6. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı

İngilizcede geniş zaman kalıbı genelleme yaparken de kullanılır. Bu tür cümlelerde Never (Asla) - Every Day (Her Gün) - Always (Daima) gibi zaman belirten kelimelere yer verilir. Diğer zaman yapılarında olduğu gibi Simple Present Tense'de de olumlu ve olumsuz cümleler kurulabilir. Soru cümleleri ise genelde ''Do'' ve ''Can'' yapıları ile kurulur.

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

1- Olumlu Cümleler:

1.A.- I go to my grandfather's farm every summer.

Ben her yaz dedemin çiftliğine giderim.

1.B.- Yes, I am studying at this school.

Evet, bu okulda okuyorum.

Not: Yukarıdaki cümlede olduğu gibi bazı geniş zamanlı cümleler, şimdiki zaman kalıbında (okuyorum) okunabilir. Fakat bu tür cümleler belli bir süreci kapsayan eylemleri ifade ettiği için Simple Present Tense kalıbında yazılır..

1.C. - My mother walks for 1 hour in the morning.

Annem sabahları 1 saat yürüyüş yapar.

1.D. - We feed cats every day.

Kedileri her gün besliyoruz.

1.E. - My older sister usually reads a story book.

Ablam genelde öykü kitabı okur.

2- Olumsuz Cümleler:

Genelde ya da hiçbir zaman yapılmayan eylemleri belirtmek için kurulan cümlelerdir. Bu cümlelerde Don't - Doesn't ve Can't kullanılır.

Örnek Cümleler:

1.A.- My father doesn't go to work on sundays.

Babam pazar günleri işe gitmez.

1.B.- I do not talk to people I don't know on the phone.

Tanımadığım insanlar ile telefonda konuşmam.

1.C. - My brother doesn't listen to loud music.

Ağabeyim yüksek sesle müzik dinlemez.

1.D. - I do not surf the internet for a long time.

Uzun süre internette dolaşmam.

1.E. - He's a kind person. He doesn't shout at anyone.

O kibar biri. Kimseye bağırmaz.

3- Soru Cümleleri:

Birinin hobilerini, alışkanlıklarını ve günlük rutinini öğrenmek için geniş zaman kalıbında soru cümleleri kurarız.

Örnek Cümleler:

1.A. - Do you read a novel?

Roman okur musun?

1.B. - Do you play the piano or the guitar?

Piyanı ya da gitar çalar mısın?

1.C. - Do you come to this cafe often?

Bu kafeye sık sık gelir misin?

1.D. - Do you live in Ankara?

Ankara'da mı yaşıyorsun?

1.E. - Are you a curious person?

Meraklı biri misin?

1.F. - Do you listen to rock or rap music?

Rock ya da Rap müzik dinler misin?

Not: Herkes tarafından bilinen gerçekleri ifade ederken Simple Present Tense kalıbında cümleler kurulur..

Örnek Cümleler:

1.A. - It gets cold in winter.

Kış mevsiminde hava soğuk olur.

1.B. - Dogs have four legs.

Köpekler dört ayaklıdır.

1.C.- Turkey's most populous city is Istanbul.

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur.

4- Geniş Zamanlı Cümlelerde Zaman Belirten Kelimeler

1.A.- Never - Asla

I never lie. / Ben asla yalan söylemem.

1.B. - Always - Her Zaman

I always eat at this restaurant./ Her zaman bu restoranda yemek yerim.

1.C. - Sometimes / Time to Time - Bazen / Ara Sıra

I watch TV from time to time. / Ara sıra televizyon izlerim.

He sometimes camp in the forest. / O bazen ormanda kamp yapar.