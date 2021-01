6. Sınıf İngilizce Weather (Hava Durumu) konu anlatımı

İngilizcede hava durumunu sormak için iki kalıp kullanılır. Bunlardan ilki ''How is the weather'', ikincisi ise ''What is the weather like in today''dir. Geçmiş zaman cümlelerinde ''is'' yerine ''was'' getirilir. ''Yarın hava nasıl olacak'' sorusu ise ''How will is the weather in tomorrow?'' şeklinde sorulur.

Weather (Hava Durumu)

1- Hava Durumu ile İlgili Kelimeler ve Örnek Cümleler:

Hava - Weather

Yağmur - Rain ya da Rain Fall

Yağmurlu - Rainy

Güneş - Sunny / Güneşli - Sunlit

Günlük Güneşlik - Bathed in sunlight

Kar - Snow

Buz - Ice

Karlı - Snowy

Bulut - Cloud ya da Nebule

Bulutlu - Cloudy ya da Heavy

Nem - Damp - Moisture ya da Dew

Nemli - Humid ya da Moist

Sıcak - Hot

Soğuk - Cold

Fırtına - Storm ya da Hurricane

Fırtınalı - Stormy ya da Nasty

Sis - Fog ya da Mist / Sisli - Misty ya da Fogy

Dolu - Hail

Yaz - Summer

Kış - Winter

Sonbahar - Autumn

İlkbahar - Spring

Serin - Fresh ya da Cool

Ilık - Warm ya da Mild

Not: İngilizcede havanın açık olduğunu belirtmek için ''fresh weather'' kelimesi kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A. - The weather is bathed in sunlight.

Bugün hava günlük güneşlik.

1.B. - Tomorrow the weather will be warmer

Yarın hava daha sıcak olacak.

1.C. - The weather was cloudy yesterday.

Not: İngilizcede havanın bulutlu olduğunu belirtmek için ''heavy'' kelimesi de kullanılır. Havanın ağır olduğunu bildirmek için bu sözcük kullanılır.

1.D. - There is a lot of moisture in the air.

Havada çok fazla nem var.

1.E - The weather is very hot in Antalya.

Antalya'da hava çok sıcak.

1.F. - The weather in Iceland is usually cold.

İzlanda'da hava genelde soğuk olur.

1.G. - There is fog in many precinct of the city.

Şehrin birçok bölgesinde sis var.

2- Yağmur Türleri ve İngilizce Karşılıkları:

Sağanak Yağmur - A real frog cooker ya da Torential rain

Çiy - Dew ya da Dag

Kırağı - Hoarfrost ya da White frost

Çisenti - Spit ya da Sprinkle

Örnek Cümleler:

1.A. - There is torrential rain here.

Burada sağanak yağmur var.

1.B. - hoarfrost usually falls in autumn.

Kırağı genelde sonbaharda yağar.

3- Soru Cümlelerinde Hava Durumu

Örnek Sorular ve Cevapları:

1.A. - Gelecek zaman (Simple Future Tense)

- How will the weather in tomorrow? / Yarın hava nasıl olacak.

- It will sunny in tomorrow. / Yarın hava güneşli olacak.

1.B. - Geçmiş zaman (Simple Past Tense)

- How was the weather there yesterday? / Dün orada hava nasıldı.

- It was rainy here yesterday. / Dün burada hava yağmurluydu.

1.C. - Şimdiki Zaman (Simple Present Tense)

- What is the weather like today? / Bugün hava nasıl

- The weather is nice / fine today. / Bugün hava çok güzel.

- How is the weather in Bursa? / Bursa'da hava nasıl.

- The weather ise cloudy in Bursa. / Bursa'da hava bulutlu.