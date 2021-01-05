6. Sınıf İngilizce Weather (Hava Durumu) konu anlatımı
Weather kelimesi hem ''hava'' hem de ''hava durumu'' anlamına gelir. Hava durumu anlamına gelen diğer kelimeler ise ''Weather Forecast'' ve ''Weather Condition''dır. 6. sınıflar için İngilizce Weather (Hava Durumu) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
İngilizcede hava durumunu sormak için iki kalıp kullanılır. Bunlardan ilki ''How is the weather'', ikincisi ise ''What is the weather like in today''dir. Geçmiş zaman cümlelerinde ''is'' yerine ''was'' getirilir. ''Yarın hava nasıl olacak'' sorusu ise ''How will is the weather in tomorrow?'' şeklinde sorulur.
Weather (Hava Durumu)
1- Hava Durumu ile İlgili Kelimeler ve Örnek Cümleler:
Hava - Weather
Yağmur - Rain ya da Rain Fall
Yağmurlu - Rainy
Güneş - Sunny / Güneşli - Sunlit
Günlük Güneşlik - Bathed in sunlight
Kar - Snow
Buz - Ice
Karlı - Snowy
Bulut - Cloud ya da Nebule
Bulutlu - Cloudy ya da Heavy
Nem - Damp - Moisture ya da Dew
Nemli - Humid ya da Moist
Sıcak - Hot
Soğuk - Cold
Fırtına - Storm ya da Hurricane
Fırtınalı - Stormy ya da Nasty
Sis - Fog ya da Mist / Sisli - Misty ya da Fogy
Dolu - Hail
Yaz - Summer
Kış - Winter
Sonbahar - Autumn
İlkbahar - Spring
Serin - Fresh ya da Cool
Ilık - Warm ya da Mild
Not: İngilizcede havanın açık olduğunu belirtmek için ''fresh weather'' kelimesi kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A. - The weather is bathed in sunlight.
Bugün hava günlük güneşlik.
1.B. - Tomorrow the weather will be warmer
Yarın hava daha sıcak olacak.
1.C. - The weather was cloudy yesterday.
Not: İngilizcede havanın bulutlu olduğunu belirtmek için ''heavy'' kelimesi de kullanılır. Havanın ağır olduğunu bildirmek için bu sözcük kullanılır.
1.D. - There is a lot of moisture in the air.
Havada çok fazla nem var.
1.E - The weather is very hot in Antalya.
Antalya'da hava çok sıcak.
1.F. - The weather in Iceland is usually cold.
İzlanda'da hava genelde soğuk olur.
1.G. - There is fog in many precinct of the city.
Şehrin birçok bölgesinde sis var.
2- Yağmur Türleri ve İngilizce Karşılıkları:
Sağanak Yağmur - A real frog cooker ya da Torential rain
Çiy - Dew ya da Dag
Kırağı - Hoarfrost ya da White frost
Çisenti - Spit ya da Sprinkle
Örnek Cümleler:
1.A. - There is torrential rain here.
Burada sağanak yağmur var.
1.B. - hoarfrost usually falls in autumn.
Kırağı genelde sonbaharda yağar.
3- Soru Cümlelerinde Hava Durumu
Örnek Sorular ve Cevapları:
1.A. - Gelecek zaman (Simple Future Tense)
- How will the weather in tomorrow? / Yarın hava nasıl olacak.
- It will sunny in tomorrow. / Yarın hava güneşli olacak.
1.B. - Geçmiş zaman (Simple Past Tense)
- How was the weather there yesterday? / Dün orada hava nasıldı.
- It was rainy here yesterday. / Dün burada hava yağmurluydu.
1.C. - Şimdiki Zaman (Simple Present Tense)
- What is the weather like today? / Bugün hava nasıl
- The weather is nice / fine today. / Bugün hava çok güzel.
- How is the weather in Bursa? / Bursa'da hava nasıl.
- The weather ise cloudy in Bursa. / Bursa'da hava bulutlu.
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