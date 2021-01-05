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6. SINIF
Haber Giriş: 05.01.2021 - 03:43 | Son Güncelleme:

6. Sınıf İngilizce Talking About Likes / Dislikes (Sevilen / Sevilmeyen Şeylerden Bahsetme) konu anlatımı

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6. Sınıf İngilizce Talking About Likes / Dislikes (Sevilen / Sevilmeyen Şeylerden Bahsetme) konu anlatımı
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İngilizcede sevilen / hoşlanılan şeyler ''Likes'' olarak tanımlanır. Günlük aktivitelerin birçoğu (Daily Aktivities) ''Likes'' tanımının içerisinde yer alıyor. 6. sınıflar için İngilizce Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme) konusunu örnek cümlelerle anlattık.

 İngilizcede sevilmeyen şeyleri belirtmek için Dislikes kelimesi kullanılır.''Likes'' ve ''Dislikes'' olarak tanımlanan her şey olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin içinde yer alabilir.

 Talking About Likes / Dislikes (Sevilen / Sevilmeyen Şeylerden Bahsetme)

 1- Sevilmeyen Şeyler - Dislikes

 Gürültü - Noise

 Geç Kalmak - Be Late ya da Be Delayed

 Hasta olmak - Be taken ill ya da Be mad

 Kabus görmek - Have a nightmare

 Sulu şakalar - Aqueus jokes

 Birini beklemek - Waiting for some

 Otobüs beklemek - Wait for bus

 Çok soğuk hava - Very cold weather

 Çok sıcak hava - Very hot weather

 Pazartesi günleri - Mondays

 Sivrisinek - Mosquito

 Baş ağrısı - Head ache ya da Nuisance

 Trafik - Traffic

 Kalabalık - Crowd ya da Throng

 Kötü Notlar -Bad marks

 Pahalılık - Expensiveness ya da Deamess

 Kuyrukta beklemek - Stand in line

 Biriyle tartışmak - Have words with someone

 Kaybetmek - Lose ya da Waste

 Grip olmak - Catch flu

 Örnek Cümleler - (Geniş Zaman)

 1- Ali is always late for school.

 Ali okula hep geç kalır.

 2- I wake up every morning with a headache.

 Her sabah baş ağrısıyla uyanıyorum.

 3- Mosquitoes keep us from sleeping every summer.

 Sivrisinekler her yaz uyumamıza engel oluyorç

 4- İstanbul is Turkey's most populous city.

 İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir.

 5- I don't like Mondays!

 Pazartesi günlerinden hoşlanmam.

 6- City ​​center is always noisy.

 Şehir merkezi her zaman gürültülüdür.

 Örnek Cümleler - (Geçmiş Zaman)

 1- Yesterday, we waited in line for two hours.

 Dün, iki saat kuyrukta bekledik.

 2- My older sister had words with someone last week

 Ablam geçen hafta biriye tartıştı.

 3- The weather was very hot yesterday.

 Dün hava çok sıcaktı.

 Örnek Cümleler - (Gelecek Zaman)

 1- After half an hour the air will get colder.

 Yarım saat sonra hava daha da soğuyacak.

 2- There will be more traffic tomorrow.

 Yarım daha fazla trafik olacak.

 2- Sevilen Şeyler - Likes

 Hafta sonu - Weekend

 Tatil yapmak - Vacation ya da Have a holiday

 Uyumak - Sleep

 Alışveriş yapmak - Go to shopiing

 Televizyon izlemek - Watch Tv

 Kamp yapmak - Camping

 Seyahat etmek Travel

 Yüzmek - Swim

 Kitap okumak - Read book

 Arkadaşlarla buluşmak - Meet to the friends

 Bilgisayar oyunu oynamak - Play computer games

 Dinlenmek - Hava a rest

 Yeni Giysiler Satın Almak - Buy new clothes

 Sohbet etmek - Have a chat

 Sinemaya gitmek - Go to the cinema

 Film izlemek - Watch the film

 Dışarı çıkmak - To fo outside

 Yeni yerler keşfetmek - Discover new palace

 Piknik Yapmak - Have a picnic

 Örnek Cümleler:

 1- I like discover new palace.

 Yeni yerler keşfetmeyi çok severim.

 2- We will go to holiday next week with older sister.

 Haftaya kız kardeşim ile birlikte tatile gidiyoruz.

 3- Shall we have a picnic tomorrow?

 Yarın piknik yapalım mı?

 4- We bought new clothes with my mom today.

 Annemle bugün yeni giysiler aldık.

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