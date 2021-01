6. Sınıf İngilizce Telling The Time (Saati Söyleme) konu anlatımı

6. sınıf İngilizce derslerinin bir konusu da Telling The Time konusudur. Saati söyleme konusunda öncelikle saati sorma cümlelerini de öğrenmek gerekir.

Telling The Time (Saati Söyleme)

İngilizce derslerinde öncelikle saat konusuna geçmeden önce saatin kaç olduğunu sormayı bilmek gerekir. Eğer İngilizce olarak saatin kaç olduğunu sormak isterseniz şu cümleleri kullanabilirsiniz;-

-“What time is it?

- “What is the time?”

İngilizce derslerinde saatin kaç olduğu sorulduğunda saatleri söylemenin iki farklı yolu bulunur. Bu yollardan ilki bir dijital saat üzerinden saati okuyarak söylemektir. Diğer saati söyleme şekli ise saat ve dakikayı sırasıyla söylemektir.

Dijital olarak saati söylemek istediğinizde şu şekilde bir cümle kurabilirsiniz;

1- It is five thirty. (Saat beş otuz)

2- It is one fifteen. ( Saat bir on beş)

Saati söylerken diğer bir yöntem olarak da saat ve dakikayla beraber bir cümle halinde saati aktarmaktır. Konuyla alakalı örnek verilmesi gerekirse;

- It is two o’clock. (Saat ikidir.)

İngilizce de saat söylenirken tam saatlerde cümlenin sonuna o’clock kullanılır. Konuyla alakalı örnek verilmesi gerekirse;

- It is six o’clock. (Saat altıdır.)

- It is seven o’clock. (Saat yedidir.)

Eğer saat yarım yani buçuğu gösteriyosa cümlelerde half past ifadesi kullanılmalıdır. Konuyla alakalı örnek verilmesi gerekirse;

- It is half past two. (Saat iki buçuktur.)

- It is half past eight. (Saat sekiz buçuktur.)

- It is half past eleven. (Saat on bir buçuktur.)

Eğer saatin çeyrek geçe şekilde olduğu ifade edilmek istenirse de cümlede quarter past kullanılmalıdır. Konuyla alakalı örnek verilmesi gerekirse;

- It is quarter past two. (Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)

- It is quarter past ten. (Saat onu çeyrek geçiyor.)

- It is quarter past twelve. (Saat on ikiyi çeyrek geçiyor.)

Eğer saatin çeyrek kala şekilde olduğu ifade edilmek istenirse de cümlede quarter to kullanılmalıdır. Konuyla alakalı örnek verilmesi gerekirse;

- It is quarter to three. (Saat üçe çeyrek var.)

- It is quarter to four. (Saat dörde çeyrek var.)

- It is quarter to six. (Saat altıya çeyrek var.)

İngilizce’de bazı cümleleri kurarken detaylara da dikkat etmek gerekir. Örneğin geçen dakikayı belirtmek için past, kalan dakikayı belirtmek içinse to kullanılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken durum ise İngilizcede saatleri belirtirken geçen ya da kalan dakikalar ilk olarak söylenirken daha sonra da saat söylenmelidir. Konuyla alakalı örnek verilmesi gerekirse;

- 04:25 = It is twenty five past four. (Saat üçü yirmi beş geçiyor.)

- 06:14 = It is fourteen past six. (Saat altıyı on dört geçiyor.)

- 10:56 = It is four to ten. (Saat on bire dört var.)

İngilizcede saatin 12 saatten oluşan zaman dilimi ile söylendiği durumlarda ise saatle beraber AM ve PM kısaltmaları kullanılır. “AM” öğleden önce saat dilimlerini ifade ederken kullanılır. Yani gece saat 24:00 ve öğlen saat 12:00 arasındaki saatleri belirtirken AM kullanılır.

PM ise öğleden sonraki zaman dilimlerini belirtmek için kullanılmalıdır. Yani öğlen 12:00 ve gece 24:00 saatleri arasındaki zamanı belirtmek için PM kısaltması kullanılmalıdır. Özellikle bu kısaltmalar cümlelerin doğru kurulması ve cümlelerin doğru anlaşılması açısından çok önemlidir.