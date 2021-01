Gelecek ve şimdiki zamanlı cümlelerle olduğu gibi Simple Past Tense cümleleri de olumlu ya da olumsuz olabilir. Geçmişe yönelik soru cümlesi kurmak için ögelerin yerini değiştirmek gerekir.

6. Sınıf İngilizce Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) - Konu Anlatımı

İngilizce geçmiş zaman cümlesi kurulurken ''is'' ve ''are'' gibi yardımcı fiiller kullanılmaz.

You are drank milk. / Yanlış

You drank milk. / Doğru

I'm talked with friend / Yanlış

I talked with friend / Doğru

Simple Past Tense, geçmişte bir kere yapılmış eylemleri anlatabilir.

Örnekler:

1- I said ''hi'' to my friens / Arkadaşlarıma ''merhaba'' dedim.

2- We went to the hospital yesterday / Dün hastaneye gittik.

3- She cleaned the table / O masayı temizledi.

4- I called her once / Onu bir kere aradım

Bu tens, geçmişte defalarca ya da belli bir zaman içerisinde yapılan eylemleri anlatabilir.

Örnekler:

1- I read many book last winter. / Geçen kış birçok kitap okudum

2- We called you over and over / Onu devamlı - sürekli aradık..

3- I had a cat when I was child / Çocukken bir kedim vardı.

İngilizcede fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiiller geçmiş zaman cümlelerinde sadece ek alır. Düzensiz fiillerin yazılışı ve okunuşu değişir.

1.A Simple Past Tense - Düzenli Fiiller

Düzenli fiiller Simple Past Tense cümlelerinde -d ve -ed eklerinden birini alırlar. İngilizcede bu fiillere ''Regular Verbs'' denir.

Örnekler:

1- We finished our home work / Ev ödevimizi bitirdik / finish - finished

2- I asked him many questions / Ona birçok soru sordum / ask - asked

3- You lied to me / Bana yalan söyledin / lie - lied

4- I kissed my grandfather's hand / Dedemin elini öptüm / kiss - kissed

Not: Simple Past Tense'de bazı fiiller -ied takısı alabilir.

1- We tried last day / Dün çok yorulduk - try - tried

1.B. Simple Past Tense - Düzensiz Fiiller

Düzensiz fiillerin kökleri Simple Past Tense cümlelerinde değişir. İngilizcede bu fiillere ''Irragular Verbs'' denir.

Örnekler:

1- We went to Eskişehir last weekend. / Geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir'e gittik.

-Go / Went

2- I bought book and pencil. / Ben kitap ve kalem satın aldım.

-Buy / Bought

3- He forgot notebooks in home / O defterini evde unuttu / unutmuş.

Forget / Forgot

4- She had two cats and one dog. / Onun iki kedisi ve bir köpeği vardı.

Have / Had

Not: Past tense'li cümleler anlam bakımından olumlu ve olumsuz olarak iki gruba ayrılır.

1.A. Simple Past Tense - Olumlu Cümleler

Eylemin geçmiş zaman içerisinde bir defa ya da üst üste yapıldığını anlatan cümlelerdir.

Örnekler:

1- I played volleyball with classmates / Sınıf arkadaşlarımla voleybol oynadım.

2- I watched that movie twice / O filmi iki kere izledim.

1.B. Simle Past Tense - Olumsuz Cümleler

Eylemin geçmiş zaman içerisinde yapılmadığını ifade etmek için kurulan cümlelerdir.

Örnekler:

1- I didn't read this book / Bu kitabı okumadım.

2- We didn't go holiday last summer / Geçen yaz tatile gitmedik.

Not: Ögelerin yerlerini değiştirerek geçmiş zaman kalıbında soru cümlesi kurulabilir.

Örnekler:

1- Did you call your sister? / Kardeşini aradın mı?

2- Did you see Ali? / Ali'yi gördün mü?