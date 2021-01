6. Sınıf İngilizce Talking About Likes / Dislikes (Sevilen / Sevilmeyen Şeylerden Bahsetme) konu anlatımı

İngilizcede sevilmeyen şeyleri belirtmek için Dislikes kelimesi kullanılır.''Likes'' ve ''Dislikes'' olarak tanımlanan her şey olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin içinde yer alabilir.

Talking About Likes / Dislikes (Sevilen / Sevilmeyen Şeylerden Bahsetme)

1- Sevilmeyen Şeyler - Dislikes

Gürültü - Noise

Geç Kalmak - Be Late ya da Be Delayed

Hasta olmak - Be taken ill ya da Be mad

Kabus görmek - Have a nightmare

Sulu şakalar - Aqueus jokes

Birini beklemek - Waiting for some

Otobüs beklemek - Wait for bus

Çok soğuk hava - Very cold weather

Çok sıcak hava - Very hot weather

Pazartesi günleri - Mondays

Sivrisinek - Mosquito

Baş ağrısı - Head ache ya da Nuisance

Trafik - Traffic

Kalabalık - Crowd ya da Throng

Kötü Notlar -Bad marks

Pahalılık - Expensiveness ya da Deamess

Kuyrukta beklemek - Stand in line

Biriyle tartışmak - Have words with someone

Kaybetmek - Lose ya da Waste

Grip olmak - Catch flu

Örnek Cümleler - (Geniş Zaman)

1- Ali is always late for school.

Ali okula hep geç kalır.

2- I wake up every morning with a headache.

Her sabah baş ağrısıyla uyanıyorum.

3- Mosquitoes keep us from sleeping every summer.

Sivrisinekler her yaz uyumamıza engel oluyorç

4- İstanbul is Turkey's most populous city.

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir.

5- I don't like Mondays!

Pazartesi günlerinden hoşlanmam.

6- City ​​center is always noisy.

Şehir merkezi her zaman gürültülüdür.

Örnek Cümleler - (Geçmiş Zaman)

1- Yesterday, we waited in line for two hours.

Dün, iki saat kuyrukta bekledik.

2- My older sister had words with someone last week

Ablam geçen hafta biriye tartıştı.

3- The weather was very hot yesterday.

Dün hava çok sıcaktı.

Örnek Cümleler - (Gelecek Zaman)

1- After half an hour the air will get colder.

Yarım saat sonra hava daha da soğuyacak.

2- There will be more traffic tomorrow.

Yarım daha fazla trafik olacak.

2- Sevilen Şeyler - Likes

Hafta sonu - Weekend

Tatil yapmak - Vacation ya da Have a holiday

Uyumak - Sleep

Alışveriş yapmak - Go to shopiing

Televizyon izlemek - Watch Tv

Kamp yapmak - Camping

Seyahat etmek Travel

Yüzmek - Swim

Kitap okumak - Read book

Arkadaşlarla buluşmak - Meet to the friends

Bilgisayar oyunu oynamak - Play computer games

Dinlenmek - Hava a rest

Yeni Giysiler Satın Almak - Buy new clothes

Sohbet etmek - Have a chat

Sinemaya gitmek - Go to the cinema

Film izlemek - Watch the film

Dışarı çıkmak - To fo outside

Yeni yerler keşfetmek - Discover new palace

Piknik Yapmak - Have a picnic

Örnek Cümleler:

1- I like discover new palace.

Yeni yerler keşfetmeyi çok severim.

2- We will go to holiday next week with older sister.

Haftaya kız kardeşim ile birlikte tatile gidiyoruz.

3- Shall we have a picnic tomorrow?

Yarın piknik yapalım mı?

4- We bought new clothes with my mom today.

Annemle bugün yeni giysiler aldık.