - The weather in Iceland is usually cold.

 İzlanda'da hava genelde soğuk olur.

 1.G. - There is fog in many precinct of the city.

 Şehrin birçok bölgesinde sis var.

 2- Yağmur Türleri ve İngilizce Karşılıkları:

 Sağanak Yağmur - A real frog cooker ya da Torential rain

 Çiy - Dew ya da Dag

 Kırağı - Hoarfrost ya da White frost

 Çisenti - Spit ya da Sprinkle

 Örnek Cümleler:

 1.A. - There is torrential rain here.

 Burada sağanak yağmur var.

 1.B. - hoarfrost usually falls in autumn.

 Kırağı genelde sonbaharda yağar.

 3- Soru Cümlelerinde Hava Durumu

 Örnek Sorular ve Cevapları:

 1.A. - Gelecek zaman (Simple Future Tense)

 - How will the weather in tomorrow? / Yarın hava nasıl olacak.

 - It will sunny in tomorrow. / Yarın hava güneşli olacak.

 1.B. - Geçmiş zaman (Simple Past Tense)

 - How was the weather there yesterday? / Dün orada hava nasıldı.

 - It was rainy here yesterday. / Dün burada hava yağmurluydu.

 1.C. - Şimdiki Zaman (Simple Present Tense)

 - What is the weather like today? / Bugün hava nasıl

 - The weather is nice / fine today. / Bugün hava çok güzel.

 - How is the weather in Bursa? / Bursa'da hava nasıl.

 - The weather ise cloudy in Bursa. / Bursa'da hava bulutlu.

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