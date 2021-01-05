6. Sınıf İngilizce Talking About Likes / Dislikes (Sevilen / Sevilmeyen Şeylerden Bahsetme) konu anlatımı
İngilizcede sevilen / hoşlanılan şeyler ''Likes'' olarak tanımlanır. Günlük aktivitelerin birçoğu (Daily Aktivities) ''Likes'' tanımının içerisinde yer alıyor. 6. sınıflar için İngilizce Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme) konusunu örnek cümlelerle anlattık.
İngilizcede sevilmeyen şeyleri belirtmek için Dislikes kelimesi kullanılır.''Likes'' ve ''Dislikes'' olarak tanımlanan her şey olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin içinde yer alabilir.
Talking About Likes / Dislikes (Sevilen / Sevilmeyen Şeylerden Bahsetme)
1- Sevilmeyen Şeyler - Dislikes
Gürültü - Noise
Geç Kalmak - Be Late ya da Be Delayed
Hasta olmak - Be taken ill ya da Be mad
Kabus görmek - Have a nightmare
Sulu şakalar - Aqueus jokes
Birini beklemek - Waiting for some
Otobüs beklemek - Wait for bus
Çok soğuk hava - Very cold weather
Çok sıcak hava - Very hot weather
Pazartesi günleri - Mondays
Sivrisinek - Mosquito
Baş ağrısı - Head ache ya da Nuisance
Trafik - Traffic
Kalabalık - Crowd ya da Throng
Kötü Notlar -Bad marks
Pahalılık - Expensiveness ya da Deamess
Kuyrukta beklemek - Stand in line
Biriyle tartışmak - Have words with someone
Kaybetmek - Lose ya da Waste
Grip olmak - Catch flu
Örnek Cümleler - (Geniş Zaman)
1- Ali is always late for school.
Ali okula hep geç kalır.
2- I wake up every morning with a headache.
Her sabah baş ağrısıyla uyanıyorum.
3- Mosquitoes keep us from sleeping every summer.
Sivrisinekler her yaz uyumamıza engel oluyorç
4- İstanbul is Turkey's most populous city.
İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir.
5- I don't like Mondays!
Pazartesi günlerinden hoşlanmam.
6- City center is always noisy.
Şehir merkezi her zaman gürültülüdür.
Örnek Cümleler - (Geçmiş Zaman)
1- Yesterday, we waited in line for two hours.
Dün, iki saat kuyrukta bekledik.
2- My older sister had words with someone last week
Ablam geçen hafta biriye tartıştı.
3- The weather was very hot yesterday.
Dün hava çok sıcaktı.
Örnek Cümleler - (Gelecek Zaman)
1- After half an hour the air will get colder.
Yarım saat sonra hava daha da soğuyacak.
2- There will be more traffic tomorrow.
Yarım daha fazla trafik olacak.
2- Sevilen Şeyler - Likes
Hafta sonu - Weekend
Tatil yapmak - Vacation ya da Have a holiday
Uyumak - Sleep
Alışveriş yapmak - Go to shopiing
Televizyon izlemek - Watch Tv
Kamp yapmak - Camping
Seyahat etmek Travel
Yüzmek - Swim
Kitap okumak - Read book
Arkadaşlarla buluşmak - Meet to the friends
Bilgisayar oyunu oynamak - Play computer games
Dinlenmek - Hava a rest
Yeni Giysiler Satın Almak - Buy new clothes
Sohbet etmek - Have a chat
Sinemaya gitmek - Go to the cinema
Film izlemek - Watch the film
Dışarı çıkmak - To fo outside
Yeni yerler keşfetmek - Discover new palace
Piknik Yapmak - Have a picnic
Örnek Cümleler:
1- I like discover new palace.
Yeni yerler keşfetmeyi çok severim.
2- We will go to holiday next week with older sister.
Haftaya kız kardeşim ile birlikte tatile gidiyoruz.
3- Shall we have a picnic tomorrow?
Yarın piknik yapalım mı?
4- We bought new clothes with my mom today.
Annemle bugün yeni giysiler aldık.
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